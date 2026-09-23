Ocon se pone en el mercado para 2027: "Soy definitivamente un agente libre"

Esteban Ocon se declaró "agente libre" de cara a 2027, ya que Haas todavía no ha confirmado su alineación de pilotos para la próxima temporada de Fórmula 1, aunque el francés tampoco descartó la posibilidad de continuar en el equipo.

Aunque Ocon ha mostrado un rendimiento mucho mejor en las últimas carreras, algo que en gran medida no se ha visto recompensado debido a que el nivel de Haas ha caído respecto a su capacidad para sumar puntos al inicio de la temporada, su asiento lleva tiempo estando amenazado.

Haas ha estado utilizando su programa de test con coches de temporadas anteriores (TPC) para identificar a un posible compañero de Oliver Bearman para el próximo año, con el júnior de Ferrari Rafael Cámara, el vigente campeón de Fórmula 2 Leonardo Fornaroli y el actual piloto reserva Ryo Hirakawa entre los candidatos.

Ocon confirmó que está buscando otras opciones para 2027 mientras Haas continúa evaluando su pareja de pilotos para la próxima temporada. En las últimas semanas han surgido rumores que apuntan a que el equipo se inclina por Camara —actual campeón de F3 y segundo clasificado en la F2 de este año—, aunque el jefe de Haas, Ayao Komatsu, afirmó durante el GP de España que había "quizás cinco" pilotos en la lista de candidatos.

"Sí, en estos momentos soy definitivamente un agente libre para el próximo año", afirmó Ocon.

"Hay cosas que se están hablando que están fuera de mi control y hay ciertos asuntos que no dependen de mí. Así que seguiré apretando hasta final de año y veremos qué pasa".

Preguntado por si continuar en Haas era una opción, Ocon evitó dar demasiadas pistas y se limitó a responder: "Ya veremos".

Ocon añadió que está satisfecho con sus últimas actuaciones, después de haber sufrido durante la primera parte de la temporada con un coche inconsistente.

No está claro si el problema se debe a la sensibilidad aerodinámica del monoplaza o a un problema en el control de calidad de las piezas. Komatsu ha sugerido que ambas podrían ser posibles causas y que el equipo continúa investigando el problema.

Esteban Ocon, Haas Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Sabemos que ha sido un problema recurrente", explicó. "Es tranquilizador saber que estoy haciendo un buen trabajo. Evidentemente, mi rendimiento no ha sido un problema este año".

"He rendido cada vez que he tenido el coche para hacerlo. Fui el último en puntuar en Mónaco. Estuve muy cerca de hacerlo en Madrid. Ha habido muchas ocasiones en las que he rendido incluso cuando el coche no estaba al nivel. Ha quedado claro".

"Todo el equipo ha estado siguiendo el asunto muy de cerca, intentando solucionar el problema. No nos hemos escondido de ello. Pero, evidentemente, en algunos momentos ha sido bastante decepcionante tener este tipo de problemas".

A Bearman también se le preguntó si se sentía preparado para asumir el papel de líder del equipo en caso de que Ocon se marchara, y el británico aseguró que ha aprendido mucho de su compañero durante los casi dos años que llevan compartiendo equipo.

Bearman destacó especialmente los comentarios y la información que aporta Ocon en las reuniones con los ingenieros como uno de los aspectos en los que se ha inspirado, además de señalar su propia progresión en pista.

"Llevo aquí... bueno, esta es mi segunda temporada como piloto titular, pero también estuve un año como reserva de Haas. Además, disputé algunas carreras y participé en varios Libres 1 el año anterior. Incluso en 2023 hice mi primera FP1. Así que tengo un nivel de experiencia muy bueno con el equipo", explicó Bearman.

"Creo que he mejorado mucho en cuanto a mi rendimiento en pista, pero también en la manera de describir lo que siento en el coche y ese tipo de cosas. Y eso es algo en lo que sin duda he aprendido mucho de alguien con tanta experiencia como Esteban. En ese sentido, ha sido un aprendizaje muy bueno para mí".

"Incluso si comparo mis comentarios con los de hace 12 meses, no estoy seguro de que entonces hubiera tenido la confianza suficiente como para depender únicamente de mis propias sensaciones. Pero creo que he dado un buen paso adelante en ese aspecto y, en realidad, simplemente forma parte del proceso normal de aprendizaje".