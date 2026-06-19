Márquez descarta probar un F1 en el futuro; Quartararo sí quiere intentarlo

Después de arrasar en el Gran Premio de Hungría, apenas una semana después de reaparecer de su última lesión, Marc Márquez cambió el paddock del Mundial de MotoGP por el de la Fórmula 1. Invitado por el equipo Audi, marca del Grupo Volkswagen, como también lo es Ducati, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo fue uno de los grandes protagonistas de la jornada del viernes en el GP de Barcelona, última cita del Gran Circo de las cuatro ruedas, hace 7 días.

Allí, el multicampeón de Cervera, gran aficionado también a la F1, pudo comprobar de primera mano cómo es el paddock del campeonato dirigido por Liberty Media, que ahora también es propietaria de MotoGP Sports Entertainment Group (antigua Dorna). El mayor de los Márquez Alentà quería ver cómo es el trabajo de sus homónimos en la máxima categoría del automovilismo, si tienen una agenda tan apretada como la suya, y también tuvo la oportunidad al monoplaza de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, el R26.

Este fin de semana, en su regreso a MotoGP en el Autódromo de Brno para el GP de la República Checa, Márquez ha sido, como no podía ser de otra manera, uno de los máximos protagonistas del jueves, día previo a la acción en pista. Y en diversas ocasiones le han preguntado por su 'escapada' a la F1.

Principalmente, en la rueda de prensa de pilotos, al #93 le abordaron sobre si había alguna posibilidad, en los próximos cinco años, de que alguna vez tuviera ganas de hacer un test con un F1. Marc fue tajante: "No, no. Sé que en Fórmula 1 pusieron aquello de 'antiguo piloto de MotoGP' [por un error en un grafismo de la televisión, en el que ya le daban por retirado], pero no".

"Si quieres ser competitivo en cuatro ruedas, se te puede dar bien. Pero si quieres ser verdaderamente competitivo, yo tengo todo el respeto por los pilotos de F1, y es imposible. Quizás [sí haga] alguna que otra carrera por diversión en otras categorías, inferiores. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Pero nunca en la F1, porque ellos tienen un nivel altísimo", dejó claro, sin cerrarse las puertas a otros campeonatos, a lo Max Verstappen.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Marc Márquez Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Precisamente, quien tuvo un encuentro con el tetracampeón de F1 neerlandés fue otra de las estrellas de MotoGP, Pedro Acosta. El murciano habló de ello: "Me sorprendió lo buen tío que es, me reconoció y hablamos después de haber acabado la carrera [del domingo], que pensé que no estaría para nadie, un poco como yo si me lo hicieran a mí. Pero la verdad es que pude saludar a bastantes, a Carlos Sainz, a Oscar Piastri, a Lando Norris, la verdad es que fueron todos muy cercanos".

Quartararo sí quiere probar un F1 en el futuro

A diferencia de Márquez, quien sí está por la labor de subirse a un Fórmula 1, aunque sea para un simple ensayo, es Fabio Quartararo. Cabe recordar que el campeón del mundo de 2021 ya tenía previsto poder pilotar uno de los coches campeones del mundo de la escudería Mercedes en un test privado a finales de 2022, un año después de alcanzar la corona de MotoGP con Yamaha.

En aquel momento, tanto los de Brackley como los de Iwata compartían dos patrocinadores principales, Monster Energy y Petronas, lo cual presentaba una atractiva oportunidad comercial. Además, en 2019, dos leyendas como Lewis Hamilton y Valentino Rossi ya habían completado un sonado intercambio de vehículos en 2019, corriendo para las mismas marcas.

Sin embargo, el test de Quartararo con la marca alemana nunca se materializó, y aparentemente quedó en segundo plano. Pero el 'Diablo' también estuvo en Montmeló el pasado fin de semana, y este jueves en Brno aclaró que sigue teniendo en mente subirse a un Fórmula 1 cuando le sea posible.

“Teníamos un acuerdo [con Mercedes para hacer un test] , pero en realidad nunca lo hicimos. Pero fui a su simulador, y no lo hice tan mal, así que es algo que quiero hacer en la vida, y organizaremos algo", recordó. "Hice 60 vueltas a Silverstone, en el simulador, y estaba a 2,2 segundos de Valtteri Bottas. Así que no estuvo tan mal".

Fabio Quartararo en el Mercedes W13 Foto de: Fabio Quartararo

Preguntado por las diferencias entre F1 y MotoGP, el galo, que fichará por Honda en 2027, comentó: "Hay muchas. Por supuesto, el presupuesto de la Fórmula 1 no es el mismo que el de MotoGP, pero es mucho más exclusivo. También ves que los paddocks de Fórmula 2 y Fórmula 3 están fuera. Hay mucha, mucha menos gente [en el paddock único de la F1]. Así que pude hablar con Lando Norris en medio del paddock, estuvo bastante bien”.

Sobre cuál de las experiencias disfruta más, Quartararo dijo: "Como piloto, [disfruto] más allí [en F1] porque estás más relajado y no vas con prisa en la scooter. Así que está bien, pero creo que son dos mundos diferentes y también estoy disfrutando aquí [en MotoGP]", cerró.