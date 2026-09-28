Por qué McLaren fue mucho más lento que Mercedes en las rectas de Bakú

A pesar de todo lo que se ha dicho de que los rivales están alcanzando a Mercedes —que ha pospuesto sus mejoras más importantes hasta el Gran Premio de Bahrein del próximo fin de semana en Malasia—, el equipo alemán ha sabido capear el temporal destacando en algunos de los circuitos en los que la potencia es más determinante, como Monza y Bakú, lo que ha justificado su paciencia en cuanto al desarollo.

Pero, aunque la dominante unidad de potencia de Mercedes ayuda a explicar su ventaja sobre Ferrari y Red Bull, la diferencia de ocho décimas —casi increíble— de George Russell respecto a Oscar Piastri, de McLaren, fue más difícil de explicar.

En comparación con Piastri, Russell marcó la diferencia gracias a una mejor gestión de la energía en el segundo sector, antes de alejarse en la recta de meta de Bakú, donde su velocidad fue hasta 10 km/h superior a la del australiano. En la carrera, Russell también disfrutó de una tanda tranquila hasta que una doble salida del coche de seguridad le complicó las cosas al final, con Max Verstappen intentando arrebatarle el triunfo.

Cuando las diferencias entre dos equipos tan igualados que comparten la misma unidad de potencia son tan abismales, suele haber varios factores que se suman, y eso es precisamente lo que pareció ocurrir en Azerbaiyán.

Para empezar, Bakú no es precisamente el terreno de caza más propicio para McLaren. El MCL40 ha continuado la tendencia de sus predecesores: no es el más competitivo en las curvas de baja velocidad, que son las que predominan en el circuito de Bakú, de 6 km.

La otra debilidad aerodinámica de McLaren, una relativa falta de eficiencia en las rectas, también quedó al descubierto a pesar de que el equipo llevó a Bakú mejoras para generar una carga aerodinámica más eficiente en todo tipo de curvas. "Las mejoras funcionaron bien, conseguimos mejorar un poco el tiempo por vuelta del coche", afirmó el jefe del equipo, Andrea Stella. "De alguna manera, no vimos el efecto de las mejoras porque nuestro coche, en general, no rinde muy bien en este tipo de curvas".

Sin querer pasar por alto tampoco el regreso de Russell a su mejor forma, eso tampoco explica una diferencia de ocho décimas. Aunque en McLaren creen que su comprensión de la unidad de potencia de Mercedes, así como su colaboración con Mercedes HPP, ha mejorado en comparación con el inicio de año, Stella reconoció que el equipo no había optimizado su unidad de potencia para la carrera de Bakú tan bien como lo hizo en la clasificación "y lo pagamos caro en la carrera".

Foto de: GP-Tempo.com

Un factor inherente que contribuye al déficit de velocidad son las relaciones de cambio que se eligieron a principios de año. El McLaren MCL40 tiene una relación de cambio más corta que Mercedes, lo que le resta velocidad en circuitos como Monza y Bakú.

"Si tuviéramos que volver a hacerlo, creo que las reajustaríamos para acercarnos más a las de Mercedes", dijo a principios de este verano Neil Houldey, director técnico de McLaren. "Hay algunas oportunidades de rendimiento que podemos aprovechar porque las relaciones son más cortas. Acabamos reduciendo menos a marchas más cortas en las curvas, posiblemente en las reanudaciones o cosas así".

"Pero luego, si nos fijamos en los tramos de mayor velocidad, creo que probablemente optaríamos por lo que tienen los demás. Así que se trata de un par de concesiones en ambos sentidos. Es una pequeña mejora en el tiempo por vuelta, pero todas estas pequeñas mejoras se suman para dar lugar a un rendimiento decente".

McLaren decidió no utilizar su única "carta comodín" para realizar un ajuste de la relación de transmisión a mitad de temporada, optando por destinar los recursos a otras partes.

"Es muy evidente que no se trata de un único factor", afirmó Stella. "Sin duda, siempre hemos hablado con bastante franqueza y transparencia de que necesitamos mejorar la resistencia aerodinámica del monoplaza. Pero, al mismo tiempo, hay algunos factores relacionados con nuestras relaciones de cambio; por ejemplo, tenemos que analizar si nuestras relaciones son las adecuadas para competir en circuitos de este tipo".

"Y, al mismo tiempo, cuando analizamos los datos y los comparamos con los de Mercedes, vemos que nuestra unidad de potencia no estaba tan optimizada. Creo que, aunque en la clasificación conseguimos sacar prácticamente todo el partido posible del motor, hay algunos aspectos que no pudimos optimizar, y lo pagamos caro en la carrera", añadió.

Lando Norris fue víctima colateral del choque de Franco Colapinto con Pierre Gasly en la curva 1. Foto de: Alex Pantling / LAT Images a través de Getty Images

En cuanto a por qué Norris, que había rendido muy bien en las últimas carreras, tuvo un fin de semana tan difícil en comparación con un Piastri en baja forma, resulta que el campeón del mundo tuvo que lidiar con sus propios problemas técnicos. El equipo detectó una pérdida de potencia en clasificación que volvió a aparecer en carrera.

"De vez en cuando vimos el mismo problema en carrera, pero no de forma tan sistemática como en la clasificación", explicó Stella. "Sin duda, hay un margen de mejora significativo en lo que respecta a la inyección de combustible, algo que también observamos ocasionalmente en el coche de Oscar durante la carrera".

"Además de eso, Norris fue adelantado por Verstappen, cuyo coche era más rápido. Lando tuvo algunas dificultades con los neumáticos medios. Pero hay que reconocerle el mérito a Oscar, que consiguió mantener a Verstappen detrás. Por parte de Lando, tuvimos algunas dificultades con el despliegue de la unidad de potencia".

"Además, Lando mostraba cierta inconsistencia en su pilotaje: cuando Hamilton le adelantó, bloqueó las ruedas y cometió varios errores que permitieron a los coches de detrás situarse a su alcance. Y cuando están a nuestro alcance, nos cuesta defendernos, lo que nos lleva de nuevo al tema de la velocidad en rectas", añadió Stella.

Norris se enfureció tras ser víctima de la embestida de Franco Colapinto, que también se llevó por delante a su compañero de equipo Pierre Gasly. Pero el británico contribuyó a su propia suerte al salirse en la curva 1 justo antes de que saliera el coche de seguridad, lo que le costó tres posiciones y lo dejó en la zona de peligro en la posterior resalida.

"Diría que, para Lando, esta ha sido una de las carreras más difíciles en general que ha vivido en 2026", concluyó Stella. "Es algo de lo que tenemos que aprender, analizando todo lo que se puede mejorar. Pero diría que la mayoría de las oportunidades residen en el equipo y en el coche, porque tenemos que ser capaces de ofrecer a nuestros pilotos un coche que sea más consistente en términos de previsibilidad".

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