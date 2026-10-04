Cómo queda el mundial de MotoGP 2026 tras Motegi: ¡se aprieta aún más!

El domingo del Gran Premio de Japón en Motegi dejó las cosas muy apretadas en la lucha por el título, con el doblete de Marc Márquez que robó cinco puntos a Jorge Martín ganando la carrera sprint del sábado y otros cinco ganando, precisamente después de adelantar a su rival, el domingo. Mira por tanto cómo quedan los mundiales de MotoGP 2026 tras esta ronda en Japón y antes de la del fin de semana que viene en Indonesia.

La crónica de la carrera de Japón: MotoGP Márquez no hace prisioneros en Motegi

Mundial de pilotos de MotoGP 2026: puntos y posiciones después de Motegi

Jorge Martín llegaba con 12 puntos de ventaja sobre Márquez a Motegi, pero las dos victorias del 93, que ha sumado el máximo de puntos posibles este fin de semana (37), ha hecho que el madrileño vea amenazado su liderato, que mantiene pero por solo dos puntos.

Mundial de equipos de MotoGP 2026: puntos y posiciones después de Motegi

La doble victoria de Márquez con Ducati fue neutralizada con el doble podio este domingo de las Aprilia, que aumentan aun más su ventaja y sigue al frente del campeonato por un colchón de más de 120 puntos.

Pos Equipos Puntos 1º Aprilia 617 2º Ducati 495 3º Trackhouse 453 4º KTM 342 5º Gresini 289 6º VR46 287 7º Honda 143 8º Tech3 133 9º LCR 122 10º Yamaha 90 11º Pramac 46

Mundial de constructores de MotoGP 2026: puntos y posiciones después de Motegi

Mucho más emocionante está el mundial de constructores de MotoGP 2026 tras Japón. Como en ese mundial solo puntúa el piloto mejor clasificado de la marca, la doble victoria de Márquez sí permitió a Ducati mejorar lo logrado por Aprilia (el segundo puesto de Martín), y todo queda empatado, con KTM ya a más de 70 puntos.

Pos Chasis Puntos 1º Aprilia 469 2º Ducati 469 3º KTM 296 4º Honda 161 5º Yamaha 89

¿Qué piloto va líder del Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Jorge Martín es el piloto que lidera el Mundial de MotoGP 2026 y ya acumula más de 100 días al frente del campeonato, desde junio (GP de Países Bajos) aunque Márquez llegó a empatarle en Misano. Y precisamente Márquez se ha quedado muy cerca después del GP de Japón, ya que tras ganar la carrera sprint le quitó cinco puntos y tras ganar el domingo otros cinco, para quedarse a solo dos.

¿Qué equipo lidera el Mundial MotoGP 2026 tras Motegi y qué marca?

En la clasificación de equipos Aprilia aprovechó el doble podio del domingo, con Bezzecchi aguantando estoicamente sobre Bastianini, para sumar aún más puntos y mantenerse cómodamente delante de Ducati por una ventaja de 122 puntos.

Pero en constructores, Márquez ha llevado a Ducati hasta empatar en la primera posición con Aprilia, ambos con 469 puntos.

¿Cómo va Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Marc Márquez sumó el mayor numero de puntos posible en Japón con su sexta victoria de la temporada y se mantiene segundo pero ahora separado por solo dos puntos del líder, Jorge Martín. El #93, que llegó a estar empatado con Martín en Misano, vuelve a estar muy cerca de la cabeza del mundial.

¿Cómo va Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Jorge Martín se mantiene primero, posición que no suelta, aunque llegó a empatarle Márquez, desde hace tres meses y medio. Jorge Martín lleva 333 puntos, aunque su ventaja al frente del mundial es de solo dos puntos.

¿Cómo va Pedro Acosta en el Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Pedro Acosta es 4º. Llegó a Japón cuarto, a 30 puntos del podio (de Bezzecchi), pero sale de la ronda nipona más lejos, a 41 puntos, y a 90 del liderato del mundial.

¿Cuántos puntos quedan por repartirse?

Si se mantiene el calendario tal y como está y por tanto hay carrera en Qatar, quedarán seis rondas, en las que se podrá sumar un total de 222 puntos, que son los que hay en juego todavía para el mundial de pilotos, 72 en carreras sprint (12 puntos x 6 carreras) y 150 los domingos (25 puntos x 6).