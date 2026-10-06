¿Puede Red Bull luchar ahora por la victoria en cada circuito contra Mercedes?

Laurent Mekies afirma que la primera victoria de Red Bull en la Fórmula 1 de 2026 es la culminación de la progresiva mejora del equipo, pero considera que aún es demasiado pronto para saber si ahora podrá estar entre los mejores en todas las carreras.

Tras empezar la temporada a más de un segundo de los líderes, Red Bull ha ido recortando poco a poco su desventaja gracias a una sucesión incesante de mejoras. Su último paquete de cambios de la temporada 2026, que llegó en Azerbaiyán, le dio a Max Verstappen la oportunidad de ganar en un circuito que suele ser complicado para Red Bull, y acabó justo detrás del ganador, George Russell, a menos de dos décimas.

Pero en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, que este año acogió el Gran Premio de Bahrein, Verstappen estuvo en una liga propia a los mandos del RB22, logrando una pole dominante que convirtió en una cómoda victoria en una carrera retrasada y con condiciones meteorológicas variables en Kuala Lumpur.

"Nos sorprendió el orden de clasificación en Malasia", declaró el lunes el director del equipo, Mekies. "Por un lado, confirma la tendencia positiva que venimos observando en Monza, Madrid y Bakú. Hemos ido ganando un poco de rendimiento en cada carrera, lo cual es fantástico".

"Por otro lado, ¿hay otros factores que hayan influido en lo que hemos visto en Malasia? Es posible que, con el calor extremo, el estado irregular de la pista y su trazado, la mayoría de los coches no estuvieran dentro de su rango de funcionamiento ideal. ¿Influyó eso en la jerarquía? Es posible".

"¿Cambia esto algo en nuestra forma de afrontar las próximas carreras? La verdad es que no. Intentaremos adaptarnos lo mejor posible en la próxima y ya veremos. Seguimos pensando que, con suerte, Singapur nos vendrá bien en cuanto al rendimiento en las curvas lentas. Lo que hará la competencia es muy, muy difícil de predecir".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Joe Portlock / Getty Images

La 72ª victoria de Verstappen en F1 tuvo un significado especial, ya que fue la primera de Red Bull como fabricante de unidades de potencia, pero también confirmó que el equipo se ha sacudido de encima su decepcionante comienzo con el actual reglamento y ahora puede ser un rival a tener en cuenta en una amplia variedad de circuitos.

Tras haber conseguido la primera victoria en un gran premio de 2026, Mekies se muestra optimista sobre las posibilidades de que la escudería con sede en Milton Keynes repita su buen rendimiento en otros circuitos, aunque advirtió que ningún equipo ha sido capaz de plantar cara a Mercedes de forma constante semana tras semana.

Red Bull es el cuarto equipo en ganar carreras en 2026, junto a Mercedes, Ferrari y McLaren, aunque estos dos últimos equipos han entrado y salido de la lucha por la competitividad en función del trazado y las condiciones de cada circuito.

"Creo que lucharemos por el podio en las próximas carreras, porque, en el fondo, llevamos ya varias carreras luchando por el podio: seis, siete, ocho", afirmó Mekies. "Así que creo que estaremos en esa lucha".

"¿Estaremos en la lucha por la victoria? Creo que Mercedes siempre ha estado en la lucha por la victoria. Hemos visto que ha sido muy difícil para todos estar constantemente a la altura de Mercedes en todas las carreras".

"Hemos visto una buena racha de McLaren y también de Ferrari. Así que nos estamos concentrando en nosotros mismos, intentando sacar un poco más de partido al coche. ¿Será eso suficiente para estar a la altura en todos los circuitos en las últimas carreras? No sé qué decir".