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Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Azerbaiyán: puntos y posiciones

Russell recorta puntos a Antonelli tras Bakú, mientras Alonso vuelve a abandonar y Sainz suma. Consulta las clasificaciones del Mundial de pilotos y equipos de la F1 2026.

Pol Hermoso
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Joe Portlock / Getty Images

El Mundial de Fórmula 1 2026 llegó a Bakú con Andrea Kimi Antonelli disfrutando de una ventaja enorme de 81 puntos sobre George Russell, pero el GP de Azerbaiyán dio al británico una oportunidad de oro para recortar distancias. Russell hizo su parte con la victoria, mientras Antonelli tuvo que remontar desde muy atrás para minimizar daños y mantener todavía un colchón considerable al frente del campeonato.

A continuación, consulta cómo quedan las clasificaciones de pilotos y constructores de F1 2026 tras la carrera de Bakú, con todos los puntos y posiciones actualizados.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras el GP de Azerbaiyán (Bakú): puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 302
2 United KingdomG. RussellMercedes 236
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 199
4 United KingdomL. NorrisMcLaren 186
5 MonacoC. LeclercFerrari 179
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 163
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 120
8 FranceI. HadjarRed Bull 86
9 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 59
10 FranceP. GaslyAlpine 41
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 37
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 20
14 BrazilG. BortoletoAudi 10
15 GermanyN. HulkenbergAudi 7
16 FranceE. OconHaas F1 7
17 SpainC. SainzWilliams 7
18 ThailandA. AlbonWilliams 5
19 SpainF. AlonsoAston Martin 3
20 JapanY. TsunodaRacing Bulls 1
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 FinlandV. BottasCadillac  
23 MexicoS. PérezCadillac  

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras el GP de Azerbaiyán (Bakú): puntos y posiciones

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 538
2 ItalyFerrari 378
3 United KingdomMcLaren 306
4 AustriaRed Bull 263
5 ItalyRacing Bulls 83
6 FranceAlpine 68
7 United StatesHaas F1 27
8 GermanyAudi 17
9 United KingdomWilliams 12
10 United KingdomAston Martin 3
11 United StatesCadillac  

¿Quién lidera el Mundial de F1 2026 tras el GP de Azerbaiyán?

Andrea Kimi Antonelli sigue liderando con claridad el Mundial de Fórmula 1 2026 después del GP de Azerbaiyán. El italiano arrancaba 16º en Bakú, pero consiguió completar una gran remontada hasta la quinta posición, sumando diez puntos muy valiosos en un domingo en el que tenía mucho que perder.

Antonelli se marcha así de Azerbaiyán con 302 puntos en la clasificación general. George Russell, que aprovechó la oportunidad y se llevó la victoria, alcanza los 236 puntos, por lo que la diferencia entre los dos pilotos de Mercedes se reduce de 81 a 66 puntos. Es decir, Russell le ha recortado 15 puntos a su compañero, aunque Antonelli mantiene todavía un margen muy importante al frente del campeonato.

¿En qué posición está Alonso en el Mundial de F1 tras Bakú?

Fernando Alonso sigue 19º en el Mundial de F1 2026 después del Gran Premio de Azerbaiyán. El español volvió a sufrir un abandono en Bakú en otro fin de semana muy complicado para Aston Martin, marcado de nuevo por los problemas de fiabilidad y por las dificultades de la unidad de potencia Honda.

Alonso mantiene los tres puntos que había conseguido anteriormente en Mónaco y Zandvoort, suficientes para continuar como el mejor clasificado de la zona baja del campeonato. De hecho, todavía se mantiene por delante de Yuki Tsunoda, que suma únicamente un punto desde que entró como sustituto esta temporada.

¿En qué posición está Sainz en el Mundial de F1 tras Bakú?

Carlos Sainz es 17º en el Mundial de F1 2026 después del Gran Premio de Azerbaiyán. El madrileño consiguió salvar un punto en Bakú al terminar décimo, después de un fin de semana en el que Williams parecía tener una buena oportunidad para conseguir un resultado importante y en el que Sainz había logrado clasificarse noveno.

Con ese punto, Sainz alcanza los siete puntos en la clasificación general y queda empatado con Nico Hulkenberg, aunque figura 17º en el campeonato. Por delante tiene a Esteban Ocon, que suma nueve puntos, mientras el español sigue intentando aprovechar cada oportunidad para escalar posiciones en una zona media-baja muy apretada.

¿En qué posición está Colapinto en el Mundial de F1 tras Bakú?

Franco Colapinto sigue 12º en el Mundial de F1 2026 después del Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino mantiene los 27 puntos con los que llegó a Bakú después de una carrera que terminó de la peor manera posible para Alpine, con su grave error de frenada provocando el accidente con Pierre Gasly y dejando al equipo sin los puntos que tenía prácticamente en la mano.

La diferencia con su compañero sigue siendo importante. Pierre Gasly ocupa la 10ª posición con 41 puntos, por lo que aventaja a Colapinto en 14 puntos en la clasificación general. Bakú era una oportunidad clara para que ambos recortaran distancias con los pilotos de delante, pero el accidente entre los dos Alpine terminó convirtiendo un gran resultado potencial en un doble abandono.

¿En qué posición está Checo Pérez en el Mundial de F1 tras Bakú?

Sergio Pérez sigue 23º y último en el Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Azerbaiyán. El mexicano completó, eso sí, una actuación sólida en Bakú y terminó claramente por delante de su compañero Valtteri Bottas, llegando a abrir una diferencia cercana a los 20 segundos durante buena parte de la carrera.

Sin embargo, el rendimiento del Cadillac volvió a dejarle sin opciones reales de pelear por los puntos y Pérez continúa en la última posición de la clasificación. Bakú dejó algunas señales positivas en comparación con Bottas, pero todavía no las suficientes como para traducirlas en puntos en el campeonato.

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