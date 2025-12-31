Repaso a la F1 2025: Gabriel Bortoleto justificó la fe de Sauber en él

Gabriel Bortoleto podía ser el vigente campeón de Fórmula 2, pero al debutar en Fórmula 1 con el equipo Sauber, que atravesaba dificultades, la temporada de novato del brasileño parecía destinada a pasar desapercibida.

El primer brasileño en la parrilla en ocho años, Bortoleto sufrió un debut humillante en Melbourne, con un trompo en circunstancias complicadas. Pero el exjunior de McLaren se recuperó admirablemente, aunque la falta de competitividad de Sauber significó que no tuviera nada que mostrar, resignado a terminar fuera de los puntos durante los primeros diez fines de semana de Gran Premio. En aquel momento, Bortoleto admitió que esa racha de carreras sin puntuar le pesaba más de lo que había anticipado, acostumbrado a luchar por la victoria cada fin de semana en F3 y F2.

La temporada 2025 de Sauber empezó de verdad en Barcelona, escenario de un importante paquete de mejoras que incluía un piso actualizado. Las nuevas piezas no cambiaron drásticamente al C45, pero dado lo apretado del medio del pelotón en la F1 2025, eso fue suficiente para situar a Sauber en plena lucha del medio del grupo en lugar de en la cola. Y con ello, la temporada de novato de Bortoleto también despegó.

El joven finalmente logró sus primeros puntos con un octavo puesto en Austria, y tuvo dos actuaciones destacadas más en Hungría —clasificando séptimo y terminando sexto— y en Monza, donde obtuvo otro octavo lugar.

Aunque la campaña de debut de Bortoleto estuvo lejos de ser perfecta, incluyendo un doloroso debut en casa en Brasil que terminó con dos accidentes, ha demostrado tanto el ritmo necesario como la fortaleza de carácter para prosperar en las más altas esferas del automovilismo.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Esto se evidenció especialmente en su ritmo puro frente al experto clasificatorio Nico Hulkenberg. Mientras el veterano alemán lograba el resultado estelar de Sauber con un podio largamente esperado en Silverstone, Bortoleto inició una racha de ocho sesiones de clasificación consecutivas superando a su compañero de equipo. Hulkenberg se recuperó para empatar el marcador de clasificación en 15-15, pero se mantuvo alerta gracias a un joven que aún estaba aprendiendo.

El duelo Bortoleto vs Hulkenberg: Fórmula 1 Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

"Creo que todo se trata de la confianza que tienes en el coche, y ha sido una gran temporada en ese sentido poder igualar a alguien como Nico", dijo Bortoleto. "Él es conocido como uno de los mejores clasificadores de la parrilla, es algo bastante impresionante desde mi punto de vista y estoy muy contento porque también he podido aprender mucho de él".

Internamente, Sauber ha quedado enormemente impresionado con la velocidad, la actitud y la ética de trabajo implacable de Bortoleto, justificando su decisión de emparejar a un veterano con un novato prometedor en lugar de colocar otra pareja segura de manos junto a Hulkenberg mientras el equipo se transforma en la escudería oficial de Audi.

Al repasar su propia temporada, Bortoleto consideró que mejorar su comprensión técnica sobre lo que necesita de un coche de F1 fue la mayor lección de cara a 2026. "En el aspecto técnico, la cantidad de información y lecciones que recibí durante el año de los ingenieros, y estudiar y hacer todas estas cosas juntos, fue genial", dijo, antes de añadir su característica autocrítica. "El año pasado, en la postemporada, básicamente no sabía nada. No tenía ni idea de lo que quería del coche, de lo que necesitaba del coche".