El camino de Evans hacia la gloria en el Mundial de Rallies

Después de años de perseverancia, Elfyn Evans ha alcanzado la cima de los rallies tras conquistar su primer título del Campeonato del Mundo de Rallies de la forma más emocionante posible el pasado fin de semana en Cerdeña.

Con ello, se convirtió en el tercer piloto británico campeón del mundo de rallies, entrando en un exclusivo club del que también forman parte Richard Burns (2001) y Colin McRae (1995). Después de sufrir la agonía de terminar subcampeón en cinco ocasiones, Evans ya no es el eterno segundo del WRC.

El triunfo supone la culminación de un sueño perseguido durante mucho tiempo y de un viaje de casi dos décadas repleto de altibajos en busca de la gloria en el WRC. Es justo decir que Evans es un piloto que persigue la perfección. El galés, de carácter sencillo y discreto, es conocido por su enfoque meticuloso, por no dejar piedra sin remover y por dedicar horas y horas entre bastidores a buscar esa pequeña ventaja que le permitiera alcanzar su gran sueño: convertirse en campeón del mundo de rallies.

Con esa búsqueda de la perfección finalmente completada, Autosport repasa los pasos clave de su camino hacia la gloria.

Saliendo de la sombra

Criado en Dolgellau, en el noroeste de Gales, como hijo de Gwyndaf Evans, que brilló en la escena británica de rallies durante las décadas de 1980 y 1990, quizá era inevitable que Elfyn acabara contagiándose de la pasión por los rallies, pese a los esfuerzos de su padre, campeón británico de rallies en 1996, por alejarlo de ese camino. Sin embargo, fue en realidad su abuelo quien le enseñó a conducir en la zona forestal situada detrás de su casa.

No sorprende que los primeros recuerdos de Elfyn relacionados con los rallies sean los de su padre, que además regentaba un taller familiar y conducía un autobús escolar para ganarse la vida, peleándose con un Ford Escort RS2000 por las pistas de tierra galesas. Pero, como a muchos de los que crecieron en aquella época, también hubo un tal McRae que dejó huella en él.

"Obviamente, seguí a mi padre en competición desde el principio", explicó Elfyn a Motorsport.com en 2024. "Diría que probablemente mi primer recuerdo es viendo el Rally de Gran Bretaña. Recuerdo que era bastante pequeño y vi a Colin McRae. Estaba esperando a que pasara mi padre, pero Colin fue el primer coche que apareció con el Impreza completamente cruzado a 90 grados. Probablemente sea uno de mis primeros recuerdos".

Gwyndaf Evans and Elfyn Evans, Toyota Yaris WRC Photo by: Motorsport Images

A los 17 años, Evans comenzó a pulir sus habilidades al volante de un Nissan Micra construido por él mismo en rallies nacionales del BTRDA en 2006, antes de pasar a un Ford Fiesta ST150 con especificación de Grupo N al año siguiente. Fue precisamente en 2007 cuando Evans debutó en el WRC, compitiendo en casa en el Rally de Gales GB y ganando la categoría Grupo N3.

Los éxitos continuaron con la victoria en el Ireland First Sport Trophy junto a su copiloto Gareth Roberts en 2008, pero fue en 2012 cuando Evans pareció definitivamente destinado al WRC. El año anterior, Gwyndaf había conseguido reunir el presupuesto necesario para disputar tres pruebas de la WRC Academy, actualmente conocida como Junior WRC.

"Quería disputar la WRC Academy, lo que suponía un compromiso enorme por mi parte", recuerda Gwyndaf. "Llegué a un acuerdo y le dije: podemos conseguir presupuesto suficiente para hacer tres rallies del WRC, Finlandia, Francia y el RAC, con un Fiesta R2 [en 2011]. Le dije: 'Vas a tener que demostrarme que eres lo bastante bueno como para que yo y los patrocinadores asumamos el compromiso de disputar la Academy al año siguiente'".

