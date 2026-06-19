Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brno y quiénes disputarán la Q1

Este viernes ha comenzado ya la novena ronda de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la República Checa. El Autódromo de Balaton Park, siempre querido por los pilotos de la parrilla y por los aficionados por lo divertido que resulta, ha acogido este viernes, 19 de junio, los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, la FP1, y la Práctica, que ya sabes que es la primera sesión importante del fin de semana.

El viernes de MotoGP 2026 en Brno: MotoGP Márquez lidera el FP1 de Brno antes de sufrir una caída sin consecuencias

Como viene pasando desde mediados de la temporada 2023, cuando hubo un cambio de reglamento deportivo, la Práctica del viernes determina qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la estarán en juego la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla, para la sprint y para la carrera larga. El resto de pilotos tendrán que pasar por la Q1 previa, en la que están en juego los dos últimos billetes a la Q2, igualmente para los dos corredores más rápidos.

Así, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Autódromo de Brno, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de la República Checa 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Brno (GP de Chequia 2026)

Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Chequia de MotoGP 2026 en Brno

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Brno (GP de Chequia)

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Brno

Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton y Brno



Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton y Brno

Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton y Brno

Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton y Brno

Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Balaton

Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton y Brno

Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló

Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Brno

Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno

Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló

Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton y Brno

Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno

Enea Bastianini en Austin, Jerez y Mugello

Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno

Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló

Brad Binder en Tailandia y Montmeló

Alex Rins en Le Mans y Mugello

Jack Miller en Montmeló y Balaton

Toprak Razgatlioglu en Brasil

Luca Marini en Austin

Franco Morbidelli en Mugello

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Brno (Chequia)

David Alonso

Filip Salac

Manu González

Dani Holgado

Senna Agius

Alex Escrig

Izan Guevara

Collin Veijer

Iván Ortolá

José Antonio Rueda

Taiyo Furusato

Zonta van der Goorbergh

Joe Roberts

Celestino Vietti

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Brno (Chequia)

Hakim Danish

David Almansa

Máximo Quiles

Álvaro Carpe

Joel Esteban

Scott Ogden

Brian Uriarte

Jesús Ríos

Rico Salmela

Valentín Perrone

Eddie O'Shea

Matteo Bertelle

Joel Kelso

Guido Pini