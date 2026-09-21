¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?

25 temporadas han pasado desde que el Campeonato del Mundo diese luz verde a los motores de cuatro tiempos y por tanto a la etapa de MotoGP en Suzuka 2002, donde se impuso Valentino Rossi.

El Mundial de MotoGP ha vivido etapas muy diferentes, desde años donde los triunfos se los repartían unos pocos, hasta el momento actual, en el que casi cualquier piloto parece ser capaz de poder llevarse un gran premio.

Portugal fue el último país en unirse (con Oliveira) a Italia, España, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Brasil, Francia y Sudáfrica como países que han ganado alguna carrera en MotoGP, aunque británicos, japoneses, brasileños, sudafricanos y portugueses aún no han conseguido el siempre ansiado título de pilotos.

En cuanto a pilotos, los últimos ganadores en sumarse a la lista han Ai Ogura en Assen 2026, tras algunas carreras llamando a la puerta y rompiendo una sequía de Japón en la clase reina de 22 años, y Pedro Acosta en Austria, donde dejó atrás todos los fantasmas que le habían hecho verse escapar su primer triunfo.

Todos los pilotos que han ganado carreras en MotoGP y cuándo fue la primera

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La primera carrera de la historia de MotoGP estuvo marcada por la lluvia y por unos invitados inesperados. Akira Ryo (Suzuki) y Shinichi Ito (Honda) le pusieron las cosas difíciles a Rossi en el Gran Premio de Japón disputado en Suzuka, pero al manillar de la todopoderosa Honda RC211V el italiano empezó la era de los cuatro tiempos como acabó la de dos tiempos, ganando. En 14 de las 18 temporadas de MotoGP que disputó fue capaz de ganar al menos una carrera Rossi, hasta llegar a las 76 que suma. Entre su múltiples récords, también figura el hecho de ser uno de los cinco pilotos en la historia que ha ganado carreras con dos marcas, Honda y Yamaha. Ukawa era el compañero de equipo de Rossi en el Repsol Honda en 2002. Los dos pilotos arrancaron la temporada con la nueva Honda de cuatro tiempos, que demostró ser la moto más fuerte en el inicio de esta nueva era. Un fallo de Rossi en la última vuelta en la segunda carrera en Sudáfrica le permitió conseguir su única victoria en la categoría. Biaggi fue el gran rival de Rossi en sus primeros años en la categoría reina. El romano plantó cara con la Yamaha, de la que siempre se quejó de ser inferior. Cuando se fue a Honda y Rossi a Yamaha las cosas siguieron igual o peor para el romano. Cinco triunfos en MotoGP, con Yamaha y Honda. Pilotó para el equipo oficial de Yamaha y de Honda, pero con ninguno de los dos llegó a proclamarse campeón del mundo de MotoGP. El brasileño empezó la temporada 2002 con una Honda de 500cc en el equipo Pons, con la que a punto estuvo de quitarle algún triunfo a Rossi, que llevaba la 990. Como premio a su buena actuación recibió para la parte final del año una moto igual a la de Rossi. Con ella fue capaz de ganar dos de las cuatro citas que disputó. Tras una primera temporada en Suzuki, en 2003 Gibernau fichaba por Gresini con una Honda. En la primera carrera en Suzuka fallecía su compañero Daijiro Katoh. Tres semanas después Gibernau rendía homenaje al japonés consiguiendo su primer triunfo en MotoGP en Welkom. La cosa no quedaría ahí y durante dos temporadas fue capaz de sumar hasta ocho triunfos y dos subcampeonatos del mundo. En 2003 llegaba Ducati a MotoGP y el elegido para liderar el proyecto era Loris Capirossi. El italiano tuvo un debut notable, acabando cuarto del campeonato y consiguiendo su primer triunfo en Barcelona. Seis más conseguiría en los años que corrió con la moto de Borgo Panigale. El japonés se benefició de correr con los neumáticos Bridgestone entre 2003 y 2004. Gracias a eso pudo conseguir en 2004 sus dos únicos triunfos en MotoGP, los últimos de un japonés en la categoría reina. El campeón de 2006 era un especialista en el circuito de Laguna Seca y las dos primeras veces que MotoGP visitó la pista californiana se impuso. Su otro triunfo se produjo en Assen la temporada que ganó el título, tras un duelo al límite hasta la última vuelta con Edwards. Melandri debutó en MotoGP con Yamaha, pero en 2005 cambió a Honda con Gresini. Con él consiguió un subcampeonato y sus cinco triunfos en la categoría. Pedrosa llegó a MotoGP con las expectativas en todo lo alto, tras ganar tres títulos consecutivos de 125 y 250. A punto estuvo de ganar en su primera carrera, pero no fue hasta la cuarta en China cuando se impuso por primera vez. Distintas circunstancias han provocado que Pedrosa no haya ganado nunca el título de MotoGP. Pese a todo ha conseguido tres subcampeonatos y 31 victorias. Una última vuelta bestial le valió a Toni Elías su único triunfo en MotoGP. Durante muchos años figuró como el último piloto privado en ganar en la categoría. Bayliss corrió en Valencia sustituyendo a Sete Gibernau. El australiano, recién proclamado campeón del mundo de Superbikes, consiguió su único triunfo en MotoGP con 37 años. El australiano ha sido hasta la fecha el único piloto en conseguir el título de MotoGP con Ducati. Quién sabe dónde estaba el límite de Casey. El bicampeón de MotoGP se retiró con 27 años y 38 victorias. Aún a día de hoy es el cuarto piloto con más triunfos en la categoría. Vermeulen era un auténtico especialista en lluvia y aprovechó esta circunstancia en Le Mans 2007 para conseguir inscribir su nombre en la historia de MotoGP. Jorge Lorenzo irrumpió en MotoGP como si llevase toda la vida corriendo ahí. Consiguió la pole en su primera carrera y ganó en la tercera. Una serie de caídas y lesiones apagaron algo su estrella el resto de año. En sus nueve años con Yamaha, el mallorquín acumuló 44 victorias - segundo con más triunfos - y tres títulos de MotoGP. En Ducati logró tres más. Dovizioso no había conseguido muchos triunfos en su carrera, aunque en los últimos años parece haber entrado en racha. El primero en MotoGP lo consiguió en 2009. Siete años pasarían hasta el siguiente. El italiano ha sido capaz de ganar con dos marcas, Honda y Ducati. El americano tuvo el difícil reto de sustituir a Rossi en Yamaha cuando el italiano se fue a Ducati. La historia no empezó mal, logrando algún podio e incluso una victoria en Holanda en 2011. Sin embargo todo acabó como una pesadilla, con un 2012 marcado por las caídas y lesiones. Márquez tuvo un comienzo de otro planeta en MotoGP. El catalán se metía en el podio en su primera carrera, ganaba en la segunda y se llevaba el título a final de temporada, batiendo todos los récords de precocidad. Ha ganado seis veces el título de MotoGP y suma 62 victorias. No podía ser de otra manera, y Jack Miller consiguió su primera victoria en medio de una carrera loca marcada por la lluvia. En un 2016 plagado de alternativas en MotoGP, el australiano se sumó a la fiesta en Holanda. En 2021 sumó otras dos como piloto oficial de Ducati y en 2022, una más. Las largas rectas del Red Bull Ring depararon el dominio de Ducati durante todo el fin de semana. Los dos 'Andreas' se disputaron la victoria y fue Iannone quien devolvió la gloria a Ducati seis temporadas después. Siete ganadores consecutivos diferentes se vieron en 2016 y uno de ellos fue Crutchlow, que se estrenó en la categoría en Brno. El británico repetiría en Australia. En Silverstone en 2016, el español dejó claro que tenía mucho que decir en la categoría en los siguientes años. Yamaha elegía a Viñales para ocupar el sitio de Lorenzo. El de Roses empezaba a lo grande, dominando la pretemporada y ganando las dos primeras carreras. Con Yamaha sumó 9 victorias en MotoGP, y ganó con Aprilia al fin en el GP de Estados Unidos de 2024, siendo el primero en vencer con 3 marcas diferentes. Con su triunfo en el Gran Premio de las Américas, Álex Rins se convirtió en el ganador diferente número 23 en 18 años de MotoGP. Además, era el 10º español en hacerlo en la categoría reina. Desde entonces acumuló cinco más, con un destacado final de año en 2022 antes de un 2023 lesionado durante muchas carreras. Danilo Petrucci se unió a la lista de ganadores en MotoGP en el Gran Premio de Italia de 2019. En Francia repitió en 2020. Con Fabio Quartararo eran 25 los pilotos que habían ganado en MotoGP. Tres victorias cayeron en 2020 y consiguió cinco en 2021 para ser campeón. En 2022 también ganó tres veces y parecía camino a revalidar la corona, pero en la segunda mitad de año le remontó Bagnaia. Brad Binder le dio la primera victoria en MotoGP a KTM y a Sudáfrica en el GP de la República Checa 2020. Con él eran 26 pilotos diferentes. Luego ganó también en 2021. Miguel Oliveira hizo historia para Portugal al conseguir la primera victoria del país en MotoGP, en el GP de Estiria 2020. Fue 27º ganador diferente y ya lleva cinco en total. El alocado 2020 dejó