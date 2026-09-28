Por qué Russell tiene esperanzas puestas en la F1 2027: los neumáticos, la clave

George Russell ocupa la segunda posición del mundial (un puesto al que nunca se había acercado desde que compite en la máxima categoría)... Así que todo va bien, ¿no? No exactamente, ya que por primera vez tiene a su disposición un monoplaza con el que luchar por el título mundial y, a falta de algo menos de 10 grandes premios, ya se autodescarta en la pelea por el campeonato de la Fórmula 1.

El W17 ha sido desde el principio como el monoplaza a batir, competitivo en todos los aspectos: velocidad punta, carga aerodinámica y eficiencia, a lo que se suma un chasis excelente. Al fin y al cabo, no es de extrañar: ya en 2025 se hablaba de su dominio para el nuevo ciclo normativo y las casas de apuestas situaban a Russell como gran favorito para conquistar el título. Y no solo ellos; el propio George también lo veía así: con el mejor coche, debía llegar su momento.

Sin embargo, Russell no había tenido en cuenta dos posibilidades. La primera, que no es tan sencillo adaptarse a unos monoplazas completamente transformados por el nuevo reglamento técnico. La segunda, que un chaval italiano, que es su compañero de escudería, Andrea Kimi Antonelli, encadenaría una serie de actuaciones muy sorprendentes para ponerle las cosas realmente difíciles.

O mejor dicho, probablemente a Russell se le pasó por la cabeza que entender la nueva generación de coches podría resultar complicado; pero que su vecino de box pudiera disputarle el título, eso desde luego que no. Al final, la temporada pasada el británico sumó más del doble de puntos que Kimi. Pero el automovilismo a veces es extraño y puede cambiar todo de la noche a la mañana.

Hay que reconocer el enorme mérito del joven italiano de veinte años, que hasta ahora ha cuajado una temporada casi perfecta, como un auténtico veterano, aprovechando al máximo la superioridad del coche que pilota y marcando la diferencia frente a la competencia y, sobre todo, frente a su compañero de equipo.

Lo que más complicó la situación para Russell fue el hecho de que los nuevos coches se adaptaran mejor al estilo de conducción del Antonelli, capaz de interpretar como nadie los cambios técnicos. ¿Fue una ventaja no haber consolidado todavía en su memoria muscular lo que necesitaban los coches de efecto suelo?

Echando la vista atrás, la primera prueba en Australia confirmó las previsiones, Mercedes dominó y Russell ganó, pero a partir de China todo cambió. Su conexión con el W17 se fue deteriorando; el estilo de conducción que había utilizado hasta ese momento ya no le daba resultados: ¿simples problemas de adaptación? Quizá, pero lo más probable es que se tratara de algo más profundo. Lo cierto es que, a partir de ese momento, el británico casi nunca ha logrado alcanzar el nivel de su compañero.

Pero el propio Russell ha dado una posible explicación, al referirse al comportamiento de los neumáticos Pirelli introducidos para la temporada de 2026: "Creo que ha quedado claro este año que los neumáticos, tanto delanteros como traseros, probablemente no han estado lo suficientemente equilibrados".

"Si observamos algunos circuitos en los que el límite lo marca claramente el neumático delantero, este ha demostrado un buen rendimiento durante toda la carrera. También podría deberse a la mayor potencia que tenemos al salir de las curvas, lo que pone a prueba los neumáticos traseros".

"Es bastante interesante. He hablado con Antonio Giovinazzi, que pilotó por primera vez esta nueva generación de monoplazas hace un par de días en Imola, y me dijo que le había impresionado mucho la potencia de estos nuevos coches al salir de las curvas. Y creo que esto tiene un impacto notable en los neumáticos traseros".

"Obviamente, el año pasado, cuando desarrollamos los neumáticos, nos vimos obligados a utilizar la generación anterior de unidades de potencia, que tenía mucha menos potencia al salir de las curvas. Por tanto, no creo que sea una gran sorpresa que los neumáticos traseros estén sufriendo un mayor desgaste del que esperábamos", explicó.

¿Entonces todos los problemas a los que se enfrenta Russell esta temporada se deben a los neumáticos? No del todo.

Russell también habla de un desequilibrio entre el agarre y la resistencia de los neumáticos entre los dos ejes: esto se debe a que, al haberse desarrollado los neumáticos con coches de características diferentes, tanto en lo que respecta a la gestión aerodinámica como a las unidades de potencia, se diseñaron para garantizar un nivel adecuado de agarre en ambos ejes basándose en esos modelos.

Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Sin embargo, el nuevo ciclo normativo ha cambiado, y de qué manera, las reglas del juego. Si bien la gestión de los neumáticos delanteros, muy problemática en la era anterior, este año ya no supone un problema, toda la atención se centra en el tren trasero.

