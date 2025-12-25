Repaso a la F1 2025: Russell se convierte en el mejor del resto

La era del efecto suelo en la Fórmula 1 no ha sido un terreno de caza feliz para Mercedes, y el bajón de forma del equipo en comparación con el reglamento técnico anterior está claro. Lamentablemente para George Russell, el cambio dramático se produjo cuando pasó de Williams a los de Brackley.

El inglés se unió a Mercedes en 2022, y en los años siguientes creció y se desarrolló a la sombra del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. Esta temporada, por fin ha salido a la palestra como líder del equipo, a pesar de otra temporada complicada para las Flechas Plateadas. Russell empezó el año con buen pie, con dos podios consecutivos en Australia y China. Le siguieron Bahréin, donde terminó segundo, y Miami, donde logró otro tercer puesto.

Sin embargo, su racha de acabar en los cinco primeros puestos llegó a su fin en Imola, cuando Mercedes introdujo nuevos componentes de suspensión que le perjudicaron más que le beneficiaron. Los problemas de correlación ocultaron un fallo en los nuevos componentes, que Mercedes utilizó durante cuatro fines de semana, incluyendo Mónaco, donde Russell cosechó su único resultado del año fuera de los 10 primeros, con un undécimo puesto. Sin embargo, la actualización no fue la única culpable, ya que el británico también fue penalizado con un drive-through por adelantar a Alex Albon por fuera de la pista.

Sin embargo, Russell fue capaz de superar el fallo y fue cuarto en la siguiente carrera, en España, antes de conseguir su primera victoria del año, en Canadá, comandando un doble podio para Mercedes, ya que su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, terminó tercero.

"Todo salió mal" para George Russell en Silverstone Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

La naturaleza ciertamente problemática de la temporada de Russell volvió rápidamente, y una penalización por un 'unsafe release' condicionó su GP de Austria, antes de que las malas decisiones de estrategia en Silverstone vieran al británico terminar décimo, un resultado que dijo que se produjo porque "todo salió mal".

"En nuestra posición, si vas a lo seguro, volverás a casa con un resultado seguro", se lamentó Russell tras la carrera de Silverstone. "Por supuesto, probablemente habría sido cuarto. Estando aquí ahora, ¿desearía haber sido cuarto? Por supuesto. Queríamos ser atrevidos, valientes. Tomamos algunas decisiones atrevidas y al final nos salió mal".

La segunda mitad de la campaña demostró ser más consistente para Russell y Mercedes, que ya se había deshecho de su suspensión actualizada. Tras las vacaciones de verano, el británico consiguió otros tres podios y su segunda victoria del año en Singapur, donde se clasificó en la pole y lideró la carrera de principio a fin.

El dominio resultó inesperado para Mercedes y Russell, que admitió tras la carrera que "si tuviera que hacer una lista de todas las carreras en las que pensaba que podíamos ganar este año, probablemente ésta estaría justo al final".

Los tres primeros puestos en las sprints de Estados Unidos, Brasil y Qatar ayudaron a Mercedes a asegurarse el segundo puesto en la clasificación de constructores. Sin embargo, no todo el esfuerzo recayó sobre los hombros de Russell, ya que su compañero de equipo, Antonelli, acumuló 150 puntos en su primer curso, a pesar de haber tenido bastantes tropiezos en su año de debut.

Russell, sin embargo, demostró su experiencia a lo largo de 2025 y consiguió más del doble que Antonelli, con 319 puntos al final del año. También se impuso al italiano en los enfrentamientos directos en clasificación, con un balance de 25-5 (entre 'qualys' normales y sprints).