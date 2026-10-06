"Mi sensación es que el hombro ya está curado", afirma Viñales tras sumar puntos en Motegi

Maverick Viñales afirma que considera que su hombro está curado tras completar su última reaparición en el Mundial de MotoGP, en el Gran Premio de Japón del pasado fin de semana.

El veterano piloto español se llevó de Motegi dos puntos por su 14º puesto en la carrera principal, con lo que puso el broche a su primer fin de semana de carreras completo desde el GP de Alemania, en julio.

El piloto de Tech3 lleva sufriendo por una lesión en el hombro izquierdo desde que sufrió un accidente en Sachsenring a mediados de 2025, pero ahora se muestra convencido de que podrá completar la temporada 2026, que supondrá su marcha de la clase reina.

Aunque Viñales afirmó que la lesión en el hombro ya no le suponía un problema, sí que indicó que aún le falta fuerza, un problema que solo se puede resolver pilotando.

"Mi sensación es que el hombro está curado", afirmó. "Solo necesita más carga cada vez, y seguir ganando fuerza. En muchos aspectos tengo fuerza, pero en otros necesito subirme a la moto, porque esto no lo puedo conseguir realmente en el gimnasio, es muy difícil".

El de Roses comentó que le había sorprendido gratamente sumar puntos en Japón, teniendo en cuenta que le faltaba forma física y tacto con la RC16 tras haber estado tanto tiempo alejado de la competición.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / vía Getty Images

"La verdad es que no, esperaba tener muchas más dificultades", respondió cuando se le preguntó si esperaba sumar puntos. "No me preocupaba el hombro porque sé que puedo manejarlo, pero sí me preocupaban más los brazos, ya que sufrí mucho durante la carrera, sobre todo con el antebrazo. Aquí se cansa mucho con las frenadas bruscas".

"Así que sí, creo que ha sido un buen entrenamiento. Además, he encontrado un buen ritmo a mitad de carrera. Y al final, aunque no he podido dar el máximo. Vamos por buen camino. Aún así, tengo que entender mejor la moto, ya sabes. No estoy pilotando a la perfección, así que tengo que seguir mejorando".

El piloto de 31 años añadió que esperaba que el Gran Premio de Indonesia de este fin de semana resultara menos exigente físicamente, a pesar del intenso calor que hace en la isla de Lombok.

"Mandalika debería ser un poco más fácil, porque no hay frenadas bruscas. Es cierto que hay cambios de dirección, pero con ellos ya no tengo problemas, como me pasaba antes", cerró.