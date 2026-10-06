Nadie se dio cuenta: Piastri lideró y Stroll estuvo en el podio en Sepang

¿Un Aston Martin entre los tres primeros? Lo que en la temporada de Fórmula 1 de 2026 suena a pura ficción, ocurrió realmente el domingo en Malasia. Casi nadie se dio cuenta, pero al final de la segunda vuelta de la carrera, Lance Stroll figuraba efectivamente en tercera posición en el Gran Premio de Bharein en Sepang.

Y no solo eso: al término de la segunda vuelta, Oscar Piastri lideraba la carrera, lo que le valió que se le acreditara oficialmente una vuelta en cabeza en los libros de historia de la Fórmula 1, por delante del piloto de Audi Gabriel Bortoleto. Nico Hulkenberg ocupaba la cuarta posición y el piloto de Cadillac, Sergio Pérez, sorprendentemente era quinto.

A la vista de este orden, ya debería quedar claro que, por supuesto, no se trataba de un reflejo realista de las posiciones reales en ese momento. Pero: no hubo ningún error de medición, se trataba del resultado oficial al final de la segunda vuelta de la carrera.

¿Cómo se produjo entonces el liderato de Piastri, que en realidad no lo era? Para entenderlo, hay que desglosar un poco los acontecimientos del domingo. El primer intento de salida en Sepang se suspendió después de que un error de software dejara inmovilizados a varios coches en la vuelta de formación.

A raíz de ello, todos los coches se dirigieron de nuevo a boxes. Cuando, después de una actualización de software para todos los coches y una larga interrupción, se volvió a dar salida al pelotón, no hubo otra vuelta de formación. En el momento en que Verstappen salió de boxes, la carrera se dio oficialmente por iniciada.

Aunque en ese momento aún no se permitía adelantar, los pilotos ya se encontraban oficialmente en la primera de las 55 vueltas de la carrera. Así pues, cuando Verstappen cruzó la línea de meta por primera vez detrás del coche de seguridad, el pelotón ya se adentraba en la segunda vuelta. Y aquí es donde la cosa se pone emocionante.

Y es que, al final de esta segunda vuelta, el pelotón se colocó de forma totalmente reglamentaria en la parrilla para una salida en parado. Sin embargo, al mismo tiempo, cinco pilotos decidieron dirigirse al pit lane para cambiar a los neumáticos intermedios.

Concretamente, fueron (en este orden) Piastri, Bortoleto, Stroll, Hulkenberg y Pérez. Así que, mientras el resto de pilotos se alineaban en la parrilla de salida y esperaban, estos cinco ya cruzaban la línea de meta del pit lane y estaban en la tercera vuelta de carrera.

Por supuesto, después, como en cualquier salida en parado, tuvieron que esperar al final del pit lane para reincorporarse al pelotón. Pero, en ese momento, los cinco pilotos se encontraban, técnicamente hablando, por delante del resto del pelotón y así lo dicen todos los números oficiales de la carrera.

Y es que Verstappen y compañía seguían en la segunda vuelta mientras esperaban en la parrilla, ya que en Malasia la línea de meta se encuentra después de la parrilla de salida. Por consiguiente, para el resto de pilotos, la tercera vuelta no había comenzado.

A partir de ahí, el pelotón volvió a ordenarse y los ya mencionados pasaron de ocupar las primeras posiciones a situarse en las cinco últimas. No obstante, en los libros de historia quedará registrado que Oscar Piastri lideró una vuelta en el GP de Bahrein 2026 de la F1.