Así ha remontado Verstappen más de 100 puntos para pelear por el título de F1 2025

Tras las vacaciones de verano, las posibilidades de Max Verstappen de luchar por el título de la F1 esta temporada parecían ser prácticamente nulas. Cuando ondeó la bandera a cuadros en Zandvoort, el holandés estaba a 104 puntos de distancia del líder, en ese entonces Oscar Piastri, mientras que la diferencia con Lando Norris (segundo clasificado) era de 70 unidades.

Sin embargo, ahora, ocho fines de semana después y a falta de una única carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi, el piloto de Red Bull ocupa la segunda posición en la clasificación de pilotos, 12 puntos por detrás de Norris y seis por delante de Piastri. Una remontada impresionante.

¿Cómo ha pasado Verstappen de estar casi descartado a ser un claro candidato al título?

GRAN PREMIO DIFERENCIA CON EL 2º DIFERENCIA CON EL LÍDER PAÍSES BAJOS -70 puntos respecto a Norris -104 puntos respecto a Piastri ITALIA -63 puntos respecto a Norris -94 puntos respecto a Piastri AZERBAIYÁN -44 puntos respecto a Norris -69 puntos respecto a Piastri SINGAPUR -41 puntos respecto a Norris -63 puntos respecto a Piastri ESTADOS UNIDOS -26 puntos respecto a Norris -40 puntos respecto a Piastri MÉXICO -35 puntos respecto a Piastri -36 puntos respecto a Norris BRASIL -25 puntos respecto a Piastri -49 puntos respecto a Norris LAS VEGAS Empatado a puntos con Piastri -24 puntos respecto a Norris QATAR +4 puntos respecto a Piastri -12 puntos respecto a Norris

¡Mira cómo está el mundial ahora!: Fórmula 1 Así queda el mundial de F1 2025 tras Qatar: ¡lucha a tres en Abu Dhabi!

Así ha logrado Verstappen mantener viva la lucha por el título de F1 2025

Si bien todo parecía perdido para Verstappen y Red Bull tras el fin de semana de Zandvoort, tras el parón de verano el equipo llevó una serie de actualizaciones a Monza (entre ellas un nuevo suelo) que empezaron a cambiar al suerte del RB21.

En ese Gran Premio de Italia, el piloto holandés dio el primer paso hacia la recuperación y volvió a sentirse competitivo tras conseguir la pole y la victoria, mientras Norris y Piastri completaban las posiciones del podio tras una polémica orden de equipo que permitió al británico adelantar al australiano debido a una mala parada en boxes que el equipo quiso compensar.

La siguiente parada fue Azerbaiyán y ahí Verstappen dio un verdadero golpe encima de la mesa en lo que seguramente fue el peor o uno de los peores fines de semana de McLaren. El de Red Bull dominó y se llevó la victoria nuevamente, pero lo más destacado fue ver a Piastri dejar su casillero vacío tras un abandono y a Norris acabar séptimo a 34 segundos del holandés.

Sólo dos fines de semana después, Verstappen había reducido más de 1/3 de la desventaja que tenía respecto a Norris y Piastri, algo que empezó a encender las alarmas. A falta de siete carreras, la distancia respecto al británico había pasado de 70 a 44 puntos, mientras que respecto al piloto australiano se redujo de 104 a 69.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

El de Singapur tampoco fue el mejor circuito para McLaren, pero la victoria de George Russell evitó que Verstappen se llevase el máximo botín. Sin embargo, sí logró terminar segundo por delante de Norris y Piastri para darle otro pequeño bocado a la diferencia entre ellos.

Tras eso, llegó Austin y de nuevo Verstappen fue dominador, con pole y victoria, mientras que Norris terminaba segundo a casi 8 segundos del piloto de Red Bull y Piastri seguía en una dinámica muy preocupante y sólo podía ser quinto.

En México las sensaciones fueron agridulces, McLaren volvió a tener un coche muy dominador que permitió a Norris ganar con 30 segundos de ventaja, mientras que Verstappen únicamente pudo salvar una tercera posición para minimizar daños. No obstante, Piastri volvió a fallar en clasificación y luego en carrera sólo pudo ser quinto, perdiendo otros 10 puntos con el holandés.

Brasil fue un duro golpe a las opciones de Verstappen: Norris ganó la sprint y la carrera principal para adelantar a su compañero y colocarse como nuevo líder del mundial, aumentando su diferencia con el piloto de Red Bull hasta los 49 puntos (casi dos carreras de distancia a falta de tres rondas). En cambio, sí recortó 10 puntos más con Piastri, que cayó al segundo puesto, 25 unidades por delante.

Pero si Brasil fue un paso atrás, Las Vegas fueron dos hacia adelante. Verstappen ganó, pero lo más importante fue la descalificación de ambos McLaren por un desgaste excesivo de las planchas de madera de sus coches, lo que permitió al cuatro veces campeón recortar 25 puntos a cada uno, empatando a puntos a Piastri (2º) y colocarse a menos de una carrera de distancia de Norris (concretamente 24 puntos).

Y lo que sucedió el pasado fin de semana en Qatar fue la confirmación... Piastri se recuperó y ganó la sprint, con Norris tercero y Verstappen cuarto, pero en carrera hubo un gigantesco error estratégico desde el muro de boxes que regaló la victoria al piloto de Red Bull, con el australiano finalmente cruzando la bandera a cuadros segundo, con Norris cuarto y fuera del podio.

Así, Verstappen ha conseguido sumar 108 puntos más que Piastri y 58 más que Norris en sólo siete grandes premios, una remontada que le hace llegar a la última prueba del año en Abu Dhabi con opciones matemáticas de conquistar su quinto título consecutivo, aunque no será fácil, porque necesitará acabar por delante de Piastri y sumar como mínimo 13 puntos más que Norris.