Los neumáticos traseros están sometidos a más estrés, ya que con el empuje que garantizan las nuevas unidades de potencia al salir de las curvas ha aumentado notablemente, gracias a la disponibilidad inmediata de la potencia eléctrica.

Todo esto genera un desequilibrio entre los dos ejes, de modo que el trasero se desgasta más rápidamente, al no poder seguir el ritmo del delantero, que mantiene su rendimiento durante más tiempo.

Así se crea un círculo vicioso: cuanto más inestable es el tren trasero, más se sobrecalientan los neumáticos correspondientes, lo que hace aún más crítica la gestión del eje trasero, y así sucesivamente. Un ciclo que se autoalimenta y hace aún más difícil el reto para los pilotos.

Y eso no solo influye en el nivel de adherencia. Al tener salidas de curva más "deslizantes", también se ve comprometida la gestión de la energía. Para compensar el déficit de una salida de curva que no es óptima, la unidad de potencia se ve obligada a suministrar un excedente de energía eléctrica, no previsto inicialmente por la centralita, que se ve obligada a "reiniciarse", con el resultado de que la batería usada con la aceleración acabará faltando en otros tramos, lo que compromete las velocidades en rectas.

Los pilotos más afectados por ello son los que como George, están acostumbrados a sacar el máximo partido a la salida de las curvas, sacrificando la entrada y el recorrido. Forzar en las primeras fases de la curva con este reglamento técnico parece dar mejores resultados. Y es precisamente en esto donde varios pilotos, entre ellos Antonelli y Norris, están marcando la diferencia frente a sus respectivos compañeros de equipo.

Al recibir los comentarios sobre el estilo de conducción antinatural necesario para rendir al máximo con los F1 actuales, Pirelli se puso inmediatamente manos a la obra, recabando las indicaciones de los pilotos y presentando nuevas soluciones de cara a 2027.

Según Russell, los nuevos neumáticos que Pirelli está probando con los monoplazas de 2026, parecen ofrecer un mayor equilibrio entre los dos ejes, de modo que garantizan un agarre uniforme entre la parte delantera y la trasera.

Esto podría ofrecer una oportunidad de recuperación a todos aquellos pilotos que aún no han aprendido del todo qué se necesita para "rendir" en este nuevo ciclo técnico.

Lo que hace que la situación sea aún más incierta son los cambios que la FIA ha decidido introducir de cara a 2027, con una importante reducción de la carga aerodinámica total dictada por el redimensionamiento de algunos elementos del monoplaza, destinada a contener el desarrollo aerodinámico para evitar que los equipos se decanten por soluciones que puedan provocar un gran aumento del aire sucio.

Además de la eliminación de los apéndices del alerón trasero y de su estrechamiento, los cambios prevén una reducción del número de generadores de vórtices en el borde del fondo, así como una reducción de la sección transversal de 900mm a 600mm.

A través de las simulaciones, los equipos han descubierto que estas variaciones tienen efectos mayores de lo previsto inicialmente, hasta tal punto que aquellos que habían planeado reutilizar los chasis de 2026 también el año que viene, por motivos de contención de gastos, han cambiado de opinión.

Así lo ha reconocido el líder del Mundial, Antonelli, para quien estos cambios tendrán un impacto aún más significativo que los relacionados con los neumáticos.

"Creo que los neumáticos no serán tan diferentes; probablemente los delanteros cambiarán un poco y, en cuanto a la estructura, ya veremos qué decide Pirelli".

"Hemos realizado pruebas con ellos y les hemos dado nuestra opinión, pero, obviamente, ya veremos qué se decide. Por lo que hemos oído, sin embargo, no deberían ser muy diferentes de los de este año".

"El coche será diferente: desde el punto de vista aerodinámico cambiará, sobre todo en la zona de los alerones del fondo; habrá un gran cambio que supondrá una pérdida de carga. El equipo seguramente encontrará la manera de recuperarla, pero el monoplaza será sin duda un poco diferente el año que viene".

«El punto de partida será el mismo, creo, pero quizá, junto a los neumáticos y la evolución del coche, se note una ligera diferencia. Al final, se trata de adaptarse, así que veremos", concluyó el piloto italiano de Mercedes.

Lo que es seguro es que en 2027 existe una posibilidad real de que la situación en la parrilla vuelva a cambiar. Queda por ver en qué dirección y quién se verá favorecido por los cambios. Russell se muestra optimista, pero quién sabe, con un Kimi así...

El automovilismo es el automovilismo, no sirve de nada hacer predicciones ni emitir veredictos precipitados, porque, como hemos visto, todo puede dar un vuelco de un momento a otro.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images