Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brno y quiénes disputarán la Q1
Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP del Gran Premio de República Checa en Brno y quienes disputarán la Q1 de la clasificación del sábado.
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Este viernes ha comenzado ya la novena ronda de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la República Checa. El Autódromo de Balaton Park, siempre querido por los pilotos de la parrilla y por los aficionados por lo divertido que resulta, ha acogido este viernes, 19 de junio, los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, la FP1, y la Práctica, que ya sabes que es la primera sesión importante del fin de semana.
Como viene pasando desde mediados de la temporada 2023, cuando hubo un cambio de reglamento deportivo, la Práctica del viernes determina qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la estarán en juego la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla, para la sprint y para la carrera larga. El resto de pilotos tendrán que pasar por la Q1 previa, en la que están en juego los dos últimos billetes a la Q2, igualmente para los dos corredores más rápidos.
Así, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Autódromo de Brno, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de la República Checa 2026.
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Brno (GP de Chequia 2026)
- Ai Ogura
- Marco Bezzecchi
- Fabio Di Giannantonio
- Pecco Bagnaia
- Marc Márquez
- Pedro Acosta
- Joan Mir
- Diogo Moreira
- Fermín Aldeguer
- Raúl Fernández
Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Chequia de MotoGP 2026 en Brno
- Jorge Martín
- Maverick Viñales
- Luca Marini
- Fabio Quartararo
- Alex Márquez
- Enea Bastianini
- Franco Morbidelli
- Jack Miller
- Brad Binder
- Alex Rins
- Toprak Razgatlioglu
- Cal Crutchlow
Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Brno (GP de Chequia)
FiP
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|A. Ogura Trackhouse
|79
|Aprilia
|19
|
1'51.735
|174.079
|2
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|23
|
+0.091
1'51.826
|0.091
|173.938
|3
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|18
|
+0.207
1'51.942
|0.116
|173.757
|4
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|21
|
+0.248
1'51.983
|0.041
|173.694
|5
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|21
|
+0.253
1'51.988
|0.005
|173.686
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|18
|
+0.493
1'52.228
|0.240
|173.315
|7
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|19
|
+0.518
1'52.253
|0.025
|173.276
|8
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|18
|
+0.580
1'52.315
|0.062
|173.180
|9
|F. Aldeguer Gresini
|54
|Ducati
|19
|
+0.585
1'52.320
|0.005
|173.173
|10
|R. Fernández Trackhouse
|25
|Aprilia
|18
|
+0.619
1'52.354
|0.034
|173.120
|11
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|21
|
+0.630
1'52.365
|0.011
|173.103
|12
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|21
|
+0.657
1'52.392
|0.027
|173.062
|13
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|21
|
+0.689
1'52.424
|0.032
|173.012
|14
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|23
|
+0.798
1'52.533
|0.109
|172.845
|15
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|19
|
+0.821
1'52.556
|0.023
|172.809
|16
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|19
|
+0.826
1'52.561
|0.005
|172.802
|17
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|22
|
+0.841
1'52.576
|0.015
|172.779
|18
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|22
|
+0.848
1'52.583
|0.007
|172.768
|19
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|20
|
+0.864
1'52.599
|0.016
|172.743
|20
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|19
|
+1.285
1'53.020
|0.421
|172.100
|21
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|18
|
+1.663
1'53.398
|0.378
|171.526
|22
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|19
|
+2.112
1'53.847
|0.449
|170.850
|Ver resultados
Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Brno
- Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton y Brno
- Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton y Brno
- Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
- Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton y Brno
- Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Balaton
- Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton y Brno
- Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló
- Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Brno
- Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
- Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
- Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton y Brno
- Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno
- Enea Bastianini en Austin, Jerez y Mugello
- Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
- Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
- Brad Binder en Tailandia y Montmeló
- Alex Rins en Le Mans y Mugello
- Jack Miller en Montmeló y Balaton
- Toprak Razgatlioglu en Brasil
- Luca Marini en Austin
- Franco Morbidelli en Mugello
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Brno (Chequia)
- David Alonso
- Filip Salac
- Manu González
- Dani Holgado
- Senna Agius
- Alex Escrig
- Izan Guevara
- Collin Veijer
- Iván Ortolá
- José Antonio Rueda
- Taiyo Furusato
- Zonta van der Goorbergh
- Joe Roberts
- Celestino Vietti
Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Brno (Chequia)
- Hakim Danish
- David Almansa
- Máximo Quiles
- Álvaro Carpe
- Joel Esteban
- Scott Ogden
- Brian Uriarte
- Jesús Ríos
- Rico Salmela
- Valentín Perrone
- Eddie O'Shea
- Matteo Bertelle
- Joel Kelso
- Guido Pini
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