"Sinceramente, incluso entonces me dejó alucinado lo rápido que era y lo eficiente que era al volante". - Gwyndaf Evans

"Fuimos a Finlandia, hicimos un pequeño rally y un pequeño test, y me senté con él. Sinceramente, incluso entonces me dejó alucinado lo rápido que era y lo eficiente que era al volante. Apenas podía decirle nada porque estaba completamente sorprendido".

"Durante aquel test, algunos de nuestros amigos finlandeses se acercaron y me dijeron: 'Hemos estado viendo a tu hijo, es increíble'. Y pensé: 'Si eso viene de aficionados finlandeses a los rallies que saben de lo que hablan, entonces vamos por el buen camino'".

Y Elfyn estaba, efectivamente, en el buen camino. En 2012, con 24 años, ganó cuatro de las seis pruebas para proclamarse campeón de la WRC Academy, además de conquistar el título R2 del Campeonato Británico de Rallies y el UK Fiesta Sport Trophy. El premio por ganar la WRC Academy era la oportunidad de disputar todas las pruebas del Campeonato del Mundo de Rallies con un Fiesta R2 o dar el salto a un Fiesta de tracción total en determinadas citas.

"Lo único que tengo claro es que quiero dar el siguiente paso hacia el Mundial y, con suerte, llegar hasta el final", dijo Evans entonces.

Visto con perspectiva, aquellas palabras resultaron bastante proféticas.

Ascenso meteórico al WRC con M-Sport

Elfyn Evans (GB), M-Sport Ford WRT, Ford Fiesta WRC 2019 Photo by: McKlein / McMaster

Evans aprovechó al máximo el premio de la WRC Academy con M-Sport, disputando varias pruebas del Mundial con un Fiesta R5 en WRC2 durante 2013. Para entonces, Evans también había dejado la casa familiar y había empezado a trabajar a tiempo completo como mecánico en M-Sport.

Se puede decir que causó una gran impresión en muy poco tiempo. Después de apenas cuatro participaciones, el entonces jefe de M-Sport, Malcolm Wilson, ofreció a Evans una oportunidad de oro para debutar en la máxima categoría del WRC en Cerdeña. Evans sustituyó al habitual Nasser Al-Attiyah y compitió junto al copiloto del qatarí, Giovanni Bernacchini. Contra todo pronóstico, terminó sexto de la general después de imponerse en una batalla final al habitual del WRC Michal Kosciuszko por apenas 0,6 segundos.

"Sin duda tomamos la decisión correcta al subirlo al coche", dijo Wilson entonces.

Evans añadió: "He aprendido muchísimo sobre cómo sacar el máximo partido al coche. Sin duda ha mejorado mis habilidades como piloto y me ha proporcionado más conocimientos y experiencia de los que jamás habría podido esperar".

Después llegaron dos segundos puestos en WRC2, en Alemania y Francia, antes de conseguir su primera victoria en casa, en el Rally de Gales GB. Pareció suficiente para convencer a Wilson de ofrecer a Evans un asiento en la máxima categoría del WRC para 2014 y 2015.

Evans llevó el Ford Fiesta de M-Sport hasta los puntos en nueve de las 13 pruebas del WRC y terminó octavo de la general en una sólida temporada de debut. No tardó demasiado en subir a un podio del Mundial, tras acabar tercero en Argentina y segundo en Córcega.

Sin embargo, 2015 desembocó en lo que Evans describió entonces como "un bache en el camino", cuando Wilson decidió relegar al galés al equipo de WRC2 para 2016 y Eric Camilli ocupó su asiento.

Malcolm Wilson, actualmente vicepresidente de la FIA para el Deporte Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Todo el mundo atraviesa momentos difíciles en su carrera, salvo que te llames Sébastien y seas francés, y este es mi momento difícil. Lo afrontaré y volveré", dijo Evans entonces.

"No estoy de acuerdo con la decisión y mi única prioridad ahora mismo es volver a un World Rally Car lo antes posible".

