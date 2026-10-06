Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Tardozzi admite que para Márquez, en Indonesia, "perder 10 o 12 puntos no estaría mal"

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Tardozzi admite que para Márquez, en Indonesia, "perder 10 o 12 puntos no estaría mal"

Victorias por motor en F1: cambia el récord histórico, y hay un estreno

Fórmula 1
Fórmula 1
Victorias por motor en F1: cambia el récord histórico, y hay un estreno

Un final de locura: cómo un fotógrafo ayudó a la victoria de Toyota en Fuji

WEC
WEC
Fuji
Un final de locura: cómo un fotógrafo ayudó a la victoria de Toyota en Fuji

Vowles critica el límite de gastos y explica sus contras: "Empeora las cosas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Vowles critica el límite de gastos y explica sus contras: "Empeora las cosas"

Nos subimos al coche con el que Alonso apunta al Dakar 2027: así fue desde dentro

Dakar
Dakar
Nos subimos al coche con el que Alonso apunta al Dakar 2027: así fue desde dentro

Fernando Alonso apunta a correr el Rally Dakar 2027

Dakar
Dakar
Fernando Alonso apunta a correr el Rally Dakar 2027

Así ganó Prost su primer título de F1 en 1985 en un "podio especial"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Europa
Así ganó Prost su primer título de F1 en 1985 en un "podio especial"

Ibrahimovic recoge su nuevo hiperdeportivo de 4 millones de euros

Coches
Coches
Ibrahimovic recoge su nuevo hiperdeportivo de 4 millones de euros
MotoGP GP de Indonesia

Tardozzi admite que para Márquez, en Indonesia, "perder 10 o 12 puntos no estaría mal"

Marc Márquez no solo no ha ganado ni subido nunca al podio en el GP de Indonesia, sino que jamás ha terminado ninguna carrera de domingo, sufriendo dos graves lesiones en Mandalika.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team, Davide Tardozzi, Team manager Ducati Team

Tardozzi habla con Márquez en el box de Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Circuito de Mandalika, en la isla de Lombok al este de Indonesia, no es un enclave de grandes recuerdos para el nueve veces campeón del mundo Marc Márquez. La primera vez que este trazado albergó un gran premio de MotoGP fue en 2022, y aquel fin de semana Márquez, que todavía corría con Honda, sufrió una durísima caída, lesionándose su castigado hombro derecho, y reapareciendo un episodio de diplopía, el problema de la doble visión que ya había sufrido en anteriores ocasiones. Márquez tuvo que plegar velas y volver a Madrid, iniciando una nueva recuperación. Aquel año, la de Indonesia era la segunda carrera de la temporada y Marc tuvo que saltarse el GP de Argentina y reaparecer, tres semanas después de la caída, en Austin, donde solo pudo acabar sexto.

En 2023 la carrera de Indonesia terminó para Márquez en la séptima vuelta, mejorando su actuación en la sprint, en la que no pasó del primer giro.

Un año más tarde, ya con Graseini-Ducati, no mejoraron mucho las cosas, ya que la carrera le duró once giros al mayor de los hermanos Márquez que, eso sí, logró acabar tercero el sábado en la sprint, por detrás de Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, las dos Ducati oficiales entonces.

Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Team

Davide Tardozzi, Team Manager Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En 2025, ya en el equipo oficial Ducati y con una trayectoria aplastante que le llevó a ser campeón de MotoGP en Japón, Márquez llegaba a Mandalika relajado y sin presión, y todo apuntaba a que iba a terminar su mala suerte en Indonesia. Sin embargo,  las cosas ya se torcieron el sábado en la sprint, cuando fue sancionado con una long lap por conducción irresponsable, acabando el sexto.

El domingo, en las salida de la carrera Márquez fue embestido por la Aprilia de Marco Bezzecchi, cayendo al suelo y entrando a toda velocidad a la zona de la grava, donde impacto brutalmente con el hombro lesionado desde el 2020. El resultado fue tener que pasar por el quirófano cinco días después, a principios de octubre, y de nuevo en mayo de 2026, tras complicarse su recuperación.

