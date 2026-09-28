Bottas fue mucho más lento que Pérez en Bakú: Checo tiene la clave

Es posible que, en lo que va de la temporada de 2026 de la Fórmula 1, nunca haya habido un contraste tan marcado en el rendimiento dentro de un mismo equipo como el que se observó entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Bottas terminó 1,632s por detrás de Checo en la clasificación del viernes, aunque se vio perjudicado por una bandera amarilla, pero sus problemas persistieron hasta la carrera. En su primera parada en boxes, en la vuelta 26, el finlandés ya estaba más de 46s por detrás dal otro Cadillac, lo que equivale a una pérdida de 1,9 segundos por vuelta. Su ritmo al final de la carrera fue similar, ya que, tras las intervenciones del coche de seguridad, el finés perdía 1,6 segundos por vuelta.

"Ha sido larga", dijo Bottas con una risa nerviosa cuando le pidieron que describiera su carrera. "Sinceramente, no tenía ritmo alguno. Solo pude luchar con Fernando [Alonso]; ahí perdimos algo de tiempo. Por lo demás, estaba muy lejos, así que hay muchas cosas que analizar de este fin de semana".

El veterano piloto finés tuvo que levantar el pie del acelerador en algunas ocasiones, pero consideró que eso no explicaba su enorme retraso. "Creo que hay algo más. Lo analizaremos", afirmó.

Mientras tanto, Pérez mantuvo el ritmo de la parte trasera de la zona media durante toda la primera tanda. En la vuelta 20, cuando Carlos Sainz hizo su primera parada en boxes, el español estaba solo un segundo por delante del Cadillac; mientras que los Audi de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto no estaban mucho más alejados.

El mexicano aprovechó al máximo la salida del coche de seguridad para volver a la pista por delante de Sainz y adelantó a Gabriel Bortoleto, lo que le permitió ocupar brevemente la 12ª posición tras el caos de la resalida, aunque finalmente cayó hasta la 15ª posición, por detrás de Liam Lawson, Gabriel Bortoleto y Oscar Piastri.

"Para ser sincero, ha sido uno de mis mejores fines de semana en Bakú; he conseguido sacar el 150% de este coche", afirmó el dos veces ganador en Azerbaiyán.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto de: Alex Pantling / LAT Images vía Getty Images

"Estábamos luchando contra coches que eran uno o dos segundos más rápidos que nosotros debido al modo de adelantamiento, así que nos mantuvimos con ellos durante toda la primera tanda —con los Williams, con los Audi—, aunque con una gran diferencia. Pero luego, al final, en la reanudación, simplemente no teníamos velocidad en larecta, así que nos quedamos atrás. Luchamos un rato con Piastri; creo que tenía algún daño".

"De momento nos falta entre medio segundo y un segundo para poder meternos en la lucha con ellos. El problema es, en realidad, mi ritmo. Era un blanco fácil en las rectas, entones sabía que no había muchas oportunidades", dijo Checo.

La diferencia entre Pérez y Bottas podría explicarse, por tanto, por la actitud ofensiva del mexicano en las calles de Bakú: "Por cómo me sentía al conducir el coche, si algo hubiera salido mal en cualquier curva, me habría estrellado contra el muro. Así que, cuando haces una carrera como esta, te sientes realmente orgulloso".

Por su parte, la carrera de Bottas terminó contra el muro debido a un problema técnico poco antes de la bandera a cuadros.

"En la misma vuelta en la que se me bloquearon las ruedas en la curva 1, me salí de la trazada", explicó el piloto finés de Cadillac. "Creo que los sistemas se confundieron un poco debido a la distancia extra. Hice una entrada espectacular en la curva 15 y, al pisar los frenos, solo funcionaban los delanteros, casi como si ya no estuviera frenando con los traseros. Así que algo se estropeó un poco ahí".

El finlandés lleva ya tres grandes premios consecutivos sin haber dado ni una sola vuelta de carrera por delante de su compañero de equipo en la pista y empiezan los rumores.

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