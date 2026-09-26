Piastri explica su gran problema con los F1 de 2026: "Hay que ir al 101%"

Oscar Piastri volvió a salir de un Gran Premio con la sensación de haber tenido velocidad suficiente para mucho más de lo que reflejó el resultado. El australiano estuvo durante buena parte del fin de semana de Bakú bastante más cerca del nivel que espera de sí mismo, se clasificó tercero por apenas una milésima respecto a la segunda posición y rodó en zona de podio durante la carrera. Pero otro error, esta vez en la última relanzada, echó por tierra todo el trabajo.

Piastri marchaba tercero y defendía posición frente a Isack Hadjar cuando, en la frenada de la curva 1, bloqueó los dos neumáticos delanteros y se fue largo. El error le hizo caer hasta el fondo del grupo y finalmente terminó 14º, sin puntos en otro domingo difícil de una temporada 2026 en la que nunca ha terminado de sentirse cómodo con el nuevo coche.

"Necesito mirarlo porque fue un poco extraño bloquear los dos neumáticos delanteros de golpe", explicó Piastri tras la carrera. "No creo que hiciera nada especialmente raro".

El australiano sí reconoció que estaba utilizando una trazada diferente a la habitual porque estaba defendiendo posición, algo que pudo influir en el bloqueo.

"Obviamente iba por una línea distinta a la que uso normalmente al defender. No sé si había alguna irregularidad en el asfalto o algo así, pero desde luego me sorprendió", añadió.

Hasta ese momento, el fin de semana estaba siendo bastante más positivo que otros de 2026. Piastri había mostrado buen ritmo desde la clasificación y estaba en disposición de pelear por un resultado importante antes de cometer el error que acabó arruinando su carrera.

"En general, no diría necesariamente que me haya sentido más cómodo, pero sí he conseguido sacar más tiempo por vuelta del coche", explicó. "He podido entender mejor qué dirección tengo que seguir, especialmente con mi pilotaje".

Y dejó una frase que resume bien su sensación: "Salvo por un momento en la carrera, creo que ha sido un fin de semana mucho más al nivel que espero de mí mismo. Desde ese punto de vista ha sido bastante alentador, pero es doloroso no tener todavía nada que mostrar por ello".

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Piastri lleva toda la temporada intentando adaptarse a un monoplaza que, según él mismo reconoce, exige una manera de conducir muy diferente a la de los últimos años.

"Es definitivamente diferente a lo que hemos tenido en las dos últimas temporadas, especialmente el año pasado", explicó.

La comparación que hizo después fue especialmente gráfica.

"Con los coches anteriores, especialmente en carrera, conducías al 99%. Tenías que cuidar un poco los neumáticos y conducir al 99% era la manera más rápida".

"Con estos coches parece que tienes que ir al 101% todo el tiempo y, en cuanto no puedes hacerlo, empiezas a perder muchísimo tiempo por vuelta", añadió.

Piastri considera que en Bakú consiguió acercarse algo más a ese límite, aunque todavía no lo suficiente como para convertir el progreso en un gran resultado.

"No significa necesariamente que me haya sentido más cómodo este fin de semana, pero sí que he podido llegar a ese 100% o 101% con un poco más de facilidad. Creo que he aprendido cosas interesantes para las próximas carreras, pero sigue siendo un proceso de aprendizaje".

El propio australiano admitió que, una vez Verstappen le adelantó, recuperar esa posición era prácticamente imposible, aunque cree que podría haber peleado por terminar cuarto si no hubiese cometido el error.

"Quizá podríamos haber sido cuartos", reconoció. "Pero una cosa es decir dónde podrías haber acabado y otra dónde acabas realmente".

Y ahí estuvo de nuevo el problema para Piastri en Bakú: hubo ritmo, hubo señales de progreso y hubo incluso opciones de podio, pero otra vez faltó convertirlo en puntos.