Fallece Gordon Johncock: así era la leyenda sin filtros de la Indy 500

Gordon Johncock, el legendario piloto de monoplazas que ganó las 500 Millas de Indianápolis dos veces y se adjudicó el Campeonato Nacional USAC de 1976, falleció tranquilamente en su casa de South Branch, Míchigan, el 28 de septiembre de 2026. Tenía 90 años.

Si en los últimos 30 años hubieras entrado en un tranquilo aserradero del norte de Michigan, te habrías encontrado con un hombre discreto con una camisa de franela roja descolorida, oliendo a pino fresco y mucho más dispuesto a hablar de silvicultura que de su propio lugar en la historia.

Sin embargo, bajo la naturaleza amable y de voz suave de Gordon Johncock estaba un dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis que regaló al automovilismo algunos de sus momentos más emocionantes. Con su fallecimiento, la comunidad de las carreras recuerda no solo a un campeón legendario, sino a un alma genuinamente humilde que nunca olvidó de dónde venía.

De las hileras de tractores al Brickyard

Gordon Johncock celebra su victoria Photo by: IMS Photos

La relación de por vida de Johncock con la conducción no comenzó en pistas de karting, sino en la tierra de la granja de su familia en Hastings, Michigan.

"Cuando tenía cinco años, empecé a trabajar en la granja familiar", dijo el 23 de abril de 2023. "Conducía un tractor John Deere y mi padre me hacía seguir una cuerda que estaba atada a palos al final de cada hilera de maíz. Él iba detrás de mí en su tractor, así empezó todo: la agricultura y conducir, todo a los cinco años en Hastings, Michigan. He estado en una granja prácticamente toda mi vida y lo disfruto".

Esa temprana comodidad al volante se tradujo en una carrera formidable compitiendo con modifieds y supermodifieds del Medio Oeste a finales de la década de 1950 y principios de los 60. Incluso después de establecer un récord mundial de media milla en Winchester Speedway en 1964, Johncock siguió siendo notablemente reservado sobre dar el salto al mayor escenario de las carreras de monoplazas.

Cuando finalmente llegó al Indianapolis Motor Speedway para su año de rookie en 1965, despejó cualquier duda sobre si pertenecía allí. Al volante de un roadster con motor delantero en una parrilla que viraba rápidamente hacia máquinas de motor trasero, Johncock terminó quinto, siendo la última vez que un coche de motor delantero acabaría entre los cinco primeros en la Indy 500.

Valor puro a 180 mph

Gordon Johncock Photo by: IndyCar Series

Johncock pertenecía a una era distinta y valiente de las carreras estadounidenses de monoplazas: una época en la que el pitlane no tenía ninguna restricción y los pilotos llevaban sus máquinas al límite absoluto.

"Realmente me beneficié de que no hubiera límite de velocidad en boxes en Indianápolis", dijo. "Podía entrar en boxes desde la curva 4 a fondo y no levantar hasta estar realmente en el pitlane. ¿Probablemente iba a 180 mph (casi 290 km/h)? Pero así eran las carreras entonces y tenías que ir al 100% siempre que pudieras. En realidad nunca pensabas en ello: simplemente mantenías el pie abajo todo lo que podías y frenabas para clavar tus referencias".

Tragedia en 1973, triunfo en 1982

Gordon Johncock tras su segunda Indy 500 Photo by: Getty Images

Las dos victorias de Johncock en el Brickyard con Patrick Racing fueron un contraste de desgarro y gloria.

Su primera victoria, en 1973, llegó en unas 500 Millas de Indianápolis marcadas por retrasos de varios días por la lluvia y accidentes catastróficos que se cobraron las vidas del piloto Art Pollard y del mecánico Armando Teran, mientras dejaban mortalmente herido al compañero de equipo de Johncock, Swede Savage. La lluvia terminó de definiri en la vuelta 133, con Johncock en cabeza. En lugar de asistir a una fiesta de victoria, Johncock abandonó el circuito para visitar a Savage en el hospital antes de compartir una comida sencilla con su equipo en un Burger Chef local.

Nueve años después, en 1982, Johncock finalmente tuvo el momento de celebración que se había ganado. Aguantando a un Rick Mears que venía remontando con furia en las últimas vueltas mientras sufría con un coche que subviraba mucho, Johncock se metió por abajo en una zona bacheada de la curva 3 en la última vuelta para mantenerse a fondo.

Aguantó para ganar por apenas 0.16 segundos: en aquel momento, el final más ajustado de la historia de la Indy 500.

"De lejos, la mayor emoción de mi carrera deportiva fue ganar Indianápolis en 1982", dijo Johncock. "La forma en que ocurrió, la carrera, tantas victorias casi logradas después de 1973 y todo encajó y el coche aguantó en 1982. Además, tengo un respeto enorme por Rick Mears, uno de los mejores de verdad. Nunca fue mi compañero de equipo, pero creo que podríamos haber sido buenos. Creo que cuanta más presión tenía encima durante una carrera, mejor lo hacía, y con el coche subvirando tan mal y Rick pegado a mi cola fue genial. Nunca lo olvidaré. Hay tantos recuerdos de aquel día: la salida loca, mi última parada en boxes y ganar por un margen tan estrecho; por último, apretar tan fuerte en las últimas vueltas con Rick en mis espejos".