Evans no tardó mucho en regresar a la máxima categoría del WRC. Tres victorias en WRC2, además de conquistar el Campeonato Británico de Rallies de 2016, le permitieron regresar al equipo de M-Sport en el WRC para 2017.

"No estoy de acuerdo con la decisión y mi única prioridad ahora mismo es volver a un World Rally Car lo antes posible". - Elfyn Evans, sobre su descenso a WRC2 en 2016

"Tuve que sacar fuerzas de donde pude en 2016 y cambiar mi enfoque, intentar pensar un poco menos en tácticas y simplemente subirme al coche y pilotarlo lo mejor posible cada vez que tuviera la oportunidad. Lo asumí y, afortunadamente, al año siguiente obtuve mi recompensa", explicó.

El regreso a la élite trae la primera victoria en el WRC

El cambio de enfoque pareció funcionar de maravilla. Al volante del Ford Fiesta de M-Sport equipado con neumáticos DMACK, el galés estuvo muy cerca de conseguir su primera victoria en Argentina, pero acabó perdiéndola frente al Hyundai de Thierry Neuville por apenas 0,7 segundos tras sufrir un problema de frenos en la última jornada.

Después llegó otro segundo puesto en Finlandia antes del gran momento, que quiso el destino que se produjera precisamente en casa, en Gales.

Junto a su copiloto Dan Barritt, Evans, entonces con 28 años, consiguió la primera de las 13 victorias que acumula hasta la fecha, imponiéndose esta vez a Neuville por 37,3 segundos. Fue además la guinda de una jornada perfecta para M-Sport: el equipo conquistó el título de constructores mientras que el compañero de Evans y futuro rival por el campeonato, Sébastien Ogier, se proclamó campeón de pilotos.

"Ganar mi rally de casa y conseguir allí mi primera victoria fue una sensación fantástica", recordaría posteriormente Evans.

Podio: ganadores Elfyn Evans y Daniel Barritt, Ford Fiesta WRC, M-Sport Foto de: McKlein / Motorsport Images

Otros dos podios llegaron durante su camino hacia la séptima posición del campeonato en 2018, antes de que Evans realizara un cambio de copiloto: Scott Martin, antiguo navegante de Craig Breen, ocupó el asiento del acompañante para 2019. Aquel año sería la última temporada de Evans en M-Sport antes de conseguir un asiento oficial en Toyota para 2020.

"Hizo todo lo que tenía que hacer. Trabajó en el coche, se convirtió en un buen mecánico, en un buen compañero de equipo, construyó un equipo a su alrededor y trabajó duro", explicó el director de M-Sport, Rich Millener, sobre la etapa de Evans en la formación.

"Creo que es difícil saber, cuando conoces a alguien desde tan joven, si realmente va a llegar o no. Pero a medida que lo has visto desarrollarse, creo que realmente brilló cuando se marchó a Toyota. Ahí dio otro paso adelante. Y desde entonces no ha dejado de hacerse más fuerte. Si miras sus estadísticas, es increíblemente preciso, fiable y constante".

Un eterno aspirante al título con Toyota

Dar el salto a una estructura completamente oficial como Toyota supuso un nuevo desafío para Evans, pero se adaptó rápidamente. Durante las seis temporadas siguientes terminaría subcampeón del mundo en cinco ocasiones.

En su primera campaña con el equipo ya se encontró inmerso en su primer intento serio por conquistar el título mundial. Y quiso el destino que su rival fuera su antiguo compañero y, posiblemente, el mejor piloto de la historia de este deporte, Sébastien Ogier, que había llegado al equipo después de pasar un año en Citroën.

Aquello se convirtió en el primero de tres intensos duelos por el campeonato entre ambos, mientras Evans alcanzaba claramente un nuevo nivel de rendimiento durante una temporada acortada y alterada por la pandemia de COVID-19.

