Haas confía en acercar su presupuesto de F1 2027 al límite con nuevos patrocinadores
El jefe del equipo, Ayao Komatsu, se muestra optimista tras las conversaciones con posibles patrocinadores para el próximo año, aunque avisa de que el coche no será rosa...
El jefe del equipo Haas F1, Ayao Komatsu, asegura que la escudería está logrando avances "positivos" en su búsqueda de nuevos patrocinadores, mientras el equipo estadounidense de Fórmula 1 trata de acercar progresivamente su presupuesto anual al límite presupuestario.
Haas, el equipo más pequeño de la F1, cuenta con poco más de 400 empleados y ha operado muy por debajo del límite presupuestario en sus dos etapas. Aunque actualmente cuenta con un acuerdo de patrocinio principal con Gazoo Racing, la división deportiva de Toyota, que este año tomó el relevo de la empresa de transferencias de dinero MoneyGram, el equipo busca seguir ampliando su cartera de patrocinadores.
En las últimas semanas han surgido rumores que apuntan a que Haas está negociando con BWT, actualmente patrocinador principal de Alpine, pero que dejará el equipo el próximo año, ya que Alpine tiene previsto iniciar una nueva asociación como patrocinador principal con la firma de moda Gucci a partir de 2027.
No es la primera vez que se relaciona a Haas con BWT. La compañía austríaca ya fue señalada como uno de sus posibles destinos después de finalizar su acuerdo con Aston Martin al término de 2021, antes de acabar marchándose a Alpine en busca de una mayor presencia del color rosa en la decoración del monoplaza.
A principios de este año, Komatsu explicó a Sky Sports que la falta de presupuesto impedía al equipo aumentar su plantilla y mejorar sus herramientas e infraestructuras, y que una de sus tareas era conseguir más ingresos atrayendo nuevos socios a la escudería.
Durante el fin de semana del Madring, Komatsu ofreció una actualización sobre la situación y aseguró que Haas mantiene conversaciones con varios posibles socios para intentar acercar el presupuesto del equipo al límite de 215 millones de dólares.
"Estamos hablando con muchísimos posibles socios; estamos avanzando. Diría que soy muy optimista respecto al presupuesto del próximo año", afirmó Komatsu.
"Nos ayuda muchísimo. Creo que, poco a poco, estamos consiguiendo transmitir nuestra historia y encontrar gente estupenda. Así que, sí, por ahora va bien".
Preguntado por los rumores sobre BWT, Komatsu respondió: "¡No vamos a tener coches rosas, si es eso lo que estás insinuando!".
Komatsu añadió que tampoco pretende recurrir a posibles futuros pilotos para cubrir la diferencia presupuestaria y que el equipo sigue estando en una posición que le permite centrarse en elegir su alineación para 2027 basándose en el rendimiento.
Ayao Komatsu, Haas F1 Team
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli y Rafael Cámara han realizado pruebas con monoplazas de años anteriores para Haas mientras el equipo evalúa a posibles pilotos de futuro. Komatsu calculó que hay cinco candidatos en liza, presumiblemente entre ellos el actual piloto Esteban Ocon —cuyo rendimiento ha mejorado últimamente— y Yuki Tsunoda.
Preguntado sobre si algún factor comercial podría influir en la decisión, Komatsu aseguró que únicamente entraría en juego si tuviera a dos pilotos prácticamente imposibles de separar por su velocidad.
"Si están a una décima, por ejemplo, muy, muy cerca, entonces el paquete de afiliación sí entra en juego, por supuesto. Pero no creo [que ese vaya a ser el escenario]. Creo que podremos elegir por rendimiento; todavía no hemos terminado todo el programa".
"Queremos realmente tener dos pilotos rápidos porque esa es la mejor manera de hacer crecer este equipo. Da igual si son dos pilotos de Ferrari, dos pilotos de Toyota o dos pilotos de McLaren".
"Quiero decir, Fornaroli es piloto de McLaren, ¿no? Pero, sinceramente, da igual. Quien sea el más rápido será el mejor para el equipo".
"Repito, para todos, para las 400 personas que trabajan aquí, necesitan saber que hemos elegido a los mejores pilotos que podemos conseguir, para que esos dos pilotos sean capaces de sacar el máximo partido al coche. Imagina fichar a alguien que está a medio segundo, pero que aporta más dinero. Eso no sería precisamente muy motivador".
"Y, además, una posición en el campeonato supone bastante dinero, ¿verdad? Para nosotros, como ya he dicho, mantengo el mismo criterio. Siempre he dicho que elegimos a los pilotos por su rendimiento. Eso es lo que estamos haciendo".
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