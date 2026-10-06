Victorias por motor en F1: cambia el récord histórico, y hay un estreno

Ferrari ha sido siempre la marca de los récords, y es de hecho la única escudería que ha disputado todas las temporadas de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, sus altibajos en la categoría, y largas rachas sin grandes éxitos (17 años sin título de constructores y 18 sin mundial de pilotos), han permitido a otros rivales acercarse, y uno de sus récords históricos ya ha caído.

Ferrari era hasta hace poco el motorista con más victorias en Fórmula 1, y arrancó la temporada 2026 con 13 de ventaja sobre Mercedes, pero el buen hacer de los de las Flechas de Plata con Andrea Kimi Antonelli y George Russell, y las dos victorias de Lando Norris con un McLaren también equipado con el motor alemán, ha hecho que se supere la marca con 252 pese a las dos victorias de Lewis Hamilton y Charles Leclerc este año.

De hecho, antes de la de Hamilton en Barcelona, Ferrari llevaba sin ganar una carrera desde 2024, y en ese tiempo los motores Mercedes habían acumulado 23 victorias, por lo que la tendencia era clara. Y es que, como decimos, además de Mercedes, también ha sumado mucho McLaren (14 primeros puestos en 2025, dos en 2026).

El motor con más victorias consecutivas es el Ford-Cosworth, con 22 triunfos entre el Gran Premio de Austria de 1972 y el Gran Premio de Sudáfrica de 1974. Ese fabricante tiene un total de 176 primeros puestos en F1, la tercera mejor marca. ¿Y el resto?

Los 10 motoristas con victorias en F1 y número de triunfos

Mercedes 252 victorias Ferrari 251 victorias Ford-Cosworth 176 victorias Renault 169 victorias Honda 89 victorias Climax 40 victorias Honda RBPT* 38 victorias TAG Porsche 25 victorias BMW 20 victorias BRM 18 victorias

*Las victorias de Red Bull desde 2023 hasta 2025 se contabilizan como Honda RBPT y no solo como Honda, ya que Honda anunció su salida de la categoría a finales de 2021, pero Red Bull se hizo con la propiedad intelectual del motor Honda con Red Bull Powertrains (RBPT), preparándose para hacer desde 2026 su propio motor. Por ello, las las victorias de 2022 se cuentan solo como RBPT aunque eran de un motor Honda, y ya a partir de 2023 sí se contabilizan como Honda RBPT tras dar marcha atrás en su decisión el fabricante nipón. De hecho, a Honda tampoco se le suman las cuatro victorias de Mugen Honda entre 1996 y 1999 con Ligier y Honda.

El detalle de la discordia entre los números de victorias por motor en F1

En algunas clasificaciones verás que Mercedes tiene 251 victorias como motorista en F1, las mismas que Ferrari, y en otras 252. La clave está en si se cuenta o no la victoria de Sergio Pérez en el GP de Sakhir 2020 con un Racing Point equipado con un motor Mercedes... que en la lista de inscritos del campeonato aparecía como Mercedes BWT (el patrocinador del equipo Racing Point).

Si se contabiliza, como en Motorsport.com opinamos ya que BWT, marca de tratamiento de agua, solo ponía el nombre, efectivamente Mercedes tiene el récord histórico de victorias por motor en F1.

No es lo mismo que separar las victorias de Honda de las de Honda RBPT (como ya te hemos explicado).

Red Bull mete un nuevo fabricante a la lista de motores con victoria en F1

"Primera victoria con nuestro propio motor", así celebró Red Bull el triunfo de Verstappen en Sepang en el reciente GP de Bahrein en Malasia. Y es que los de las bebidas energéticas, que lograron 38 victorias en el motor Honda que respaldaron (séptimos en la lista histórica, como ves arriba) y 50 con Renault, estrenan este año su propio motor con apoyo de Ford, el Red Bull Powertrains Ford DM01 V6 t h, que ya cuenta con una victoria.

Estos son los motoristas a los que apunta Red Bull con superar estos próximos años

Weslaske y Porsche (sin TAG) lograron 1 victoria, que ya ha igualado Red Bull Powertrains

Matra 3 victorias

Mugen Honda 4 victorias

Repco 8 victorias

TAG Heuer (sin Porsche) 9 victorias

Vanwall 9 victorias

Maserati 11 victorias

Offenhauser 11 victorias

Quién ha aportado a las victorias de Mercedes en F1

Mercedes logró con su equipo y su motor sus primeros nueve triunfos en los años 50 y luego, tras irse de la F1, no acumuló más hasta 2012, en el tercer año de su regreso, para después agrandar mucho las estadísticas para convertirse en el tercer equipo con más victorias (empezó 2026 con solo una más que Red Bull, pero se ha ido distanciando). Pero es que además de los 142 primeros puestos del equipo Mercedes, McLaren ha sumado desde 1997 un total de 101 triunfos con el motor Mercedes. Las otras ocho victorias de motor Mercedes fueron, en 2009, las de Brawn GP, y la otra, la de Sergio Pérez con Racing Point en 2020.

El piloto que más ha contribuido a las victorias de motores Mercedes en F1 es Lewis Hamilton, con 105.

¿Y en títulos? ¿qué motorista de F1 tiene más mundiales?

Ferrari ahí sigue intratable, con 16 títulos como equipo y como motorista (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008).

Mercedes está igualada a 12 mundiales con Renault, aunque el fabricante francés ya no está en la F1 y por tanto Mercedes puede desempatar (Renault ganó en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2013, y Mercedes en 1998, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024 y 2025).

La racha de Mercedes de ocho coronas entre 2014 y 2021 es la más larga en la historia de la categoría, seguida por la de los motores Ford-Cosworth entre 1968 y 1974.