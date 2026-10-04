Acosta: "No entiendo cómo, con el mismo neumático, Bastianini fue tan rápido y yo, tan lento"

Tras la exhibición de pilotaje que ofreció el piloto de KTM en Austria, se esperaba a un Pedro Acosta en la batalla por el podio este fin de semana en el Gran Premio de Japón, pero el piloto de KTM cerró el fin de semana con malas sensaciones, después de que le tiraran el sábado en la primera vuelta de la sprint, y de que no pudiera atacar este domingo en la carrera de gran premio, en la que terminó séptimo a a 16 segundos del ganador, Marc Márquez.

"No nos fue bien el encaje de la goma con la moto", explicó Acosta, obligado, como el resto de pilotos, a recurrir al compuesto duro (blando con carcasa reforzada) que nadie había probado hasta este domingo en el Warm Up.

"No sé qué pasó, pero no tenía agarre en las frenadas, ni tampoco saliendo de las curvas. Y luego, al final, tuve otra caída del agarre", relató sus problemas de relación con el compuesto.

En contraste a la actuación de Acosta, Enea Bastianini, con la KTM de Tech 3, completó su mejor fin de semana con las motos austríacas, y acabó a solo 78 milésimas del podio.

"No entiendo cómo, con las mismas gomas, Enea fue tan rápido y yo, tan lento", fue su reflexión. "No es normal que cambiando solo el neumático trasero me afecte y cueste tanto".

Acosta estaba contrariado, ya que la actuación del italiano dejaba claro que la moto estaba para hacer un buen resultado que, el español, no logró encontrar. "Lo de Enea fue brutal; con cuatro vueltas más gana la carrera", dijo en referencia a la remontada espectacular del italiano en las últimas vueltas.

Pedro Acosta no pudo esta vez con las 'avispas' de Trackhouse Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La lucha de Acosta se centró por el quinto puesto con las dos Aprilia de Trackhouse, con las que se pasó y repasó durante la segunda parte de la carrera, pero al final Raúl Fernández y Ai Ogura, por este orden, le superaron en la meta. "¡Qué sufrimiento de carrera!", exclamó.

De los candidatos al título, Acosta fue el único que pinchó en Japón, sumando solo 9 puntos, lo que ahora le deja cuarto de la general a 90 puntos del líder y 41 del tercer puesto, que ocupa Marco Bezzecchi.

"Yo creo que el Mundial será cosa de dos. Habrá que ver cómo sale Marc de Indonesia, porque es su circuito más flojo. Y en los que no tiene que fallar, no falla", pronosticó.