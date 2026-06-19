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Ogura bate el récord en Brno para liderar la Práctica; segunda caída para Márquez, que pasa a la Q2

Ai Ogura sorprendió a los grandes favoritos para batir el récord del circuito de Brno y liderar la Práctica del viernes del GP de la R. Checa, en la que Marc Márquez pasó el corte de la Q2 pese a sufrir la segunda caída del día.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Brno (Enviado Especial).- Cuando todo el mundo pensaba que Marco Bezzecchi se iba a llevar el récord de la pista y el liderato de la Práctica del viernes del GP de la República Checa, el japones del Trackhouse Ai Ogura se sacó una vuelta de la chistera para bajar el crono a un 1.51.735 para establecer, de este modo, la vuelta más rápida realizada nunca en este circuito. Un minuto antes de eso, Bezzecchi había recuperado el liderato del tiempo con 1.51.826, pero el japonés, también con goma blanda trasera de dos vueltas, logró mejorar al jefe de filas de Aprilia, que además colocó a Raúl Fernández, con secuelas por su apendicitis, entre los diez primeos, de donde solo quedó fuera Jorge Martín, que acabó 11º a 11 milésimas de Raúl, dejando claro las motos de Noale que esta pista, con goma media delante, le va como un guante.

Tercero en los tiempos acabó Fabio Di Giannantonio, primero Ducati, con dos vueltas muy rápida también por debajo del récor de la pista, que lo logró Pecco Bagnaia el pasado año con la pole 1.52.303, un tiempo ya obsoleto y que mejoraron los siete primeros clasificados d de la sesión, nada menos. Precisamente el italiano de Ducati fue cuarto, mientras que Marc Márquez, el primero en bajar del 1.52, logró el quinto puesto, pese a que en los compases iniciales sufrió una caída sin consecuencias, más allá de tener que llevar la moto por el vial, ponerla en marcha, no sin dificultad, y volver a la pista para llegar a boxes.

Márquez, que a 11 minutos del final bajó el crono a 1.51.988, con medio delante y blando detrás de dos vueltas, volvió a boxes, donde Davide Tardozzi, literalmente, le dijo: "Marc, si no quieres volver a salir no salgas", pese a lo cual, el #93 salió sin cambiar gomas renunciando a intentar mejorar el tiempo.

Pedro Acosta, al que se le paró la moto por un problema técnico, acabó con el sexto mejor tiempo, por delante de Joan Mir, que sufrió una caída leve, superando a un Diogo Moreira que, por tercera carrera consecutiva, se clasificó para la Q2 con el octavo mejor tiempo, por delante de Fermín Aldeguer y el citado Raúl Fernández.

Maverick acabó el 12º y pasará por la Q1 el sábado, con Luca Marini, Fabio Quartararo, Alex Márquez, que sigue renqueante de las lesiones de Barcelona, Enea Bastianini o Brad Binder.

Clasificación Práctica de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Clasificación Práctica MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

1'51.735

   174.079  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23

+0.091

1'51.826

 0.091 173.938  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

+0.207

1'51.942

 0.116 173.757  
4 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+0.248

1'51.983

 0.041 173.694  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

+0.253

1'51.988

 0.005 173.686  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.493

1'52.228

 0.240 173.315  
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 19

+0.518

1'52.253

 0.025 173.276  
8 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+0.580

1'52.315

 0.062 173.180  
9 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 19

+0.585

1'52.320

 0.005 173.173  
10 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 18

+0.619

1'52.354

 0.034 173.120  
11 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.630

1'52.365

 0.011 173.103  
12 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+0.657

1'52.392

 0.027 173.062  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+0.689

1'52.424

 0.032 173.012  
14 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 23

+0.798

1'52.533

 0.109 172.845  
15 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 19

+0.821

1'52.556

 0.023 172.809  
16 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 19

+0.826

1'52.561

 0.005 172.802  
17 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 22

+0.841

1'52.576

 0.015 172.779  
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 22

+0.848

1'52.583

 0.007 172.768  
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 20

+0.864

1'52.599

 0.016 172.743  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 19

+1.285

1'53.020

 0.421 172.100  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+1.663

1'53.398

 0.378 171.526  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 19

+2.112

1'53.847

 0.449 170.850  
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