Red Bull supera las restricciones del ADUO, pero sigue pidiendo ajustes para la F1 2027

Red Bull está colaborando con la FIA para estudiar cómo ajustar el actual Sistema ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejoras) de la Fórmula 1 tras sus polémicos resultados, según ha confirmado el jefe del equipo, Laurent Mekies.

El ADUO es una novedad de este 2026 y mide el rendimiento de los motores V6 de todas las unidades de potencia al final de cada trimestre, otorgando al menos un token (actualización) de mejora a los fabricantes que se quedan rezagados.

Inicialmente se daba por hecho que Mercedes sería considerada el referente de la F1 este año debido a su dominio desde el inicio de la nueva normativa; en cambio, el sistema ha señalado por hora que el referente es Red Bull.

Esto se debe a que solo tiene en cuenta el motor de combustión interna, que no es el único factor diferenciador en cuanto a rendimiento en los híbridos actuales, ya que Mercedes destaca en todos los aspectos.

Por ello, se ha debatido la posibilidad de ajustar el sistema de cara a 2027. De hecho, el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, ya confirmó que existen "puntos débiles" en el sistema– algo que a Red Bull le interesa mucho.

"Nos sorprendieron, y algo más que eso, las evaluaciones iniciales de la FIA", dijo Mekies. "Expusimos nuestros argumentos. Les mostramos por qué creíamos que no reflejaban la realidad. Estamos manteniendo conversaciones con ellos sobre qué se puede mejorar en las metodologías para el año que viene".

"Ahí es donde nos encontramos. Llega un momento en el que, en Red Bull, nos gusta decir que preferimos reducir el ruido y concentrarnos en la competición. Así que, en algún momento, te concentras en ti mismo y sigues esforzándote con lo que tienes".

"En última instancia, preferimos estar en una posición en la que tengamos un motor potente y no usemos el ADUO, en lugar de tener un motor débil y recurrir a él", dijo.

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Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Ashwith S Pai

Según los últimos resultados del AUDO, a Mercedes se le ha concedido un token por tener una potencia entre un 2% y un 4% inferior; Ferrari, Audi y Honda tienen dos cada uno por superar el 4%, mientras que Red Bull no tiene ninguno.

Pero eso no significa que Red Bull no tenga ninguna posibilidad de mejorar, de hecho, esta temporada se ha observado una mejora gradual en su rendimiento gracias a las incesantes actualizaciones del RB22.

"Aunque el ADUO intenta estimar de alguna manera la potencia del motor de combustión interna, hay un gran número de factores de rendimiento que se pueden desarrollar y mejorar", añadió Mekies.

"Especialmente en nuestro primer año como fabricantes de unidades de potencia. Así que, por supuesto, los chicos han estado realizando un trabajo enorme en el desarrollo del paquete para los pilotos y en los márgenes de funcionamiento".

"Hay un enorme trabajo de desarrollo entre bastidores, aunque no se pueda cambiar el hardware. Supongo que esto es así para nosotros en nuestro primer año", añadió.

Max Verstappen, Red Bull Racing; Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El último paquete de actualizaciones que presentó Red Bull fue en el Gran Premio de Azerbaiyán de septiembre, donde Max Verstappen terminó segundo, a menos de un segundo de George Russell.

Ese fue su quinto podio en seis carreras y, apenas una semana después, en Malasia, el cuatro veces campeón del mundo logró su primera victoria de 2026, tras haber conseguido un podio en las cinco primeras pruebas.

"Lo que saco en claro de la actualización de Bakú no es tanto lo que aporta", afirmó Mekies. "No creo que hubiera nada demasiado específico en esa actualización en comparación con las anteriores. Lo que destaco más bien es que, una vez más, esta escudería ha sido capaz de lograr un desarrollo increíble a lo largo de la temporada".

"Empezamos con el pie izquierdo. Pero sabíamos que nadie iba a esperarnos y, partiendo con más de un segundo de retraso y viendo donde estamos ahora, creo que es una seña de identidad de Red Bull tener este fuerte desarrollo durante una campaña".

"En algún momento, pensamos que podíamos quedarnos estancados en esa diferencia de tres décimas respecto a los mejores coches. Al final, los chicos han estado trabajando en 360 [grados], tanto en el chasis como en la unidad de potencia, para recortar esas últimas décimas, que pensábamos que sería lo más difícil".

"La mejora de Bakú contribuyó a ello, pero forma parte de un esfuerzo más global por parte de todos —tanto en el chasis como en la unidad de potencia— para sacar más rendimiento", concluyó el director de Red Bull.