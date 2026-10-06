Williams lo hizo bien en Sepang, pero el FW48 fue un factor demasiado limitante

Williams salió del Gran Premio de Bahrein 2026 de la F1 en Sepang con la sensación de haber acertado estratégicamente, pero con un rendimiento que no fue suficiente para convertirlo en un buen resultado. El jefe del equipo británico, James Vowles, reconoció que las primeras decisiones fueron correctas, aunque el ritmo del FW48 evidenció las limitaciones de un proyecto cuyo desarrollo ya mira claramente hacia 2027.

La lluvia previa a la salida convirtió la elección de neumáticos en una incógnita para toda la parrilla. Mientras algunos equipos apostaron por neumáticos de seco, Williams mantuvo su plan inicial y se quedó con los intermedios.

"Era muy difícil predecir si el asfalto estaría para neumáticos de mojado o seco, y se vio cómo el pelotón se dividió. Nos mantuvimos fieles a nuestra decisión inicial de salir con los neumáticos intermedios y, al final, resultó ser la elección acertada".

Y añadió: "Las cosas pintaban bien, logramos una parada en boxes muy buena frente a todos los coches que venían detrás y nos encontrábamos en una buena situación".

Sin embargo, el desarrollo de la carrera dio un vuelco para mal con la aparición del coche de seguridad, que neutralizó las diferencias construidas al inicio, dejando en evidencia los problemas del Williams F48.

"El coche de seguridad volvió a agrupar al pelotón, por lo que toda esa ventaja se esfumó".

"A partir de ese momento, sencillamente no fuimos lo suficientemente rápidos. Era difícil estar al tanto de todo el desgaste que se producía en la parrilla y del número de paradas en boxes, pero simplemente no teníamos el ritmo para seguir adelante y empezamos a perder posiciones debido a los accidentes".

Un abandono y un mensaje de paciencia orientado hacia 2027

El fin de semana terminó con el abandono de Alex Albon por un problema en la caja de cambios y con Carlos Sainz fuera de los puntos pese a completar una buena carrera.

"Gracias a Alex y a Carlos, que lo dieron todo en la pista. En el caso de Alex, fue un fallo en la caja de cambios lo que, por desgracia, puso fin a su carrera; y en cuanto a Carlos, hizo todo lo que pudo, pero simplemente no teníamos todo lo necesario para lograrlo".

Aunque Vowles cree que el próximo Gran Premio de Singapur y otros circuitos del pueden adaptarse mejor a las características del FW48, insistió en que el gran objetivo del equipo ya no está en los resultados inmediatos.

"Es un año difícil y sigo centrado en lo que estamos haciendo entre bastidores para intentar solucionar esto. Singapur será un poco mejor que Malasia, y habrá otros circuitos que nos vayan mejor en lo que queda de temporada, pero nuestra atención está puesta, al 100%, en 2027", dijo el director de Williams en la Fórmula 1.

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