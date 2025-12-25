Repaso a la F1 2025: Antonelli muestra destellos de promesa en su debut

Mercedes levantó algunas cejas cuando aceleró el debut en la Fórmula 1 de su joven fenómeno, Andrea Kimi Antonelli, para sustituir a Lewis Hamilton. Para un adolescente que sólo había dado sus primeros pasos en las carreras de monoplazas en 2021, y que se había saltado por completo el escalón de la F3, el reto no podía ser mayor: representar a un equipo puntero y ponerse en la piel de un siete veces campeón del mundo, por más que Mercedes estuviera dispuesta a restar importancia a sus expectativas sobre el piloto de 19 años.

A Antonelli y a Mercedes les vino muy bien que el italiano fuera cuarto en su debut en Melbourne, y que lo respaldara con un sexto puesto en China y una pole al sprint en Miami. Pero la inexperiencia juvenil le pasó factura cuando la F1 regresó a Europa y la escudería de Brackley introdujo una actualización de la suspensión, que descarriló tanto al joven talento como a su compañero de equipo, George Russell. Y mientras el inglés tenía suficiente experiencia para afrontar el contratiempo, Antonelli cayó en picado.

La desafortunada actualización de Imola coincidió con el debut en casa de Antonelli, nacido en la cercana Bolonia, y admitió sentirse agotado por la mayor atención y escrutinio que se produciría en los ajetreados paddocks europeos.

"Tuve un período muy largo y difícil en Europa", dijo Antonelli cuando Motorsport.com le preguntó en Abu Dhabi sobre sus muchos altibajos en 2025. "Incluso empecé a dudar de mí mismo, y también tenía miedo de no ser capaz de salir adelante. Durante ese difícil periodo, perdí un poco el rumbo. Había mucha frustración y empecé a pensar demasiado en el resultado final. Cada vez que me subía al coche, me presionaba mucho y no me centraba en pilotar bien".

El fin de semana de Andrea Kimi Antonelli en Monza resultó duro Foto de: Luca Rossini / NurPhoto vía Getty Images

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, tuvo que mostrar amor duro a veces, sobre todo después de un mal fin de semana en Monza en el que Antonelli se estrelló en los Libres 2 y luego parecía demasiado asustado como para cometer otro error, conduciendo muy lejos del límite. Antonelli reveló que tuvo un briefing posterior a la carrera en Italia con el dirigente austriaco y su ingeniero de carrera, Pete Bonnington, tras el cual se dijo a sí mismo que "reseteara y empezara de cero".

A esas alturas, sin embargo, un primer podio en Canadá no era más que una de las muchas muestras de la clase de Antonelli, demasiadas como para echar las campanas al vuelo. Se recuperó a partir de Bakú y, a medida que el rendimiento de Mercedes se estabilizó, también lo hizo su temporada, que empezó a tener fines de semana más limpios para sumar puntos. Su mejor resultado llegó en Brasil, cuando terminó segundo por detrás de Lando Norris, y las descalificaciones de McLaren en Las Vegas le auparon a la tercera plaza el domingo.

Si se suponía que 2025 iba a ser un curso intensivo para Antonelli sobre cómo convertirse en un piloto de F1 completo, a tiempo para empezar con buen pie la nueva era reglamentaria de 2026, entonces se podría considerar misión cumplida.