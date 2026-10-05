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MotoGP GP de Indonesia

Horarios del GP de Indonesia de MotoGP en Mandalika y cómo ver en TV

Tras la visita a Japón, la gira asiática de MotoGP 2026 sigue adelante con el Gran Premio de Indonesia en Mandalika, con horarios más benévolos. Mira cuándo será cada sesión y carrera y cómo verlo todo.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

El Mundial de MotoGP no tiene descanso. Tras una trepidante visita a Japón y a Motegi, la gira asiática sigue adelante con un doblete de carreras consecutivas. El campeonato afronta este fin de semana, del 9 al 11 de octubre, la decimoséptima cita del curso, el Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika, pista de infausto recuerdo para Marc Márquez, en la que nunca ha ganado y en la que se lesionó en 2025 tras asegurar su noveno título mundial. Apunta los horarios, mucho más asequibles que los de Motegi, y cómo verlo todo en televisión.

Qué pasó en Motegi:

Indonesia Horarios del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika

Jueves 8 de octubre

Rueda de prensa

 10:00h
Viernes 9 de octubre

MotoGP FP1

 04:45h - 05:30h
Viernes 9 de octubre

MotoGP Práctica

 09:00h - 10:00h
Sábado 10 de octubre

MotoGP FP2  

 04:10h - 04:40h
Sábado 10 de octubre MotoGP Q1   04:50h - 05:05h
Sábado 10 de octubre MotoGP Q2   05:15h - 05:30h
Sábado 10 de octubre Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 09:00h

Domingo 11 de octubre

 Warm Up MotoGP 04:40h - 04:50h
Domingo 11 de octubre

Carrera MotoGP (27 vueltas)

09:00h

Para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 habrá que madrugar, pero algo menos que en Japón, especialmente para la carrera larga. El viernes, los Libres 1 serán a las 04:45 horas de la mañana en España, hasta las 05:30h, mientras que la Práctica será a las 9, para acabar a las 10.

El sábado, 10 de octubre, tras los Libres 2 vendrá la clasificación, con la Q1 a las 04:50 horas de la madrugada, y la Q2 a las 05:15 horas para España. La carrera al sprint de Mandalika será más tarde, a las 9 de la mañana en nuestro país, y a las 15:00 locales de Indonesia (habrá 6 horas de diferencia)

Ya el domingo, 11 de octubre, la carrera larga será algo más tarde de lo normal. La prueba principal del Gran Premio de Indonesia en Mandalika será también a las 9 de la mañana en España, es decir, a las 15:00 horas locales, y no a las 14:00 como suele ser costumbre.

Indonesia Horarios de Moto2 y Moto3 en Indonesia (Mandalika) Indonesia

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Indonesia en Mandalika. Máximo Quiles tendrá su segunda oportunidad de ser campeón.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Mandalika: viernes 9, de 03:00h a 03:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Mandalika: viernes 9, de 03:50h a 04:30h 
  • Práctica de Moto3 en Mandalika: viernes 9, de 07:15 a 07:50h
  • Práctica de Moto2 en Mandalika: viernes 9, de 08:05h a 08:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Mandalika: sábado 10, de 02:40h a 03:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Mandalika: sábado 10, de 03:25h a 03:55h
  • Clasificación de Moto3 en Mandalika: sábado 10, Q1 a las 06:45h y Q2 a las 07:10h
  • Clasificación de Moto2 en Mandalika: sábado 10, Q1 a las 07:40h y Q2 a las 08:05h
  • Carrera de Moto3 en Mandalika: domingo 11 a las 06:00h (20 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Mandalika: domingo 11 a las 07:15h (22 vueltas)

Cómo ver por televisión en España el GP de Indonesia de MotoGP

Siendo a una hora más benévola para España, podrás ver el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en directo por televisión en DAZN, que retransmitirá todo desde el jueves, con entrenamientos libres, clasificaciones y carreras de la clase reina, Moto2 y Moto3. Puedes ver los contenidos de la plataforma en sus aplicaciones y en plataformas como Movistar +, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Recuerda también que el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, otra opción de pago con retransmisiones en inglés para ver el fin de semana al completo.

Por último, una vez más, nuestra web, Motorsport.com, tendrá periodistas desplazados a Mandalika para contarte todo lo que ocurra.

