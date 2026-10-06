Mike Conway, ganador de carreras en Le Mans y en la IndyCar, anuncia su retirada

Mike Conway, conocido sobre todo por sus éxitos con Toyota en las carreras de coches deportivos, colgará el casco al término de la temporada 2026 del WEC.

El piloto británico pondrá punto y final a una ilustre carrera en la que, hasta la fecha, ha logrado dos victorias en las 24 Horas de Le Mans, dos títulos mundiales del WEC en la máxima categoría, cuatro victorias en la IndyCar, así como otros éxitos en Macao.

Conway hizo el anuncio antes de la penúltima prueba de la temporada, que se celebrará en Barcelona el 18 de octubre, con él y sus compañeros de equipo, Nyck de Vries y Kamui Kobayashi, todavía en plena lucha por el título.

Aunque Toyota aún no ha nombrado a un sustituto para el piloto de 43 años, se da por hecho que Kevin Estre ocupará su puesto en el equipo el año que viene, en lo que es un acuerdo de cesión con Porsche.

Conway afirmó que tomó la decisión de retirarse tras su segunda victoria absoluta en las 24 Horas de Le Mans de este año, aunque se cree que Toyota ya había decidido no renovarle el contrato antes de la clásica prueba de resistencia francesa.

"Ha sido un viaje increíble, uno que no cambiaría por nada del mundo", reflexionó. "Estoy inmensamente orgulloso de la carrera que he tenido y muy agradecido a todos los que me han apoyado a lo largo del camino".

"Mi historia en el mundo del automovilismo comenzó cuando tenía ocho años, cuando mi padre me llevó a un circuito de karts local y despertó en mí una pasión por este deporte que nunca me ha abandonado. Esa pasión me llevó por todo el mundo para dedicarme al trabajo de mis sueños, y nunca lo di por sentado ni una sola vez".

"Tomar la decisión de retirarme de la competición a tiempo completo no fue fácil, pero tras ganar Le Mans por segunda vez este año, sentí que era el momento adecuado para cerrar este capítulo y centrarme en mi familia. Retirarme con dos victorias en Le Mans, dos títulos mundiales y como el piloto británico más exitoso en la historia del campeonato es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso, no solo por mí mismo, sino por mi familia, mis amigos y todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera".

"Le debo muchísimo a mucha gente. Ha habido momentos difíciles a lo largo del camino, pero el apoyo que he recibido a lo largo de los años siempre me ha ayudado a seguir adelante. Al final, he conseguido todo lo que jamás podría haber soñado".

Ganadores n.º 7: Toyota Racing, Toyota TR010 Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries Foto de: Marc Fleury

"El automovilismo ha sido mi mundo durante más de 20 años y he tenido la suerte de conocer a muchísima gente increíble, compañeros de equipo y miembros del equipo; sobre todo a todos los de Toyota, que me acogieron en la familia en 2014 y con quienes he compartido mis mejores recuerdos. Ha sido un honor y un privilegio representarlos. No puedo agradecerles lo suficiente, y siempre formaré parte de la familia Toyota".

"Ahora es el momento de dar un paso al lado y disfrutar de la vida con mi familia, lejos de los circuitos. A todos los que me habéis apoyado, desde el primer día en Rye House hasta el escalón más alto en Le Mans, muchísimas gracias", concluyó.

Conway comenzó su carrera en monoplazas en Europa, ascendiendo en la jerarquía tras ganar títulos en la Fórmula Renault del Reino Unido y en la F3 británica. A continuación, pasó dos temporadas en la GP2 (ahora Fórmula 2), donde se alzó con la victoria en la carrera sprint de Mónaco y logró su mejor resultado con un 12º puesto en el campeonato.

Tras causar una gran impresión durante una prueba de IndyCar en Sonoma, se trasladó a Estados Unidos en 2009, donde logró victorias para Andretti, Dale Coyne y Ed Carpenter Racing hasta 2014.

Para entonces, ya participaba de forma semiactiva en las carreras de coches de turismo y en 2015, en pleno apogeo de la era LMP1, dio el salto definitivo al WEC con Toyota.

Desde entonces, Conway convirtió en un miembro importante y fiable del programa de prototipos del fabricante japonés, ganando el último título de LMP1 en 2019-20 antes de proclamarse el primer campeón de la categoría Hypercar en 2021.

También logró su primera victoria en Le Mans en 2021, junto a sus compañeros de equipo Kobayashi y José María López. Aunque la competencia en el WEC se ha intensificado desde entonces, ha logrado al menos una victoria cada año.

A falta de dos pruebas, Conway, de Vries y Kobayashi ocupan el segundo puesto en la clasificación de pilotos, a solo 10 puntos del TR010 Hybrid #8, pilotado por Brendon Hartley, Ryo Hirakawa y Sébastien Buemi.