Su segunda victoria en el WRC llegó en Suecia antes de que un triunfo en Turquía colocara a Evans, por primera vez en su carrera, con una cómoda ventaja al frente del campeonato. Llegó al decisivo Rally de Monza con 14 puntos de margen. Evans parecía encaminado hacia el título hasta que sufrió un accidente en condiciones de nieve en el tramo 11. Pese a la decepción, 2020 había confirmado que Evans ya era una auténtica fuerza dentro del WRC.

"Probablemente sea uno de los pilotos más inteligentes que puedas encontrarte. También es muy buen mecánico, así que no puedes engañarlo. No es la persona más positiva consigo misma y a veces es la persona más autocrítica que conozco", explica Rui Soares, ingeniero de Evans en Toyota.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Elfyn es alguien que se mide contra el cronómetro y por eso, a veces, puede estar ganando a todo el mundo y aun así querer más. Siempre bromea diciendo que yo veo el vaso medio lleno y él es exactamente lo contrario".

Evans volvió a verse inmerso en una lucha por el campeonato con Ogier en 2021. Su temporada volvió a cimentarse sobre la regularidad, terminando las 12 pruebas dentro del top 10 e incluyendo victorias en Portugal y Finlandia. Esta vez afrontó la final de Monza con una tarea mucho más complicada, 17 puntos por detrás de Ogier, y finalmente tuvo que conformarse de nuevo con el segundo puesto.

"Creo que ha sido una temporada aceptable. He puesto mucha energía en ella y no creo que pudiera haber dado mucho más. Sabíamos que hoy el título iba a caer de su lado [de Seb], no es ninguna sorpresa. Siempre iba a ser muy difícil para mí", explicó.

"Probablemente sea uno de los pilotos más inteligentes que puedas encontrarte".- Rui Soares

La temporada siguiente terminó sin victorias mientras Evans sufría para adaptarse a los nuevos Rally1 y acababa en una distante cuarta posición, por detrás de su compañero Kalle Rovanperä, que se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia del WRC.

Evans regresó a la pelea por el título en 2023, esta vez con Rovanperä como principal rival. Una emotiva victoria en Croacia colocó a Evans al frente del campeonato, aunque su liderato duró poco después de un inusual accidente en Portugal. Evans aprovechó posteriormente un error de Rovanperä para ganar por segunda vez en Finlandia, pero tuvo que ceder el título a falta de una prueba después de accidentarse en el Rally de Europa Central.

Evans volvió a asegurarse el subcampeonato en 2024 tras ganar la última cita de la temporada en Japón, mientras Neuville se convertía por primera vez en campeón del mundo después de haber terminado previamente cinco veces como subcampeón.

El año pasado fue, estadísticamente, la mejor campaña de Evans. El rey de la regularidad terminó increíblemente las 14 pruebas dentro de los seis primeros, sumando dos victorias y cinco segundos puestos. Pero una vez más terminó en agonía, y quizá fue la derrota más dolorosa de todas.

Tras adaptarse rápidamente a los nuevos neumáticos Hankook, comenzó el año disparándose hasta alcanzar una ventaja de 43 puntos después de las cuatro primeras pruebas, gracias a sus victorias en Suecia y Kenia y sus podios en Montecarlo y Canarias.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: M-Sport

Una ventaja tan amplia obligó a Evans a sufrir el inconveniente de abrir pista durante buena parte del año. Esa desventaja, unida a una sensacional campaña a tiempo parcial de Ogier, que terminó en el podio en 10 de sus 11 participaciones, complicó enormemente su camino.

Evans llegó a la nueva final de temporada en Arabia Saudí con tres puntos de ventaja sobre Ogier, pero acabó perdiendo el título por cuatro puntos, perjudicado además por un pinchazo.

Una vez más, la regularidad fue el punto fuerte de Evans, ya que terminó todos los rallies dentro de los seis primeros, siendo el único piloto que lo consiguió aquel año. Pero en los enfrentamientos decisivos con Ogier se quedó corto, superando al francés únicamente en el Rally de Europa Central, donde Ogier sufrió un accidente.