Así es Mandalika, sede del GP de Indonesia de MotoGP

El circuito de Mandalika está ubicado en la isla indonesia de Lombok, y se inauguró en 2021, para acoger MotoGP desde la campaña siguiente. Es una de las pocas pistas donde aún no ha ganado Marc Márquez, y de hecho es una pista que peores recuerdos le trae: se lesionó en 2025 tras un accidente provocado por Marco Bezzecchi, cuyas consecuencias aún arrastra, y en 2022 sufrió otra gran caída que le hizo experimentar un nuevo episodio de visión doble.

Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Fermín Aldeguer han sido los ganadores de las cuatro ediciones del gran premio (refiriéndonos a carrera larga). El trazado tiene capacidad para casi 200.000 espectadores y está rodeado de playas.

Longitud del circuito de Mandalika 4.3 km

Anchura del circuito de Mandalika

 15 metros
Curvas del circuito de Mandalika 17 curvas (11 de derechas y 6 de izquierdas)
Recta más larga de Mandalika

723 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Mandalika?

El circuito de Mandalika es una pista más bien corta dentro del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Indonesia serán, en MotoGP, a 27 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 22 vueltas, y 20 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputan el GP de Indonesia 2026

En el Gran Premio de Indonesia de MotoGP habrá que contar de nuevo con la baja ya confirmada de Joan Mir, ausente desde Austria guardando reposo absoluto por enfermedad, tras vérsele parámetros anómalos en la sangre. Honda tirará de Aleix Espargaró para sustituirle, ya que Somkiat Chantra estará corriendo en WSBK, y Takaaki Nakagami se rompió la clavícula en Japón.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Italy Enea Bastianini

Spain Maverick Viñales
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda

RC213V 2026

Italy Luca Marini

Spain Aleix Espargaró
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

France Johann Zarco

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Indonesia

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain San Marino Austria Japan
1 SpainJ. MartínAprilia 333 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 32 16 18 32 27
2 SpainM. MárquezDucati 331 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 10 37 37 20 37
3 ItalyM. BezzecchiAprilia 284 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 23 23 9 23 20
4 SpainP. AcostaKTM 243 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 15 26 20 25 9
5 JapanA. OguraTrackhouse 237 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9 - - 19 15
6 ItalyF. Di GiannantonioVR46 230 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 15 9 15 7 -
7 SpainR. FernándezTrackhouse 216 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 25 2 13 4 13
8 ItalyP. BagnaiaDucati 164 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 - - - 13 8
9 SpainA. MárquezGresini 158 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 19 22 25 5 -
10 SpainF. AldeguerGresini 122 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - - 14 15 10 7
11 ItalyE. BastianiniTech3 116 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 - 8 8 5 19
12 ItalyL. MariniHonda 104 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 7 2 8 2 6
13 South AfricaB. BinderKTM 99 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 8 6 5 11 5
14 BrazilD. MoreiraLCR 74 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 6 10 - 1 9
15 FranceF. QuartararoYamaha 66 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 - - 6 - 5
16 ItalyF. MorbidelliVR46 57 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 7 - 3 - 1
17 FranceJ. ZarcoLCR 48 5 7 1 11 5 5 - - - - - - 2 - 9 3
18 SpainJ. MirHonda 33 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3 4 - - -
19 AustraliaJ. MillerPramac 28 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 4 5 - - -
20 SpainA. RinsYamaha 24 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 - 3 - - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac 18 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 2 - 4 - -
22 SpainM. ViñalesTech3 12 - - - - - 5 - 1 1 3 - - - - - 2
23 SpainI. LecuonaGresini 9 - - - - - - - 9 - - - - - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha 6 - - - - - 4 - - - 1 - 1 - - - -
25 SpainP. EspargaróTech3 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 - -
26 JapanT. NakagamiHonda 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
27 ThailandS. ChantraLCR 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3
28 United KingdomC. CrutchlowLCR   - - - - - - - - - - - - - - - -
29 GermanyJ. FolgerTech3   - - - - - - - - - - - - - - - -
30 ItalyL. SavadoriTrackhouse   - - - - - - - - - - - - - - - -
31 ItalyM. PirroGresini   - - - - - - - - - - - - - - - -

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