Con esos precedentes, Márquez ha llegado este lunes a Mandalika, donde descansará en una villa privada antes de afrontar, este fin de semana, un gran premio que sabe que no va a ser fácil para él, mientras se juega el campeonato del mundo este año contra Jorge Martín, ganador en este circuito en 2024.

El Team Manager del equipo Ducati Lenovo, el popular Davide Tardozzi, trató de quitar presión a Márquez este fin de semana, tras la victorias en Japón del corredor español, que le deja a solo dos puntos del liderato de la general, en manos del propio Martín.

Así acabo la moto de Marc Márquez, Ducati Team, el pasado año la carrera de Indonesia

Así acabo la moto de Marc Márquez, Ducati Team, el pasado año la carrera de Indonesia

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Creo que perder 10 o 12 puntos podría considerarse algo que no está mal", dijo a TNT Sports Tardozzi cuando le recordaron la mala sintonía de Marc con Mandalika. Una sentencia que luego quiso matizar. "Me gustaría decir una cosa: sí, podemos considerar que perder 10 o 12 puntos sería una pérdida normal en Mandalika, pero vamos a ir allí a ganar", avisó que no se renuncia a nada, no en vano los tres últimos años aquí han ganado tres Ducati, las de Pecco Bagnaia en 2023, la de Pramac en 2024 con Martín y la Gresini de Fermín Aldeguer el pasado año.

Tardozzi sabe que si hay alguien capaz de enderezar una relación tan complicada, ese no es otro que Marc. "Al final, insisto, es un líder", continua el veterano ex piloto de SBK, ahora en labores de directo de equipo. "Es un líder dentro del box. Sabe cómo motivar a la gente y sabe cómo dejarse ayudar por el equipo", sentenció.

Por si te lo perdiste:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Bastianini renace en Japón: "Llevaba mucho tiempo esperando esto; espero que no sea casualidad"

Mejores comentarios
Más de
Germán Garcia Casanova

MotoGP Japón: Prohiben el neumático blando, recomiendan el duro reforzado y alargan el Warm Up

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
MotoGP Japón: Prohiben el neumático blando, recomiendan el duro reforzado y alargan el Warm Up

Rins hizo autostop y Miller le llevó al box con 'stoppie' incluido: "Me cagué encima"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Rins hizo autostop y Miller le llevó al box con 'stoppie' incluido: "Me cagué encima"

Márquez rechaza las teorías de por qué no celebró el podio en la sprint de Austria

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Márquez rechaza las teorías de por qué no celebró el podio en la sprint de Austria
Más de
Marc Márquez

¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

MotoGP
MotoGP
¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

Horarios del GP de Indonesia de MotoGP en Mandalika y cómo ver en TV

MotoGP
MotoGP
GP de Indonesia
Horarios del GP de Indonesia de MotoGP en Mandalika y cómo ver en TV

Así vivimos la carrera del GP de Japón de MotoGP en Motegi

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Así vivimos la carrera del GP de Japón de MotoGP en Motegi
Más de
Ducati

Dall'Igna, tras alcanzar sus 100 victorias con Ducati: "Podemos mirar al futuro con optimismo"

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Dall'Igna, tras alcanzar sus 100 victorias con Ducati: "Podemos mirar al futuro con optimismo"

Márquez se lleva un tirón de orejas tras enviar un doble a la carrera de karts de Motegi

MotoGP
MotoGP
GP de Japón
Márquez se lleva un tirón de orejas tras enviar un doble a la carrera de karts de Motegi

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Tardozzi admite que para Márquez, en Indonesia, "perder 10 o 12 puntos no estaría mal"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Indonesia
Tardozzi admite que para Márquez, en Indonesia, "perder 10 o 12 puntos no estaría mal"

Victorias por motor en F1: cambia el récord histórico, y hay un estreno

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Victorias por motor en F1: cambia el récord histórico, y hay un estreno

Un final de locura: cómo un fotógrafo ayudó a la victoria de Toyota en Fuji

WEC
WEC WEC
Fuji
Un final de locura: cómo un fotógrafo ayudó a la victoria de Toyota en Fuji

Vowles critica el límite de gastos y explica sus contras: "Empeora las cosas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Vowles critica el límite de gastos y explica sus contras: "Empeora las cosas"