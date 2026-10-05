Horarios del GP de Indonesia de MotoGP en Mandalika y cómo ver en TV

El Mundial de MotoGP no tiene descanso. Tras una trepidante visita a Japón y a Motegi, la gira asiática sigue adelante con un doblete de carreras consecutivas. El campeonato afronta este fin de semana, del 9 al 11 de octubre, la decimoséptima cita del curso, el Gran Premio de Indonesia en el circuito de Mandalika, pista de infausto recuerdo para Marc Márquez, en la que nunca ha ganado y en la que se lesionó en 2025 tras asegurar su noveno título mundial. Apunta los horarios, mucho más asequibles que los de Motegi, y cómo verlo todo en televisión.

Qué pasó en Motegi: MotoGP Márquez no hace prisioneros en Motegi

Horarios del GP de Indonesia de MotoGP 2026 en Mandalika

Jueves 8 de octubre Rueda de prensa 10:00h Viernes 9 de octubre MotoGP FP1 04:45h - 05:30h Viernes 9 de octubre MotoGP Práctica 09:00h - 10:00h Sábado 10 de octubre MotoGP FP2 04:10h - 04:40h Sábado 10 de octubre MotoGP Q1 04:50h - 05:05h Sábado 10 de octubre MotoGP Q2 05:15h - 05:30h Sábado 10 de octubre Carrera Sprint MotoGP (13 vueltas) 09:00h Domingo 11 de octubre Warm Up MotoGP 04:40h - 04:50h Domingo 11 de octubre Carrera MotoGP (27 vueltas) 09:00h

Para el Gran Premio de Indonesia de MotoGP 2026 habrá que madrugar, pero algo menos que en Japón, especialmente para la carrera larga. El viernes, los Libres 1 serán a las 04:45 horas de la mañana en España, hasta las 05:30h, mientras que la Práctica será a las 9, para acabar a las 10.

El sábado, 10 de octubre, tras los Libres 2 vendrá la clasificación, con la Q1 a las 04:50 horas de la madrugada, y la Q2 a las 05:15 horas para España. La carrera al sprint de Mandalika será más tarde, a las 9 de la mañana en nuestro país, y a las 15:00 locales de Indonesia (habrá 6 horas de diferencia)

Ya el domingo, 11 de octubre, la carrera larga será algo más tarde de lo normal. La prueba principal del Gran Premio de Indonesia en Mandalika será también a las 9 de la mañana en España, es decir, a las 15:00 horas locales, y no a las 14:00 como suele ser costumbre.

Horarios de Moto2 y Moto3 en Indonesia (Mandalika)

Además de los horarios de MotoGP, apunta también cuándo será cada sesión, con clasificaciones y carreras, de Moto2 y Moto3 en el GP de Indonesia en Mandalika. Máximo Quiles tendrá su segunda oportunidad de ser campeón.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Mandalika: viernes 9, de 03:00h a 03:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Mandalika: viernes 9, de 03:50h a 04:30h

Práctica de Moto3 en Mandalika: viernes 9, de 07:15 a 07:50h

Práctica de Moto2 en Mandalika: viernes 9, de 08:05h a 08:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Mandalika: sábado 10, de 02:40h a 03:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Mandalika: sábado 10, de 03:25h a 03:55h

Clasificación de Moto3 en Mandalika: sábado 10, Q1 a las 06:45h y Q2 a las 07:10h

Clasificación de Moto2 en Mandalika: sábado 10, Q1 a las 07:40h y Q2 a las 08:05h

Carrera de Moto3 en Mandalika: domingo 11 a las 06:00h (20 vueltas)

Carrera de Moto2 en Mandalika: domingo 11 a las 07:15h (22 vueltas)

Cómo ver por televisión en España el GP de Indonesia de MotoGP

Siendo a una hora más benévola para España, podrás ver el Gran Premio de Indonesia de MotoGP en directo por televisión en DAZN, que retransmitirá todo desde el jueves, con entrenamientos libres, clasificaciones y carreras de la clase reina, Moto2 y Moto3. Puedes ver los contenidos de la plataforma en sus aplicaciones y en plataformas como Movistar +, donde se encuentra el canal 'DAZN MotoGP'.

Recuerda también que el Mundial cuenta con su propia plataforma de streaming, el VideoPass, otra opción de pago con retransmisiones en inglés para ver el fin de semana al completo.

Por último, una vez más, nuestra web, Motorsport.com, tendrá periodistas desplazados a Mandalika para contarte todo lo que ocurra.

Así es Mandalika, sede del GP de Indonesia de MotoGP

El circuito de Mandalika está ubicado en la isla indonesia de Lombok, y se inauguró en 2021, para acoger MotoGP desde la campaña siguiente. Es una de las pocas pistas donde aún no ha ganado Marc Márquez, y de hecho es una pista que peores recuerdos le trae: se lesionó en 2025 tras un accidente provocado por Marco Bezzecchi, cuyas consecuencias aún arrastra, y en 2022 sufrió otra gran caída que le hizo experimentar un nuevo episodio de visión doble.

Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Fermín Aldeguer han sido los ganadores de las cuatro ediciones del gran premio (refiriéndonos a carrera larga). El trazado tiene capacidad para casi 200.000 espectadores y está rodeado de playas.

Longitud del circuito de Mandalika 4.3 km Anchura del circuito de Mandalika 15 metros Curvas del circuito de Mandalika 17 curvas (11 de derechas y 6 de izquierdas) Recta más larga de Mandalika 723 metros

¿A cuántas vueltas son las carreras de MotoGP en Mandalika?

El circuito de Mandalika es una pista más bien corta dentro del calendario de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Indonesia serán, en MotoGP, a 27 vueltas la prueba larga del domingo, y a 13 la sprint del sábado. Por otra parte, en el Mundial de Moto2 se darán 22 vueltas, y 20 en Moto3.

Qué pilotos de MotoGP disputan el GP de Indonesia 2026

En el Gran Premio de Indonesia de MotoGP habrá que contar de nuevo con la baja ya confirmada de Joan Mir, ausente desde Austria guardando reposo absoluto por enfermedad, tras vérsele parámetros anómalos en la sangre. Honda tirará de Aleix Espargaró para sustituirle, ya que Somkiat Chantra estará corriendo en WSBK, y Takaaki Nakagami se rompió la clavícula en Japón.

Así llega el Mundial de Pilotos de MotoGP 2026 a Indonesia