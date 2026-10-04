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MotoGP GP de Japón

Cómo queda el mundial de MotoGP 2026 tras Motegi: ¡se aprieta aún más!

Así quedan los campeonatos de MotoGP 2026 después del GP de Japón, con Martín y Márquez ahora separados por solo dos puntos.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El domingo del Gran Premio de Japón en Motegi dejó las cosas muy apretadas en la lucha por el título, con el doblete de Marc Márquez que robó cinco puntos a Jorge Martín ganando la carrera sprint del sábado y otros cinco ganando, precisamente después de adelantar a su rival, el domingo. Mira por tanto cómo quedan los mundiales de MotoGP 2026 tras esta ronda en Japón y antes de la del fin de semana que viene en Indonesia.

La crónica de la carrera de Japón:

Mundial de pilotos de MotoGP 2026: puntos y posiciones después de Motegi

Posición Piloto puntos
SpainJ. MartinAprilia Racing Team 333
SpainM. MarquezDucati Team 331
ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 284
SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 243
JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 237
ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 230
SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 216
ItalyF. BagnaiaDucati Team 164
SpainA. MarquezGresini Racing 158
10º SpainF. AldeguerGresini Racing 122
11º ItalyE. BastianiniTech 3 116
12º ItalyL. MariniHonda HRC 104
13º South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 99
14º BrazilD. MoreiraTeam LCR 74
15º FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 66
16º ItalyF. MorbidelliTeam VR46 57
17º FranceJ. ZarcoTeam LCR 48
18º SpainJ. MirHonda HRC 33
19º AustraliaJ. MillerPramac Racing 28
20º SpainA. RinsYamaha Factory Racing 24
21º TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 18
22º SpainM. ViñalesTech 3 12
23º SpainI. LecuonaGresini Racing 9
24º SpainA. FernandezYamaha Factory Racing 6
25º SpainP. EspargaroTech 3 5
26º JapanT. NakagamiHonda HRC 3
27º ThailandS. ChantraTeam LCR 3
28º United KingdomC. CrutchlowTeam LCR  
29º GermanyJ. FolgerTech 3  
30º ItalyL. SavadoriTrackhouse Racing Team  
31º ItalyM. PirroGresini Racing  

Jorge Martín llegaba con 12 puntos de ventaja sobre Márquez a Motegi, pero las dos victorias del 93, que ha sumado el máximo de puntos posibles este fin de semana (37), ha hecho que el madrileño vea amenazado su liderato, que mantiene pero por solo dos puntos.

Mundial de equipos de MotoGP 2026: puntos y posiciones después de Motegi

La doble victoria de Márquez con Ducati fue neutralizada con el doble podio este domingo de las Aprilia, que aumentan aun más su ventaja y sigue al frente del campeonato por un colchón de más de 120 puntos.

Pos Equipos Puntos
ItalyAprilia 617
ItalyDucati 495
United StatesTrackhouse 453
AustriaKTM 342
ItalyGresini 289
ItalyVR46 287
JapanHonda 143
FranceTech3 133
MonacoLCR 122
10º JapanYamaha 90
11º ItalyPramac 46

Mundial de constructores de MotoGP 2026: puntos y posiciones después de Motegi

Mucho más emocionante está el mundial de constructores de MotoGP 2026 tras Japón. Como en ese mundial solo puntúa el piloto mejor clasificado de la marca, la doble victoria de Márquez sí permitió a Ducati mejorar lo logrado por Aprilia (el segundo puesto de Martín), y todo queda empatado, con KTM ya a más de 70 puntos.

Pos Chasis Puntos
Aprilia 469
Ducati 469
KTM 296
Honda 161
Yamaha 89

¿Qué piloto va líder del Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Jorge Martín es el piloto que lidera el Mundial de MotoGP 2026 y ya acumula más de 100 días al frente del campeonato, desde junio (GP de Países Bajos) aunque Márquez llegó a empatarle en Misano. Y precisamente Márquez se ha quedado muy cerca después del GP de Japón, ya que tras ganar la carrera sprint le quitó cinco puntos y tras ganar el domingo otros cinco, para quedarse a solo dos.

¿Qué equipo lidera el Mundial MotoGP 2026 tras Motegi y qué marca?

En la clasificación de equipos Aprilia aprovechó el doble podio del domingo, con Bezzecchi aguantando estoicamente sobre Bastianini, para sumar aún más puntos y mantenerse cómodamente delante de Ducati por una ventaja de 122 puntos.

Pero en constructores, Márquez ha llevado a Ducati hasta empatar en la primera posición con Aprilia, ambos con 469 puntos.

¿Cómo va Marc Márquez en el Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Marc Márquez sumó el mayor numero de puntos posible en Japón con su sexta victoria de la temporada y se mantiene segundo pero ahora separado por solo dos puntos del líder, Jorge Martín. El #93, que llegó a estar empatado con Martín en Misano, vuelve a estar muy cerca de la cabeza del mundial.

¿Cómo va Jorge Martín en el Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Jorge Martín se mantiene primero, posición que no suelta, aunque llegó a empatarle Márquez, desde hace tres meses y medio. Jorge Martín lleva 333 puntos, aunque su ventaja al frente del mundial es de solo dos puntos.

¿Cómo va Pedro Acosta en el Mundial de MotoGP 2026 después de Motegi?

Pedro Acosta es 4º. Llegó a Japón cuarto, a 30 puntos del podio (de Bezzecchi), pero sale de la ronda nipona más lejos, a 41 puntos, y a 90 del liderato del mundial.

¿Cuántos puntos quedan por repartirse?

Si se mantiene el calendario tal y como está y por tanto hay carrera en Qatar, quedarán seis rondas, en las que se podrá sumar un total de 222 puntos, que son los que hay en juego todavía para el mundial de pilotos, 72 en carreras sprint (12 puntos x 6 carreras) y 150 los domingos (25 puntos x 6).

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