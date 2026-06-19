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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de República Checa

Márquez lidera el FP1 de Brno antes de sufrir una caída sin consecuencias

Marc Márquez lideró el FP1 del GP de la República Checa, por delante de Fabio Quartararo y Raúl Fernández. El de Ducati acabó la sesión con una caída.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Brno (Enviado Especial).- Marc Márquez lideró el arranque del GP de la República Checa este viernes al parar el crono en 1.53.303 cuando faltaba 18 minutos para acabar la sesión, con una combinación de neumáticos medio delante y medio trasero usados y marcando, en ese momento, una diferencia de siete décimas sobre el segundo, en ese momento Fermín Aldeguer, lo que dejaba clara la diferencia entre unos y otros. Sin embargo, el de Ducati acabó la sesión en el box, tras sufrir una caída sin consecuencias en la curva 7, un arrastrón que le impidió, tras el entrenamiendo, hacer los ensayos de salida, como sí hicieron el resto.

Al fina, Fabio Quartararo cerró una vuelta rápida para terminar a dos décimas de Marc, con Faúl Fernández muy cerca del francés pese al episodio de apendicitis que sufrió el martes por la noche, situandose como la primera Aprilia en los tiempos. Joan Mir, con la Honda acabó cuarto, superando a Ai Ogura, quinto.

Pecco Bagnaia logró el sexto mejor tiempo, por delante de Aldeguer, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta, que ya con el reloj a cero se colocó como la primera KTM, pese a sufrir una caída al inicio del entrenamiento, superando a Maverick Viñales que hasta ese momento estaba delante, siendo superado a última hora por el murciano, Luca Marini, que cerró el top 10, Toprak Razgatlioglu y Alex Rins. Por detrás de Mack concluyó Jorge Martín, con el 14º tiempo. El de Aprilia estuvo ensayando la long lap, ya que el domingo tiene una sanción de doble vuelta larga, aunque también sufrió un problema técnico en la moto que le dejó un buen rato en el box. Por detrás, terminó Marco Bezzecchi, el líder del Mundial y de Aprilia, que solo pudo ser 16º.

Alex Márquez, que reaparecía tras su grave lesión y que deberá pasar una nueva revisión antes de poder volver a pista por la tarde, terminó el 18º en los tiempos.

Clasificación del FP1 de MotoGP del GP de la R. Checa 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

1'53.303

   171.670  
2 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 16

+0.200

1'53.503

 0.200 171.368  
3 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 17

+0.210

1'53.513

 0.010 171.353  
4 Spain J. Mir Honda 36 Honda 17

+0.220

1'53.523

 0.010 171.337  
5 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 17

+0.318

1'53.621

 0.098 171.190  
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 15

+0.376

1'53.679

 0.058 171.102  
7 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 15

+0.476

1'53.779

 0.100 170.952  
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 15

+0.484

1'53.787

 0.008 170.940  
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 14

+0.518

1'53.821

 0.034 170.889  
10 Italy L. Marini Honda 10 Honda 17

+0.542

1'53.845

 0.024 170.853  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 15

+0.623

1'53.926

 0.081 170.731  
12 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 14

+0.625

1'53.928

 0.002 170.728  
13 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 14

+0.672

1'53.975

 0.047 170.658  
14 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 16

+0.712

1'54.015

 0.040 170.598  
15 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 16

+0.872

1'54.175

 0.160 170.359  
16 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 17

+0.891

1'54.194

 0.019 170.331  
17 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 16

+0.946

1'54.249

 0.055 170.249  
18 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 13

+1.216

1'54.519

 0.270 169.847  
19 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+1.385

1'54.688

 0.169 169.597  
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+1.487

1'54.790

 0.102 169.446  
21 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 15

+1.591

1'54.894

 0.104 169.293  
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 15

+2.003

1'55.306

 0.412 168.688  
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