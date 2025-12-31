Todos

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Steiner espera que Hadjar "mantenga la presión sobre Verstappen"

Guenther Steiner nombró a Isack Hadjar como mejor debutante del año y espera que pueda al menos mantener la presión sobre Max Verstappen en la F1 2026.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Power shift

Power shift

Guenther Steiner cree que Isack Hadjar fue el "novato del año" tras terminar 12º en la clasificación de pilotos con 51 puntos en 2025, por delante de su compañero de Racing BullsLiam Lawson.

El piloto franco-argelino remontó con fuerza tras un decepcionante comienzo de temporada, cuando se estrelló durante la vuelta de formación del Gran Premio de Australia. A continuación, logró su primer podio con un tercer puesto en el Gran Premio de Países Bajos.

"Isack Hadjar. Porque a lo largo de la temporada fue el tipo que... Quiero decir, todos lo hicieron bien, pero Kimi [Antonelli] tuvo algunos problemas, Isack sólo tuvo problemas en Australia", explicó el exdirector de Haas en el Podcast Banderas Rojas cuando se le preguntó por su novato del año.

"No llegó a hacer la salida en Australia, pero se recuperó, y para mí lo más impresionante de él fue que se recuperó de aquello y volvió con la cabeza sobre los hombros a la siguiente carrera en China".

Hadjar empezó su temporada de novato junto a Yuki Tsunoda en Racing Bulls, pero se le unió Liam Lawson tras sólo dos fines de semana de carrera, ya que el piloto japonés sustituyó al neozelandés en Red Bull. Steiner cree que podría haber sido más difícil para el piloto francés otro compañero de equipo novato en lugar de uno experimentado.

"Si Hadjar hubiera tenido un compañero de equipo con experiencia, aprendes más rápido. Tuvo que hacerlo todo él solo", afirmó. "Creo que eso es lo que le hace aún más relevante, porque si tienes una referencia en un compañero de equipo puedes fijarte en los datos de ese tipo y aprender de él".

"Así que es como si estuviera solo. Cuando tenía un problema o cuando no podía encontrar una puesta a punto, no tenía a nadie a quien mirar, o si no podía encontrar una línea de referencia en la pista o un punto de frenada, o simplemente mejorar, estaba solo. También por eso le tengo mucho respeto".

Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Isack Hadjar, equipo Racing Bulls

Foto: Noushad Thekkayil / NurPhoto via Getty Images

Hadjar se unirá al tetracampeón Max Verstappen en Red Bull en 2026. La escudería de Milton Keynes ha buscado en los últimos años para encontrar un compañero de equipo para el holandés que haya sido capaz de extraer el mismo nivel de rendimiento del coche, pero no lo han encontrado y eso al final provocó múltiples cambios de pilotos.

"Tiene esa oportunidad, y en un momento en el que debería ser una ventaja, ya que no llega con un coche que Max conoce por dentro y por fuera y él no", explicó Steiner.

"De salida, ninguno de los dos sabe nada del coche. Así que eso es una ventaja para él. Para desafiar a Max, tienes que ser muy bueno, pero al menos creo que puede mantener la presión sobre Max. Eso diría que es lo que espero de él porque lo está haciendo bien", concluyó.