Al reflexionar sobre aquella temporada, Evans admitió que necesitaba ser más agresivo y maximizar sus actuaciones en los Super Sundays.

"Siempre sabes que cada punto cuenta y, por supuesto, quieres ganar, pero quizá no te partes la espalda intentando vencerle [a Ogier]. Si volvemos a encontrarnos en esa misma situación, quizá haya que afrontarla de una forma un poco diferente", explicó.

Por fin, el éxito en el duelo final de Cerdeña

Las lecciones fueron aprendidas y puestas en práctica este año. Según admitió el propio Evans, la campaña no fue tan regular como la anterior. Una racha de 19 rallies consecutivos sin abandonar llegó a su fin en Kenia debido a un fallo de suspensión.

Después llegó un accidente cuando lideraba en Croacia, aunque este último fue prácticamente su único error real de toda la temporada. También sufrió la mala fortuna de varios pinchazos ajenos a su control en las pruebas finales de Chile y en el decisivo duelo de Cerdeña.

Pero Evans mejoró su pilotaje cuando le tocaba abrir pista y consiguió arañar más puntos en los Super Sundays, algo que acabaría resultando decisivo.

"Creo que, en términos quizá de velocidad pura y de rendimiento los domingos, probablemente haya sido la mejor temporada. [Eso] seguramente llega después de reconocer algunos puntos débiles del año pasado", explicó Evans.

"Creo que también hemos conseguido mejorar mucho el coche este año y eso se ha adaptado un poco mejor a mí. Cada año que ha pasado con este coche me he sentido cada vez más cómodo, y eso solo ha ayudado. Creo que se puede defender que estamos rindiendo mejor que nunca, aunque en algunos aspectos no haya sido una temporada tan regular como otras que hemos hecho en el pasado".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Conseguir el título estuvo muy lejos de ser sencillo, ya que Oliver Solberg redujo una ventaja de 21 puntos hasta dejarla en apenas uno, preparando un tenso duelo final en la Power Stage.

Evans estaba convencido de que otro título se le había escapado de las manos, hasta que Solberg sufrió un accidente a dos curvas del final en las circunstancias más dramáticas posibles. El sueño perseguido durante 20 años se había hecho realidad de la manera más extraordinaria.

"No creo que esto vaya a cambiar demasiado mi vida. He tenido una carrera larga y fantástica. Evidentemente, este era el mayor objetivo de todos y ahora lo hemos conseguido. Pero la vida continuará como antes", afirmó el siempre modesto Evans después de la victoria.

"Es una gran recompensa y también una forma de dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Parece que lo hemos conseguido juntos: el equipo, mi familia y, por supuesto, también Scott".

"Es una gran recompensa y también una forma de dar las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera".

Evans cumplió su sueño acompañado por su familia y junto a su padre, Gwyndaf, cerrando así el círculo.

"Todavía no lo he asimilado del todo. Pero ha sido un camino muy, muy, muy largo. ¡Pero qué piloto! Ser tan constante durante tantos años y ser tan calculador y preciso en tantos tramos... No creo que una persona normal pueda entender lo bueno que tienes que ser y cuánta energía requiere", afirmó un orgulloso Gwyndaf.

"Es simplemente la recompensa a todo el trabajo que ha hecho. No me malinterpretéis. También hay un gran equipo que ha trabajado sin descanso detrás de él, que le ha apoyado muchísimo y que le ha acogido de una manera increíble. Pero, al final, son Scott y Elfyn quienes tienen que hacer el trabajo duro, y eso incluye preparación física, preparación general, trabajo con vídeos, trabajo con las notas, test... y los viajes cada vez son más numerosos".

"Por desgracia, queda muy poco tiempo para la familia, y tiene una familia maravillosa. Evidentemente, ha habido sacrificios. Pero espero que algún día ellos también puedan recoger los frutos de todo esto. Ahora mismo, simplemente estoy muy feliz por él".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing