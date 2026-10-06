Fernando Alonso apunta a correr el Rally Dakar 2027

"Habrá sorpresas las próximas semanas", avisó Alonso el pasado jueves en su llegada a Sepang, y una de ellas, tal vez la más grande, parece ahora aclararse: el asturiano volvería al Rally Dakar, y lo haría ya para la edición de 2027 programada para el próximo mes de enero (del 1 al 15 si se mantiene el plan original).

Según han informado algunos medios como AS, Marca o SoyMotor, el regreso de Fernando Alonso al Dakar será con Prodrive, la marca británica de David Richards, quien fue jefe de equipo de Benetton y BAR en Fórmula 1. Y sería con un coche muy competitivo, el Dacia Sandrider con el que Nasser Al-Attiyah ganó este año su sexto Dakar.

El pasado verano Prodrive ya confirmó su intención de seguir con el Sandrider tras la salida de Dacia, y el socio que buscaba ha aparecido en Aston Martin, su viejo socio, y es que Richards y Prodrive estuvieron tras el regreso de la marca inglesa al automovilismo en 2004, con la fundación de Aston Martin Racing, que compitió (y ganó) de la mano de Prodrive en Le Mans y el campeonato FIA GT.

"Me gusta el Dakar", había dicho Alonso hablando de su futuro tras renovar con Aston Martin para la F1 2027 en su entrevista en El Larguero. "El Dakar es algo totalmente opuesto a la Fórmula 1 y esa sensación de sentirme un novato total y tener que aprender desde cero, me llama bastante la atención", explicó.

Parece que no hará falta esperar a que el ovetense se retire de la Fórmula 1, sino que ya volverá al Dakar el próximo enero, mientras siguen las dudas de si se podrá hacer el recorrido original en Arabia Saudí o si, por el conflicto bélico que ha obligado a cancelar otras categorías, se recurre a Marruecos para celebrarlo.

El copiloto de Alonso en su regreso al Dakar se espera que vuelva a ser Marc Coma, con el que ya brilló en su estreno en la edición 2020. Allí, acabaron 13º en la general después de dos incidentes, uno más grave que el otro, aquel aparatoso vuelco en la Etapa 10. Sin embargo, fueron segundos, terceros y cuartos en tres etapas, y dejaron una enorme primera sensación.

"Si vuelvo al Dakar es para ganarlo", dijo Alonso en aquel entonces, hace seis años. Y aunque el nivel de la prueba ha ido a más en los últimos años y por supuesto no será una tarea nada sencilla, tendrá un equipo muy competitivo detrás y un coche que ya se ha coronado, y que el propio Nasser Al-Attiyah ansía seguir conduciendo...

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