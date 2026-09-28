Norris pide perdón a Colapinto por sus palabras tras el accidente de Bakú

El actual campeón del mundo, Lando Norris, se ha disculpado ante Franco Colapinto por haber exigido que se le impusiera una suspensión de una carrera tras provocar un accidente múltiple en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026.

Colapinto provocó un choque en cadena en la reanudación de la vuelta 36 tras bloquear las ruedas en la curva 1 del resbaladizo circuito urbano de Bakú, lo que provocó su propio abandono, el de su compañero de equipo Pierre Gasly y también el de Lando Norris.

El piloto de McLaren se mostró muy furioso por el accidente, ya que consideraba que la conducción imprudente de Colapinto debía ser castigada con dureza por los comisarios de carrera de la Fórmula 1.

"No lo he visto. Simplemente me han sacado de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas", se quejó Norris.

"Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero. Todas mis piezas están ahora en la basura. Deberían sancionar a la gente, porque esa forma de conducir no merece estar en la Fórmula 1".

Cuando se le preguntó si había circunstancias atenuantes para lo ocurrido, Norris añadió: "En la Fórmula 1, creo que se espera que los pilotos se anticipen a las situaciones".

Franco Colapinto, Alpine; Lando Norris, McLaren; Pierre Gasly, Alpine Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

"El agarre va a ser bajo. La temperatura de los neumáticos es baja, aunque en este caso ni siquiera era tan baja. En la Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo, y cuando ocurren cosas como esta, es porque no deberían estar ahí".

"No lo he visto, pero si provocas un accidente en una reanudación como esta, deberías recibir al menos una sanción de una carrera", añadió el británico.

Tras haber tenido dos días para reflexionar sobre el incidente, Norris se ha retractado de esos comentarios y afirma que se ha disculpado en privado con Colapinto, después de haber desencadenado muchos insultos en las redes sociales que anteriormente ya habían ensombrecido la carrera del piloto argentino en la F1.

"En general, ha sido un fin de semana duro en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y prematuro", publicó Norris en sus redes sociales.

"Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber hecho".

"Sé que no debería haberlo hecho y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa; me equivoqué. Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de competir al límite".

"Franco y yo hemos llegado a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana", concluyó su mensaje.

Colapinto asumió la responsabilidad de su "gran error", que también enfadó al jefe de Alpine, Flavio Briatore, ya que le costó al equipo un importante doblete en los puntos.