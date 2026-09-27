Horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 y cómo verlo: ¡también peculiar!

Tras el fin de semana atípico en Bakú (de jueves a sábado), la Fórmula 1 disputa otra ronda extraña, el "GP de Bahrein en Malasia", que será de viernes a domingo pero en el circuito de Sepang, lejos del país que da nombre a la prueba. Apunta aquí los horarios del fin de semana de F1 en Sepang, el GP de Bahrein, y no te pierdas nada.

Horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 2026 en España

Sesión Día Hora Entrenamientos Libres 1 Viernes 2 de octubre 06:30h - 07:30h Entrenamientos Libres 2 Viernes 2 de octubre 10:00h - 11:00h Entrenamientos Libres 3 Sábado 3 de octubre 06:30h - 07:30h Clasificación de Bahrein Sábado 3 de octubre 10:00h Carrera de Bahrein (56 vueltas a Sepang) Domingo 4 de octubre 09:00h

Dado que en España hay seis horas menos que en Malasia, las sesiones de F1 del GP de Bahrein en Sepang son temprano en nuestro país, y de hecho empezará el viernes a las 06:30h de España o 12:30h locales, como la FP3 del sábado, mientras que la FP2 será el viernes a las 10:00h de España

La clasificación del GP de Bahrein en Malasia será el sábado 3 de octubre a las 10:00h de España, 16:00h locales, cuando en Latinoamérica aún sea de madrugada (consulta los horarios más abajo).

La carrera del GP de Bahrein en Malasia (Sepang) es el domingo 4 de octubre a las 09:00h de España, 15:00h locales.

Horarios del GP de Bahrein en Malasia de F1 en Latam

A qué hora es la clasificación del GP de Bahrein en Malasia de F1 en Latinoamérica : sábado a las 02:00h en México, 03:00h en Colombia, 04:00h en Venezuela y 05:00h en Argentina

: sábado a las 02:00h en México, 03:00h en Colombia, 04:00h en Venezuela y 05:00h en Argentina A qué hora es la carrera del GP de Bahrein en Malasia de F1 en Latinoamérica: domingo a las 01:00h en México, 02:00h en Colombia, 03:00h en Venezuela y 04:00h en Argentina

Como hay 14 horas de diferencia entre Malasia y México, u 11 entre Malasia y Argentina, en Latinoamérica tiene horarios más sacrificados para el GP de Bahrein de F1 2026 en Sepang.

De hecho, la clasificación del GP de Bahrein en Malasia 2026 de F1 será a las 2 de la madrugada del viernes al sábado en México, cuando en Argentina sean las 5 de la mañana.

La carrera del GP de Bahrein de F1 en Malasia es en la madrugada del sábado al domingo, a las 01:00h de México o 04:00h de Argentina, por lo que por ejemplo los fans de Sergio Pérez no sabrán si trasnochar o dormir pronto y despertarse.

¿Por qué el GP de Bahrein de F1 se disputa en Sepang?

El GP de Bahrein de F1 se canceló (como el GP de Arabia Saudí) a principios de año por la guerra de Estados Unidos en Oriente Medio, pero los organizadores de la ronda bahreiní nunca perdieron la esperanza. Y finalmente, alcanzaron un acuerdo con Sepang para disputar allí su carrera en condiciones seguras. Si te lo preguntas, Bahrein fija los precios de las entradas y se queda con los ingresos de la venta de entradas.

Cómo ver GP de Bahrein en Malasia de F1 en España y Latam

El GP de Bahrein en Malasia se podrá ver por la tele en los métodos tradicionales, es decir, DAZN F1 en España con suscripción en la propia plataforma o con los planes de pago correspondientes en Movistar + o Vodafone TV, y en ESPN via Disney + en Latam, además de Fox Sports en Argentina y de Izzi o Sky en México.

País o países Canal de TV donde ver el GP de Bahrein España DAZN F1 (Clasificación 10:00h, carrera 09:00h) México Suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky (Qualy 02:00h, carrera 01:00h) Argentina Fox Sports Argentina o ESPN via Disney+ (Qualy 05:00h, carrera 04:00h) Todos los demás países de Latinoamérica ESPN via Disney+ Premium

Circuito de Sepang, sede del GP de Bahrein de F1 2026

El Circuito Internacional de Sepang se encuentra al sur de Kuala Lumpur, y acogió el GP de Malasia de F1 en casi 20 ediciones, desde 1999 hasta 2017. Generó muy buenas críticas desde su inicio, y ha dejado grandes carreras.

Es un circuito muy completo y su amplio trazado contiene chicanes, largas rectas, zonas de gran frenadas y con curvas rápidas y técnicas. Permite albergar hasta 100.000 espectadores, y su fin de semana se suele disputar con mucha humedad y calor, aunque no se descartan las tormentas tropicales.

De Sepang destacaríamos el rápido paso por las curvas 5 y 6, y la peculiar horquilla final de la curva 15, que da acceso a la recta principal de salida/meta.

Sepang tiene una longitud de 5.543km.

>Qué pilotos han ganado ya el GP de Bahrein de F1...

Ya se han celebrado 22 carreras de F1 en Bahrein, aunque 20 de ellas como GP de Bahrein y una, en 2020 como plan B ante la pandemia de COVID-19, con el nombre de GP de Sakhir, con otra configuración de circuito. Como esa carrera la ganó Checo Pérez, el mexicano es el único ganador del GP de Sakhir, mientras que en el GP de Bahrein nadie ha ganado más que Lewis Hamilton, con cinco victorias, por cuatro de Sebastian Vettel, tres de Fernando Alonso y dos de Max Verstappen. De la actual parrilla también han ganado en Bahrein una vez Charles Leclerc y Oscar Piastri en 2025.

En cuanto a poles, Vettel, Hamilton y Verstappen empatan a tres poles en el GP de Bahrein, donde también de la parrilla actual hizo dos poles Charles Leclerc, una Fernando Alonso y otra Piastri.

Y en cuanto a podios en el GP de Bahrein Lewis Hamilton lleva 11, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Max Verstappen cuatro, Sergio Pérez tres, Charles Leclerc y Carlos Sainz dos, y Albon, Piastri, Russell y Norris, uno.

... y qué pilotos de F1 en ganado en Sepang

El piloto de F1 que más ha ganado en Sepang es Sebastian Vettel con cuatro, una más que Michael Schumacher. De la actual parrilla han ganado en Sepang Fernando Alonso tres veces (en 2005, 2007 y 2012), y Lewis Hamilton y Max Verstappen una (Hamilton en 2014 y Verstappen en 2017, la última allí en el GP de Malasia).

Los 10 últimos polemen y ganadores del GP de Bahrein de F1

Edición

Poleman Ganador 2025 Oscar Piastri Oscar Piastri 2024 Max Verstappen Max Verstappen 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022 Charles Leclerc Charles Leclerc 2021 Max Verstappen Lewis Hamilton 2020 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2019 Charles Leclerc Lewis Hamilton 2018 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 2017 Valtteri Bottas Sebastian Vettel 2016 Lewis Hamilton Nico Rosberg

Así están los campeonatos de F1 antes del GP de Bahrein 2026 en Sepang

Andrea Kimi Antonelli perdió 15 puntos con su compañero y máximo perseguidor George Russell en Bakú, pero mantiene una cómoda ventaja (haz click aquí para ver las tablas completas)