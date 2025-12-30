Repaso a la F1 2025: Stroll tuvo poco que decir sobre el año más duro de su carrera

Lance Stroll es hoy en día una especie de rareza en la Fórmula 1. Tras mostrar destellos de talento en las categorías inferiores y momentos de brillantez en la F1 —como aquella sorprendente pole position bajo la lluvia en el Gran Premio de Turquía—, ahora se ha convertido en poco más que un piloto del montón.

En ningún momento quedó esto más claro que durante la temporada 2025, la novena de Stroll en la Fórmula 1, en la que el canadiense sufrió tanto con su coche como con su propia regularidad a lo largo de un calendario de 24 carreras. En un año que ya de por sí fue complicado para Aston Martin, Stroll fue superado de forma constante por su compañero Fernando Alonso y acabó cayendo hasta la 16ª posición del campeonato de pilotos.

En clasificación, el panorama fue claro: Alonso superó a Stroll en todos y cada uno de los grandes premios de la temporada, con el canadiense solo logrando batir a su compañero a una vuelta en el sprint de China.

En ritmo de carrera, la diferencia fue algo menos evidente. El año de Stroll comenzó de forma positiva, ya que el canadiense sacó a relucir su talento bajo la lluvia para terminar sexto en la carrera inaugural de la temporada en Australia. Alonso, por su parte, se vio obligado a abandonar tras un accidente.

Ese buen inicio se prolongó con una novena posición en China, pero a partir de ahí se secó su racha de puntos. Llegaron seis resultados consecutivos sin puntuar, antes de que las complicaciones derivadas de una lesión de muñeca sufrida mientras montaba en bicicleta en 2023 obligaran al canadiense a perderse el Gran Premio de España.

El parón por lesión fue breve, pero su serie de carreras sin puntos continuó hasta el Gran Premio de Gran Bretaña, donde una estrategia acertada en la salida le permitió pasar de la 18ª posición a la tercera. Sin embargo, la elevada degradación de los neumáticos en condiciones de pista secándose provocó que cayera desde ese tercer puesto hasta cruzar la meta séptimo. Su compañero lo pasó peor: partió séptimo y terminó noveno.

La historia se repitió tras el parón veraniego de la F1. Un séptimo puesto en los Países Bajos le dio a Stroll algunos puntos más, antes de encadenar una serie de resultados en la zona alta de la clasificación final que dejaron al piloto de 27 años transmitiendo en sus entrevistas postcarrera que preferiría estar en cualquier otro lugar antes que al volante de un F1. En las pocas ocasiones en las que tuvo algo que decir sobre otro resultado decepcionante, sus respuestas apenas fueron más allá de monosílabos.

Sus rivales, en cambio, sí hablaron más sobre el rendimiento de Stroll. Fue criticado por su defensa agresiva frente a Gabriel Bortoleto en Brasil, con el debutante Franco Colapinto asegurando tras la carrera que "Stroll siempre acaba sacando a la gente fuera". El canadiense sufrió una situación similar en la siguiente cita, en Las Vegas, donde quedó fuera de carrera en la primera vuelta tras un accidente con Bortoleto, quien fue considerado responsable del incidente.

Una décima posición en Abu Dhabi puso fin a la temporada de Stroll, confirmando su 16º puesto en el campeonato de pilotos. Terminó el año a 23 puntos de Alonso, que acabó décimo y listo para no volver a subirse nunca más a su coche de la F1 2025.