El desgarro de 1977

A pesar de todo su éxito en Indianápolis, Johncock también sabía lo cruel que podía ser el Speedway. En 1977, dominó la carrera, liderando 129 vueltas y construyendo una ventaja imponente de 13 segundos sobre A.J. Foyt con la victoria a la vista.

"1977 (500 Millas de Indianápolis) fue la mayor decepción de mi vida, la mayor", dijo Johncock. "A falta de 16 vueltas iba liderando por delante de A.J.; él estaba unos 13 segundos por detrás de mí. Iba tan suave y fácil, y entonces al salir de la cuatro (curva 4) se rompe el cigüeñal, me aparté en la hierba de la curva 1, salí del coche y me metí en el arroyo que había allí mismo para refrescarme. La teníamos ganada. A.J. nunca me habría alcanzado. Nunca me habría alcanzado. Vaya, vaya, todavía estoy decepcionado".

Versatilidad y autenticidad sin concesiones

Gordon Johncock Photo by: IndyCar Series

Aunque se le conoce principalmente como un maestro de los monoplazas, Johncock era sorprendentemente versátil. Destacó en circuitos ruteros —derrotando a Dan Gurney en Castle Rock y Brainerd en 1969— e hizo 21 carreras en NASCAR, disfrutando de la cultura de los stock cars.

"Siempre me gustó correr carreras de NASCAR; no corrí tantas, pero desde luego era divertido", dijo. "Hice unas cuantas carreras para Junior Johnson de forma intermitente en las décadas de 1960 y 1970. Junior y Gene White querían que hiciera una temporada completa para ellos en los años 70, pero no pude porque estaban respaldados por Firestone y yo era un tipo leal a Goodyear. David Pearson, Cale Yarborough y Bobby Allison eran simplemente tipos realmente buenos con los que estar".

Sin embargo, pese a su talento, Johncock siempre se resistió al pulido corporativo, optando por una autenticidad sencilla.

"Siempre me he preguntado cuántas victorias en las 500 tendría si hubiera pilotado para (Roger) Penske", dijo Johncock. "Realmente no puedo recordar si llegamos a hablar o no. Sí piloté para él una vez en Milwaukee, sustituyendo a Gary Bettenhausen después de que se estrellara con un sprint car la noche anterior. Pero si pilotabas para Penske sabías que tenías que hacer trabajo de relaciones públicas constantemente y llevar pantalones negros; yo no quería hacer esa parte. Me gustaba la parte de correr. Cuando terminaba de correr el fin de semana, era hora de volver a casa, a la granja, y trabajar".

Sin perder de vista la pista

Incluso retirado, Johncock mantuvo una conexión tranquila con el deporte que amaba, siguiendo de cerca las carreras modernas desde su apacible casa en South Branch.

"Claro que sigo viendo las carreras de IndyCar... necesitan más óvalos, sin duda", había dicho. "Tendría que decir que siempre tengo un ojo puesto en Scott Dixon. Es un atacante, pero también un piloto inteligente. Creo que podría haber pilotado con nosotros en las décadas de 1970 y 1980".

De vuelta a los bosques tranquilos

Gordon Johncock con el trofeo Borg-Warner Photo by: Steve Shunck / BorgWarner

Tras su última aparición en la Indy 500 en 1992, a los 55 años, lo que le convirtió en el segundo piloto de más edad en tomar la salida de la carrera, Johncock regresó a la vida tranquila que siempre prefirió. Dirigía Johncock Forestry Products, guardaba sus trofeos en la planta de abajo y colocó su bandera a cuadros ganadora cerca de una cabeza de ciervo en su salón.

En abril de 2023, BorgWarner organizó una celebración del 50º aniversario de su victoria de 1973 en Indianápolis, entregándole un "Baby Borg retro". El código de vestimenta en la invitación decía "Johncock informal: camisa de franela y vaqueros", y los 75 invitados asistieron con franela roja para honrarle.

Incluido en el IMS Hall of Fame (1997), International Motorsports Hall of Fame (1999), Motorsports Hall of Fame of America (2002) y USAC Hall of Fame (2025), Johncock mantuvo los pies en la tierra respecto a su pasado legendario.

A Gordon Johncock le recordarán en la tierra su esposa, Sue; cinco hijos (Peggy, Patsy, Pamilee, Wally y Gordon Jr.); sus hijastras Traci y Valerie; 12 nietos; 17 bisnietos; y un tataranieto. Deja un legado definido por una velocidad extraordinaria, una dignidad tranquila y un corazón que siempre perteneció al sencillo trabajo de vuelta en casa.

Descansa en paz, Gordy.

Gordon Johncock en el trofeo Borg-Warner Photo by: Brian Spurlock of Icon Sportswire via Getty Images