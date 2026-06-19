Ogura bate el récord en Brno para liderar la Práctica; segunda caída para Márquez, que pasa a la Q2

Brno (Enviado Especial).- Cuando todo el mundo pensaba que Marco Bezzecchi se iba a llevar el récord de la pista y el liderato de la Práctica del viernes del GP de la República Checa, el japones del Trackhouse Ai Ogura se sacó una vuelta de la chistera para bajar el crono a un 1.51.735 para establecer, de este modo, la vuelta más rápida realizada nunca en este circuito. Un minuto antes de eso, Bezzecchi había recuperado el liderato del tiempo con 1.51.826, pero el japonés, también con goma blanda trasera de dos vueltas, logró mejorar al jefe de filas de Aprilia, que además colocó a Raúl Fernández, con secuelas por su apendicitis, entre los diez primeos, de donde solo quedó fuera Jorge Martín, que acabó 11º a 11 milésimas de Raúl, dejando claro las motos de Noale que esta pista, con goma media delante, le va como un guante.

Tercero en los tiempos acabó Fabio Di Giannantonio, primero Ducati, con dos vueltas muy rápida también por debajo del récor de la pista, que lo logró Pecco Bagnaia el pasado año con la pole 1.52.303, un tiempo ya obsoleto y que mejoraron los siete primeros clasificados d de la sesión, nada menos. Precisamente el italiano de Ducati fue cuarto, mientras que Marc Márquez, el primero en bajar del 1.52, logró el quinto puesto, pese a que en los compases iniciales sufrió una caída sin consecuencias, más allá de tener que llevar la moto por el vial, ponerla en marcha, no sin dificultad, y volver a la pista para llegar a boxes.

Márquez, que a 11 minutos del final bajó el crono a 1.51.988, con medio delante y blando detrás de dos vueltas, volvió a boxes, donde Davide Tardozzi, literalmente, le dijo: "Marc, si no quieres volver a salir no salgas", pese a lo cual, el #93 salió sin cambiar gomas renunciando a intentar mejorar el tiempo.

Pedro Acosta, al que se le paró la moto por un problema técnico, acabó con el sexto mejor tiempo, por delante de Joan Mir, que sufrió una caída leve, superando a un Diogo Moreira que, por tercera carrera consecutiva, se clasificó para la Q2 con el octavo mejor tiempo, por delante de Fermín Aldeguer y el citado Raúl Fernández.

Maverick acabó el 12º y pasará por la Q1 el sábado, con Luca Marini, Fabio Quartararo, Alex Márquez, que sigue renqueante de las lesiones de Barcelona, Enea Bastianini o Brad Binder.

Clasificación Práctica de MotoGP del GP de la R. Checa 2026: