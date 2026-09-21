¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?
Mira todos los pilotos que han ganado al menos una carrera en MotoGP desde la temporada 2002 hasta la actualidad, los pilotos con victorias en MotoGP.
25 temporadas han pasado desde que el Campeonato del Mundo diese luz verde a los motores de cuatro tiempos y por tanto a la etapa de MotoGP en Suzuka 2002, donde se impuso Valentino Rossi.
El Mundial de MotoGP ha vivido etapas muy diferentes, desde años donde los triunfos se los repartían unos pocos, hasta el momento actual, en el que casi cualquier piloto parece ser capaz de poder llevarse un gran premio.
Portugal fue el último país en unirse (con Oliveira) a Italia, España, Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Brasil, Francia y Sudáfrica como países que han ganado alguna carrera en MotoGP, aunque británicos, japoneses, brasileños, sudafricanos y portugueses aún no han conseguido el siempre ansiado título de pilotos.
En cuanto a pilotos, los últimos ganadores en sumarse a la lista han Ai Ogura en Assen 2026, tras algunas carreras llamando a la puerta y rompiendo una sequía de Japón en la clase reina de 22 años, y Pedro Acosta en Austria, donde dejó atrás todos los fantasmas que le habían hecho verse escapar su primer triunfo.
Todos los pilotos que han ganado carreras en MotoGP y cuándo fue la primera
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La primera carrera de la historia de MotoGP estuvo marcada por la lluvia y por unos invitados inesperados. Akira Ryo (Suzuki) y Shinichi Ito (Honda) le pusieron las cosas difíciles a Rossi en el Gran Premio de Japón disputado en Suzuka, pero al manillar de la todopoderosa Honda RC211V el italiano empezó la era de los cuatro tiempos como acabó la de dos tiempos, ganando.
En 14 de las 18 temporadas de MotoGP que disputó fue capaz de ganar al menos una carrera Rossi, hasta llegar a las 76 que suma. Entre su múltiples récords, también figura el hecho de ser uno de los cinco pilotos en la historia que ha ganado carreras con dos marcas, Honda y Yamaha.
Biaggi fue el gran rival de Rossi en sus primeros años en la categoría reina. El romano plantó cara con la Yamaha, de la que siempre se quejó de ser inferior. Cuando se fue a Honda y Rossi a Yamaha las cosas siguieron igual o peor para el romano. Cinco triunfos en MotoGP, con Yamaha y Honda.
Pilotó para el equipo oficial de Yamaha y de Honda, pero con ninguno de los dos llegó a proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Pedrosa llegó a MotoGP con las expectativas en todo lo alto, tras ganar tres títulos consecutivos de 125 y 250. A punto estuvo de ganar en su primera carrera, pero no fue hasta la cuarta en China cuando se impuso por primera vez.
Distintas circunstancias han provocado que Pedrosa no haya ganado nunca el título de MotoGP. Pese a todo ha conseguido tres subcampeonatos y 31 victorias.
El australiano ha sido hasta la fecha el único piloto en conseguir el título de MotoGP con Ducati.
Quién sabe dónde estaba el límite de Casey. El bicampeón de MotoGP se retiró con 27 años y 38 victorias. Aún a día de hoy es el cuarto piloto con más triunfos en la categoría.
Jorge Lorenzo irrumpió en MotoGP como si llevase toda la vida corriendo ahí. Consiguió la pole en su primera carrera y ganó en la tercera. Una serie de caídas y lesiones apagaron algo su estrella el resto de año.
En sus nueve años con Yamaha, el mallorquín acumuló 44 victorias - segundo con más triunfos - y tres títulos de MotoGP. En Ducati logró tres más.
Dovizioso no había conseguido muchos triunfos en su carrera, aunque en los últimos años parece haber entrado en racha. El primero en MotoGP lo consiguió en 2009. Siete años pasarían hasta el siguiente.
El italiano ha sido capaz de ganar con dos marcas, Honda y Ducati.
Márquez tuvo un comienzo de otro planeta en MotoGP. El catalán se metía en el podio en su primera carrera, ganaba en la segunda y se llevaba el título a final de temporada, batiendo todos los récords de precocidad.
Ha ganado seis veces el título de MotoGP y suma 62 victorias.
No podía ser de otra manera, y Jack Miller consiguió su primera victoria en medio de una carrera loca marcada por la lluvia. En un 2016 plagado de alternativas en MotoGP, el australiano se sumó a la fiesta en Holanda. En 2021 sumó otras dos como piloto oficial de Ducati y en 2022, una más.
En Silverstone en 2016, el español dejó claro que tenía mucho que decir en la categoría en los siguientes años.
Yamaha elegía a Viñales para ocupar el sitio de Lorenzo. El de Roses empezaba a lo grande, dominando la pretemporada y ganando las dos primeras carreras. Con Yamaha sumó 9 victorias en MotoGP, y ganó con Aprilia al fin en el GP de Estados Unidos de 2024, siendo el primero en vencer con 3 marcas diferentes.
Después de muchos años en MotoGP, y en su gran premio número 200, Aleix Espargaró al fin inauguró su casillero de victorias, en Argentina 2022, el año en el que aspiró al título hasta bien entrada la segunda mitad de curso. En 2023 ganó otras dos carreras.
Más de 100 carreras después, Johann Zarco volvió a ganar, al fin en MotoGP. El GP de Australia 2023 parecía destinado a Jorge Martín, pero se quedó sin gomas en la parte final y su compañero en Pramac, el francés Zarco, lo aprovechó para conseguir su primera victoria en MotoGP.
Marco Bezzecchi encontró en las terribles condiciones del GP de Argentina 2023 su mejor escenario para ganar en MotoGP lo que, después de solo dos carreras, le colocaba líder del mundial. Semanas después se llevaría el histórico gran premio número 1000, en Francia, en el fin de semana con mayor número de caídas, y más tarde ganaría en Indonesia para cerrar el año con tres triunfos y siendo tercero en el campeonato. En 2025 ganó dos más.
La penúltima carrera de la temporada 2023 dio un vuelco a la lucha por el título entre Martín y Bagnaia. Y allí, en Qatar, Fabio Di Giannantonio se hizo con la victoria en un momento en el que era el único piloto de la parrilla sin contrato para el siguiente año. Acabado el curso, logró un contrato con el equipo VR46 para 2024.
Hay que aclarar que aquí excluimos a los pilotos que ganaron en 500cc, y nos ceñimos solo a MotoGP. Y de hecho, hablamos solo de carreras principales, no de carreras sprint.
Todos los pilotos que han ganado carreras en MotoGP
- Marc Márquez: 78 victorias
- Valentino Rossi: 76 victorias
- Jorge Lorenzo: 47 victorias
- Casey Stoner: 38 victorias
- Dani Pedrosa: 31 victorias
- Pecco Bagnaia: 31 victorias
- Andrea Dovizioso: 15 victorias
- Fabio Quartararo: 11 victorias
- Maverick Viñales: 10 victorias
- Marco Bezzecchi: 10 victorias
- Jorge Martín: 9 victorias
- Sete Gibernau: 8 victorias
- Loris Capirossi: 7 victorias
- Alex Rins: 6 victorias
- Enea Bastianini: 6 victorias
- Max Biaggi: 5 victorias
- Marco Melandri: 5 victorias
- Miguel Oliveira: 5 victorias
- Alex Márquez: 4 victorias
- Jack Miller: 4 victorias
- Cal Crutchlow: 3 victorias
- Alex Barros: 3 victorias
- Nicky Hayden: 3 victorias
- Franco Morbidelli: 3 victorias
- Aleix Espargaró: 3 victorias
- Raúl Fernández: 2 victorias
- Danilo Petrucci: 2 victorias
- Makoto Tamada: 2 victorias
- Chris Vermeulen: 2 victorias
- Brad Binder: 2 victorias
- Johann Zarco: 2 victorias
- Fabio Di Giannantonio: 2 victorias
- Tohru Ukawa: 1 victoria
- Toni Elías: 1 victoria
- Troy Bayliss: 1 victoria
- Ben Spies: 1 victoria
- Andrea Iannone: 1 victoria
- Joan Mir: 1 victoria
- Fermín Aldeguer: 1 victoria
- Ai Ogura: 1 victoria
- Pedro Acosta: 1 victoria
¿Qué piloto lleva más victorias en el mundial de MotoGP?
Marc Márquez ha acumulado 78 victorias en MotoGP, dos más de las que consiguió Valentino Rossi, pero el italiano, sumando las victorias de MotoGP y 500cc, tendría 89, y además ganó 14 carreras en 250cc y 12 carreras en 125cc, para un total de 115 victorias en el mundial, donde sigue siendo el piloto con más triunfos. Márquez lleva un total de 104 victorias mundialistas entre todas las categorías.
¿Cuántas victorias lleva Marc Márquez en el mundial de MotoGP?
Marc Márquez acumula ya 78 victorias en MotoGP tras el Gran Premio de San Marino 2026, siendo el piloto más laureado de MotoGP, superando a Valentino Rossi, que se quedó en 76. Como Márquez debutó en el mundial en 2013, no tiene victorias en 500cc (no compitió en esa época), pero sí tiene 16 victorias en Moto2 y 10 victorias en 125cc.
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