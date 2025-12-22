Repaso de la F1 2025: Hulkenberg consigue su primer podio en el momento más emotivo

Nico Hulkenberg ha tenido una carrera curiosa en la Fórmula 1. El alemán llegó con muchas expectativas en 2010 tras conquistar el título de GP2 y mostró destellos de su talento durante una temporada de rookie llena de altibajos, logrando la pole en Brasil con Williams y sumando puntos en seis de los últimos diez grandes premios del año.

Pero se quedó sin asiento para 2011, ya que Williams optó por el dinero del patrocinio de Pastor Maldonado. Un año como reserva en Force India le precedió antes de ser ascendido a la alineación titular en 2012, iniciando una racha de ocho temporadas consecutivas en el campeonato, hasta que un mal 2019 en Renault le dejó fuera nuevamente.

Parecía extraño que un piloto de su talento, con un historial tan sólido en categorías inferiores, terminara su carrera en F1 sin podios, completamente atrapado en el medio del pelotón, mientras que aquel fallido movimiento a Ferrari en 2014 quedaba como el gran "qué hubiera pasado si…".

Hulkenberg aparecería de manera esporádica durante las siguientes tres temporadas, antes de que se le presentara una oportunidad de oro en Haas F1 para 2023, que el entonces de 36 años aprovechó al máximo. Superando consistentemente a su compañero Kevin Magnussen, se puso en el radar de Audi, que lo fichó para Sauber este año antes de la toma de control de la próxima temporada.

Pero se esperaba poco del equipo suizo, considerando su pésimo 2024: solo cuatro puntos sumados entre Guanyu Zhou y Valtteri Bottas, y desarrollos modestos en su C45 que indicaban que la atención ya estaba puesta en 2026.

La clasificación en la primera carrera en Melbourne parecía más de lo mismo, ya que Hulkenberg fue eliminado en Q1 con el 17º puesto y su compañero novato Gabriel Bortoleto solo quedó dos posiciones por delante. Pero, de hecho, este fue el patrón de la temporada: el joven brasileño se mostró igual de competitivo que Hulkenberg en clasificación, pero el veterano tenía ventaja los domingos y fue brillante maximizando las oportunidades de sumar puntos.

Ese mismo fin de semana, por ejemplo, ascendió hasta la séptima posición gracias a varios abandonos, dando a Sauber más puntos (seis) de los que había sumado en toda la temporada anterior. Hulkenberg consiguió una recuperación similar en España, terminando quinto desde la 15ª posición de salida, en una sólida parte media de la temporada que también incluyó top 10 en Austria y Canadá.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Muchos, por lo tanto, subestimaron las posibilidades de Sauber en 2025, siendo considerados favoritos para acabar últimos, y Silverstone superó todas las expectativas, otorgándole a Hulkenberg lo que había perseguido toda su carrera: un podio.

Puede que comenzara la carrera en 19º, pero las condiciones meteorológicas variables hicieron todo impredecible, donde la estrategia correcta era clave. Eso fue fundamental para el podio de Hulkenberg, ya que una parada perfectamente sincronizada con neumáticos intermedios lo situó cuarto tras un coche de seguridad, en el que luego superó a Lance Stroll con DRS para conseguir el tercer puesto.

Hulkenberg tuvo que lidiar con la presión final de Lewis Hamilton, pero se mantuvo firme y logró establecer su récord de más grandes premios disputados (239) antes de conseguir un podio.

"Pensaba que [Hamilton] iba a darlo todo frente a su público, y yo estaba como: ‘lo siento chicos, pero también es mi día’. Tuve que arriesgarme, estoy súper feliz", dijo Hulkenberg en ese momento.

La reacción a su podio también reflejó el respeto que ha ganado en el mundo del automovilismo, ya que sus rivales se mostraron encantados por él. "Siempre ha sido un piloto top cinco en la parrilla cada vez que ha estado en F1", aseguró Carlos Sainz, mientras que Fernando Alonso añadió: "Uno de los mejores pilotos de la parrilla que nunca tuvo la oportunidad de tener un coche competitivo debajo".

Así que sí, el podio de Hulkenberg fue un momento emotivo de 2025, pero aún quedaban 12 carreras por disputarse y, desafortunadamente para él, los siguientes seis grandes premios fueron los más duros. El piloto de Sauber no sumó puntos, en medio de una racha de ocho ocasiones consecutivas en las que Bortoleto lo superó en clasificación.

Hulkenberg se recuperó para las últimas carreras, sumando puntos en cuatro de los seis grandes premios finales y superando nuevamente a su compañero en clasificación. La pareja terminó con un empate de 15-15 incluyendo las carreras sprint, mientras Hulkenberg finalizó 11º en el campeonato, 32 puntos por delante del joven de 21 años.