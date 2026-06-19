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MotoGP GP de República Checa

Qué pilotos pasan a la Q2 de MotoGP en Brno y quiénes disputarán la Q1

Mira qué pilotos han pasado a la Q2 de MotoGP del Gran Premio de República Checa en Brno y quienes disputarán la Q1 de la clasificación del sábado.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Este viernes ha comenzado ya la novena ronda de la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, el Gran Premio de la República Checa. El Autódromo de Balaton Park, siempre querido por los pilotos de la parrilla y por los aficionados por lo divertido que resulta, ha acogido este viernes, 19 de junio, los primeros entrenamientos libres de la categoría reina, la FP1, y la Práctica, que ya sabes que es la primera sesión importante del fin de semana.

El viernes de MotoGP 2026 en Brno:

Como viene pasando desde mediados de la temporada 2023, cuando hubo un cambio de reglamento deportivo, la Práctica del viernes determina qué pilotos, los 10 más rápidos del entreno, pasan directos a la Q2 de la clasificación del sábado, en la estarán en juego la pole y las cuatro primeras filas de la parrilla, para la sprint y para la carrera larga. El resto de pilotos tendrán que pasar por la Q1 previa, en la que están en juego los dos últimos billetes a la Q2, igualmente para los dos corredores más rápidos.

Así, apunta qué 10 pilotos han pasado directos a la Q2 de MotoGP en el Autódromo de Brno, y quiénes tendrán que disputar antes la Q1 en el Gran Premio de la República Checa 2026.

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de MotoGP en Brno (GP de Chequia 2026)

Qué pilotos disputarán la Q1 en el GP de Chequia de MotoGP 2026 en Brno

Resultados de la Práctica de MotoGP 2026 en Brno (GP de Chequia)

FiP

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 19

1'51.735

   174.079  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 23

+0.091

1'51.826

 0.091 173.938  
3 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 18

+0.207

1'51.942

 0.116 173.757  
4 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 21

+0.248

1'51.983

 0.041 173.694  
5 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 21

+0.253

1'51.988

 0.005 173.686  
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 18

+0.493

1'52.228

 0.240 173.315  
7 Spain J. Mir Honda 36 Honda 19

+0.518

1'52.253

 0.025 173.276  
8 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 18

+0.580

1'52.315

 0.062 173.180  
9 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 19

+0.585

1'52.320

 0.005 173.173  
10 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 18

+0.619

1'52.354

 0.034 173.120  
11 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.630

1'52.365

 0.011 173.103  
12 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+0.657

1'52.392

 0.027 173.062  
13 Italy L. Marini Honda 10 Honda 21

+0.689

1'52.424

 0.032 173.012  
14 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 23

+0.798

1'52.533

 0.109 172.845  
15 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 19

+0.821

1'52.556

 0.023 172.809  
16 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 19

+0.826

1'52.561

 0.005 172.802  
17 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 22

+0.841

1'52.576

 0.015 172.779  
18 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 22

+0.848

1'52.583

 0.007 172.768  
19 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 20

+0.864

1'52.599

 0.016 172.743  
20 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 19

+1.285

1'53.020

 0.421 172.100  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+1.663

1'53.398

 0.378 171.526  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 19

+2.112

1'53.847

 0.449 170.850  
Ver resultados

Qué pilotos han pasado directamente a la Q2 en MotoGP 2026 hasta Brno

  • Marco Bezzecchi en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton y Brno
  • Fabio Di Giannantonio en Tailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Montmeló, Mugello, Balaton y Brno
  • Marc Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
  • Pedro Acosta en Tailandia, Brasil, Austin, Le Mans, Montmeló, Balaton y Brno
  • Jorge Martín en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Balaton
  • Ai Ogura en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Balaton y Brno
  • Alex Márquez en Tailandia, Brasil, Austin, Jerez, Le Mans y Montmeló
  • Pecco Bagnaia en Brasil, Austin, Jerez, Le Mans, Mugello y Brno
  • Fermín Aldeguer en Brasil, Jerez, Mugello, Balaton y Brno
  • Johann Zarco en Tailandia, Brasil, Le Mans y Montmeló
  • Raúl Fernández en Jerez, Montmeló, Balaton y Brno
  • Joan Mir en Tailandia, Le Mans, Montmeló y Brno
  • Enea Bastianini en Austin, Jerez y Mugello
  • Diogo Moreira en Mugello, Balaton y Brno
  • Fabio Quartararo en Brasil y Montmeló
  • Brad Binder en Tailandia y Montmeló
  • Alex Rins en Le Mans y Mugello
  • Jack Miller en Montmeló y Balaton
  • Toprak Razgatlioglu en Brasil
  • Luca Marini en Austin
  • Franco Morbidelli en Mugello

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto2 2026 en Brno (Chequia)

  • David Alonso
  • Filip Salac
  • Manu González
  • Dani Holgado
  • Senna Agius
  • Alex Escrig
  • Izan Guevara
  • Collin Veijer
  • Iván Ortolá
  • José Antonio Rueda
  • Taiyo Furusato
  • Zonta van der Goorbergh
  • Joe Roberts
  • Celestino Vietti

Qué pilotos pasan directos a la Q2 de Moto3 2026 en Brno (Chequia)

  • Hakim Danish
  • David Almansa
  • Máximo Quiles
  • Álvaro Carpe
  • Joel Esteban
  • Scott Ogden
  • Brian Uriarte
  • Jesús Ríos
  • Rico Salmela
  • Valentín Perrone
  • Eddie O'Shea
  • Matteo Bertelle
  • Joel Kelso
  • Guido Pini

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