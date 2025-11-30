Todos

Fórmula 1 GP de Qatar

La teoría de McLaren F1 sobre por qué Piastri ha vuelto a su mejor nivel en Qatar

Oscar Piastri ha dominado todas las sesiones competitivas del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 hasta ahora, y McLaren cree saber por qué.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

El director del equipo McLaren F1, Andrea Stella, afirma que el regreso a la forma de Oscar Piastri en Qatar encaja con su teoría del "alto agarre" sobre el piloto australiano.

Piastri tuvo dificultades de ritmo en comparación con su compañero Lando Norris en circuitos de poco agarre como Austin y México, y también vio cómo Norris le superaba en Brasil y Las Vegas. Pero el australiano ha vuelto a su mejor versión este fin de semana en Qatar, logrando un impecable triplete con la clasificación al sprint, la carrera al sprint y la pole para la clasificación del gran premio, su primera desde Zandvoort a finales de agosto.

La pole para el gran premio podría haber sido perfectamente para Norris, quien sintió que aún tenía unas décimas guardadas, pero cometió un error al inicio de su última vuelta lanzada en la Q3. Pero no hay duda de que Piastri vuelve a estar a pleno rendimiento, y según su director de equipo no es casualidad que el resurgimiento del australiano llegue en el circuito de Losail, de alta carga aerodinámica: la antítesis de Austin y México en cuanto al agarre disponible en la pista.

"Incluso cuando comentábamos que Oscar estaba teniendo algunas dificultades, siempre he insistido en que hay aspectos técnicos en la forma en que los pilotos aprovechan el agarre disponible y el potencial del coche", explicó Stella. "Y aquí en Catar volvemos a la categoría de circuitos con mucho agarre. Y en esta categoría, creo que Oscar está en su forma más natural de pilotar el coche y puede maximizar realmente el potencial disponible".

"En circuitos como México o Austin, especialmente en términos de frenada y rotación del coche, necesitas deslizar el eje trasero. Es casi una técnica distinta de pilotar un Fórmula 1, y es una técnica que Oscar está desarrollando, pero que pertenece a la categoría en la que Lando destaca".

Stella no cree que la mala racha de Piastri tuviera un componente mental al perder el liderato del campeonato ante Norris. "No creo que tenga mucho que ver con la mentalidad", argumentó. "Oscar ha sido muy sólido desde el punto de vista mental; esto es simplemente un asunto técnico. Hablamos de deporte profesional al más alto nivel, y a este nivel, cuando cedes un 1% desde el punto de vista técnico, puedes perder algunas posiciones porque la competencia es muy fuerte".

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Si Losail ha dejado una sorpresa, no es el hecho de que McLaren tenga el coche más rápido, como se esperaba, sino cómo exactamente ha generado esa ventaja contra Red Bull Racing y Mercedes.

El terreno habitual donde McLaren se muestra especialmente competitivo son las curvas largas y de velocidad media en las que Red Bull suele sufrir, con el RB21 de Max Verstappen más cómodo en cambios de dirección rápidos y a alta velocidad.

Pero no ha sido exactamente así en Qatar , donde McLaren ha sido particularmente rápido en el sector final, de altísima velocidad, mientras que Red Bull y especialmente Mercedes parecían capaces de igualar al MCL39 en el segundo sector, de velocidad media, y en las dos primeras curvas.

"Esperábamos que este circuito se adaptara a las fortalezas de nuestro coche, pero la forma en que somos rápidos no es exactamente la que habríamos anticipado", señaló Stella."Estamos ganando mucho tiempo en las curvas 4 y 5, y luego en la sección de alta velocidad, especialmente en el último sector, donde siempre estamos en morado. Pero en realidad esperaba ser rápidos en las curvas de velocidad media, como la curva 1, la última curva o el sector central".

"Creo que esto también depende de cómo configuras el coche o de cómo lo has desarrollado. Definitivamente hemos trabajado para mejorar el alto ritmo en curvas rápidas. Y al mismo tiempo, creo que podríamos haber visto que Red Bull ha ido casi en la dirección opuesta, comprometiendo quizá parte de su fortaleza en alta velocidad para ganar más potencial en baja velocidad".

"En realidad, el mejor coche en las curvas de velocidad media aquí en Qatar es Mercedes. La realidad es que todo está muy, muy igualado. Creo que es una representación justa del hecho de que las regulaciones están muy maduras y ahora todos están convergiendo".

Verstappen se la devuelve a Norris: "Solo pongo los hechos sobre la mesa"
La fínea línea que definió la superioridad de Piastri en la clasificación de Qatar

Filip Cleeren
Zak Brown ya espera a un "agresivo" Verstappen en la curva 1 del GP de Qatar

Ferrari F1 se centró en 2026 en abril debido al dominio de McLaren

Verstappen apoya a Newey como jefe de Aston Martin: "Seguro que lo hará bien"

Oscar Piastri
F1 en DIRECTO | la carrera del GP de Qatar 2025: el título en juego

La fínea línea que definió la superioridad de Piastri en la clasificación de Qatar

A qué hora es hoy la carrera de F1 en el GP de Qatar 2025 y cómo ver

McLaren F1
Verstappen se la devuelve a Norris: "Solo pongo los hechos sobre la mesa"

¿La regla de los neumáticos en Qatar beneficia a Red Bull y perjudica a McLaren?

¿Qué resultados necesita Norris para ser campeón de F1 hoy en Qatar?

F1 en DIRECTO | la carrera del GP de Qatar 2025: el título en juego

Bastianini se prepara tras su peor año en MotoGP, sin encontrar respuestas

F2 Qatar: Leonardo Fornaroli, campeón del mundo de la Fórmula 2 en su primer año

Cómo un Hamilton frustrado está convirtiéndose en un problema para Ferrari F1

