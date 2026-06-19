Márquez lidera el FP1 de Brno antes de sufrir una caída sin consecuencias

Brno (Enviado Especial).- Marc Márquez lideró el arranque del GP de la República Checa este viernes al parar el crono en 1.53.303 cuando faltaba 18 minutos para acabar la sesión, con una combinación de neumáticos medio delante y medio trasero usados y marcando, en ese momento, una diferencia de siete décimas sobre el segundo, en ese momento Fermín Aldeguer, lo que dejaba clara la diferencia entre unos y otros. Sin embargo, el de Ducati acabó la sesión en el box, tras sufrir una caída sin consecuencias en la curva 7, un arrastrón que le impidió, tras el entrenamiendo, hacer los ensayos de salida, como sí hicieron el resto.

Al fina, Fabio Quartararo cerró una vuelta rápida para terminar a dos décimas de Marc, con Faúl Fernández muy cerca del francés pese al episodio de apendicitis que sufrió el martes por la noche, situandose como la primera Aprilia en los tiempos. Joan Mir, con la Honda acabó cuarto, superando a Ai Ogura, quinto.

Pecco Bagnaia logró el sexto mejor tiempo, por delante de Aldeguer, Fabio Di Giannantonio y Pedro Acosta, que ya con el reloj a cero se colocó como la primera KTM, pese a sufrir una caída al inicio del entrenamiento, superando a Maverick Viñales que hasta ese momento estaba delante, siendo superado a última hora por el murciano, Luca Marini, que cerró el top 10, Toprak Razgatlioglu y Alex Rins. Por detrás de Mack concluyó Jorge Martín, con el 14º tiempo. El de Aprilia estuvo ensayando la long lap, ya que el domingo tiene una sanción de doble vuelta larga, aunque también sufrió un problema técnico en la moto que le dejó un buen rato en el box. Por detrás, terminó Marco Bezzecchi, el líder del Mundial y de Aprilia, que solo pudo ser 16º.

Alex Márquez, que reaparecía tras su grave lesión y que deberá pasar una nueva revisión antes de poder volver a pista por la tarde, terminó el 18º en los tiempos.