nueve ganadores diferentes en las 12 primeras carreras, con 5 pilotos que estrenaron su palmarés en MotoGP. El cuarto fue Franco Morbidelli en el GP de San Marino. Con Mir, eran 9 los pilotos que consiguieron ganar en 2020 –igualando el récord de 2019– y 29 los que lo habían hecho en la era MotoGP. Es campeón del mundo, pero no ha vuelto a ganar. Jorge Martín solo necesitó seis grandes premios para estrenar su palmarés en MotoGP. Lo hizo en el Red Bull Ring en 2021, convirtiéndose en el 30º ganador diferente en la era MotoGP y en 12º español en hacerlo en la categoría reina. Luego, en 2023 luchó por el mundial hasta literalmente la última carrera, y sin contar las carreras sprint, donde es un experto, lleva nueve victorias en carreras principales. En su tercera temporada en MotoGP, Pecco Bagnaia por fin estrenó su palmarés en el Gran Premio de Aragón 2021. Con él, ya iban 31 ganadores en la historia de MotoGP. Luego, en 2022 y 2023 logró los títulos con dos temporadas muy completas, y ya lleva 31. Después de dejar buenos destellos en 2021, en su primer año en MotoGP, Enea Bastianini logró una destacada victoria en el GP de Qatar que abría el curso 2022. También se llevó la cuarta cita de ese año, lo que hizo que muchos le vieran candidato a un título que no llegaría pese a que acabó con cuatro triunfos y tercero en el mundial. En 2023, después de lesionarse y perderse varias carreras, sumó una más. Después de muchos años en MotoGP, y en su gran premio número 200, Aleix Espargaró al fin inauguró su casillero de victorias, en Argentina 2022, el año en el que aspiró al título hasta bien entrada la segunda mitad de curso. En 2023 ganó otras dos carreras. Más de 100 carreras después, Johann Zarco volvió a ganar, al fin en MotoGP. El GP de Australia 2023 parecía destinado a Jorge Martín, pero se quedó sin gomas en la parte final y su compañero en Pramac, el francés Zarco, lo aprovechó para conseguir su primera victoria en MotoGP. Marco Bezzecchi encontró en las terribles condiciones del GP de Argentina 2023 su mejor escenario para ganar en MotoGP lo que, después de solo dos carreras, le colocaba líder del mundial. Semanas después se llevaría el histórico gran premio número 1000, en Francia, en el fin de semana con mayor número de caídas, y más tarde ganaría en Indonesia para cerrar el año con tres triunfos y siendo tercero en el campeonato. En 2025 ganó dos más. La penúltima carrera de la temporada 2023 dio un vuelco a la lucha por el título entre Martín y Bagnaia. Y allí, en Qatar, Fabio Di Giannantonio se hizo con la victoria en un momento en el que era el único piloto de la parrilla sin contrato para el siguiente año. Acabado el curso, logró un contrato con el equipo VR46 para 2024. 2025 fue el año de su gran explosión en la categoría reina. Fermín Aldeguer se estrenó en su primera temporada, en el GP de Indonesia, con la Ducati 2024 del equipo Gresini. Aprovechando un gran ritmo, Raúl Fernández se impuso en el GP de Australia 2025. Pedro Acosta persiguió durante mucho tiempo su primera victoria, quedándose varias veces a las puertas, pero el GP de Austria 2026 le tenía preparado su gran día. De hecho, ese fin de semana también tuvo tragicomedia, porque el sábado se cayó cuando dominaba la carrera sprint, algo que admitió que el domingo, cuando al fin ganó, se le pasó en todo momento por la mente. 40

Hay que aclarar que aquí excluimos a los pilotos que ganaron en 500cc, y nos ceñimos solo a MotoGP. Y de hecho, hablamos solo de carreras principales, no de carreras sprint.

Todos los pilotos que han ganado carreras en MotoGP

¿Qué piloto lleva más victorias en el mundial de MotoGP?

Marc Márquez ha acumulado 78 victorias en MotoGP, dos más de las que consiguió Valentino Rossi, pero el italiano, sumando las victorias de MotoGP y 500cc, tendría 89, y además ganó 14 carreras en 250cc y 12 carreras en 125cc, para un total de 115 victorias en el mundial, donde sigue siendo el piloto con más triunfos. Márquez lleva un total de 104 victorias mundialistas entre todas las categorías.

¿Cuántas victorias lleva Marc Márquez en el mundial de MotoGP?

Marc Márquez acumula ya 78 victorias en MotoGP tras el Gran Premio de San Marino 2026, siendo el piloto más laureado de MotoGP, superando a Valentino Rossi, que se quedó en 76. Como Márquez debutó en el mundial en 2013, no tiene victorias en 500cc (no compitió en esa época), pero sí tiene 16 victorias en Moto2 y 10 victorias en 125cc.