Repaso a la F1 2025: el bajón de forma de Piastri le deja sin el premio máximo

Después de lograr la victoria en el Gran Premio de Países Bajos, Oscar Piastri se encontraba en una posición cómoda al frente del campeonato de Fórmula 1. El abandono de Lando Norris desde la segunda posición dejó al británico a 34 puntos de su compañero de equipo, mientras que Max Verstappen se situaba 104 puntos por detrás.

Una serie de victorias espectaculares en las primeras fases de la temporada había demostrado la eficacia de Piastri cuando dominaba, buscando redimirse tras su desastroso trompo bajo la lluvia durante la apertura de la temporada en Melbourne.

Tras una actuación controlada en China y un tercer puesto en Japón, Piastri encadenó luego tres victorias consecutivas que le permitieron liderar el campeonato sobre Norris; Bahrein ofreció la combinación de pole, vuelta rápida y victoria, y el australiano luego obligó a Verstappen a adelantarle fuera de pista en Yeda, beneficiándose de la penalización posterior del neerlandés. Después, realizó un adelantamiento sobre el Red Bull en pole en la primera mitad de la carrera de Miami para ampliar aún más su ventaja en puntos.

Barcelona mostró otra demostración de la capacidad de Piastri para dominar la carrera desde la cabeza, y luego esquivó por poco los daños tras el mal ataque de Norris en Montreal, aumentando su ventaja en el campeonato – sacando el máximo provecho de su McLaren incluso en los raros días en que el coche tenía dificultades para rendir.

Y, mientras la forma de Norris comenzaba a mejorar, Piastri terminó segundo respecto a su compañero en Austria, Silverstone (tras una penalización por una infracción con el coche de seguridad) y Hungría, pero enseñó los dientes con un adelantamiento implacable sobre Norris al inicio del Gran Premio de Bélgica.

Foto de: Mark Thompson - Getty Images

El fallo de Norris en Zandvoort aseguró que la ventaja de Piastri en el campeonato alcanzara una masa crítica, y el australiano había recibido elogios por su naturaleza imperturbable e instinto asesino. Pero, a medida que la temporada europea llegaba a su fin, las ruedas empezaron a caerse – en el momento en que se le pidió a Piastri ceder una posición cuando Norris perdió el segundo puesto en el pitlane de Monza.

Un Red Bull resurgente y el horror de Piastri en Bakú – chocando en la clasificación y luego en la primera vuelta de la carrera – provocaron un desplome, y los pobres resultados en Austin y México le costaron el liderato del título a Norris.

Se sugirió que Piastri necesitaba ajustar su estilo de conducción natural para rendir en los circuitos de menor agarre y, aunque tuvo un mejor control del coche en Brasil y Las Vegas, las circunstancias conspiraron para ensanchar la brecha en la lucha por el campeonato. Piastri demostró su regreso a la forma en Qatar, aunque una victoria se le escapó cuando el caos en los boxes de McLaren – al decidir no parar durante el coche de seguridad – le hizo perder el liderato. El daño ya estaba hecho, y Piastri solo fue un candidato remoto al título en Abu Dhabi.