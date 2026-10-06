Tardozzi admite que para Márquez, en Indonesia, "perder 10 o 12 puntos no estaría mal"

El Circuito de Mandalika, en la isla de Lombok al este de Indonesia, no es un enclave de grandes recuerdos para el nueve veces campeón del mundo Marc Márquez. La primera vez que este trazado albergó un gran premio de MotoGP fue en 2022, y aquel fin de semana Márquez, que todavía corría con Honda, sufrió una durísima caída, lesionándose su castigado hombro derecho, y reapareciendo un episodio de diplopía, el problema de la doble visión que ya había sufrido en anteriores ocasiones. Márquez tuvo que plegar velas y volver a Madrid, iniciando una nueva recuperación. Aquel año, la de Indonesia era la segunda carrera de la temporada y Marc tuvo que saltarse el GP de Argentina y reaparecer, tres semanas después de la caída, en Austin, donde solo pudo acabar sexto.

En 2023 la carrera de Indonesia terminó para Márquez en la séptima vuelta, mejorando su actuación en la sprint, en la que no pasó del primer giro.

Un año más tarde, ya con Graseini-Ducati, no mejoraron mucho las cosas, ya que la carrera le duró once giros al mayor de los hermanos Márquez que, eso sí, logró acabar tercero el sábado en la sprint, por detrás de Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, las dos Ducati oficiales entonces.

Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En 2025, ya en el equipo oficial Ducati y con una trayectoria aplastante que le llevó a ser campeón de MotoGP en Japón, Márquez llegaba a Mandalika relajado y sin presión, y todo apuntaba a que iba a terminar su mala suerte en Indonesia. Sin embargo, las cosas ya se torcieron el sábado en la sprint, cuando fue sancionado con una long lap por conducción irresponsable, acabando el sexto.

El domingo, en las salida de la carrera Márquez fue embestido por la Aprilia de Marco Bezzecchi, cayendo al suelo y entrando a toda velocidad a la zona de la grava, donde impacto brutalmente con el hombro lesionado desde el 2020. El resultado fue tener que pasar por el quirófano cinco días después, a principios de octubre, y de nuevo en mayo de 2026, tras complicarse su recuperación.

Con esos precedentes, Márquez ha llegado este lunes a Mandalika, donde descansará en una villa privada antes de afrontar, este fin de semana, un gran premio que sabe que no va a ser fácil para él, mientras se juega el campeonato del mundo este año contra Jorge Martín, ganador en este circuito en 2024.

El Team Manager del equipo Ducati Lenovo, el popular Davide Tardozzi, trató de quitar presión a Márquez este fin de semana, tras la victorias en Japón del corredor español, que le deja a solo dos puntos del liderato de la general, en manos del propio Martín.

Así acabo la moto de Marc Márquez, Ducati Team, el pasado año la carrera de Indonesia Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Creo que perder 10 o 12 puntos podría considerarse algo que no está mal", dijo a TNT Sports Tardozzi cuando le recordaron la mala sintonía de Marc con Mandalika. Una sentencia que luego quiso matizar. "Me gustaría decir una cosa: sí, podemos considerar que perder 10 o 12 puntos sería una pérdida normal en Mandalika, pero vamos a ir allí a ganar", avisó que no se renuncia a nada, no en vano los tres últimos años aquí han ganado tres Ducati, las de Pecco Bagnaia en 2023, la de Pramac en 2024 con Martín y la Gresini de Fermín Aldeguer el pasado año.

Tardozzi sabe que si hay alguien capaz de enderezar una relación tan complicada, ese no es otro que Marc. "Al final, insisto, es un líder", continua el veterano ex piloto de SBK, ahora en labores de directo de equipo. "Es un líder dentro del box. Sabe cómo motivar a la gente y sabe cómo dejarse ayudar por el equipo", sentenció.