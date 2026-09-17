McLaren señala qué está frenando a Piastri en 2026: "Cuando piensas, eres más lento"

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, cree que la desventaja actual de Oscar Piastri respecto a Lando Norris se debe a que el australiano todavía tiene que "pensar mientras pilota" con los monoplazas de Fórmula 1 de 2026.

La incomodidad de Piastri con esta nueva generación de coches de F1 ha sido evidente a lo largo de la temporada. Durante los dos últimos años había quedado claro que sus puntos fuertes estaban en mantener mucha velocidad en las curvas rápidas y en condiciones de mucho agarre. La menor carga aerodinámica y los neumáticos más estrechos impuestos por el reglamento de 2026 han eliminado buena parte del agarre de los nuevos monoplazas, sacando a Piastri de su zona de confort.

Eso, unido a la naturaleza de carga y despliegue de energía de las unidades de potencia de 2026, ha contribuido al complicado año que está viviendo Piastri. Mientras que él y Norris estuvieron increíblemente igualados a lo largo de 2025, salvo en las carreras de menor agarre de las últimas citas fuera de Europa, Norris ha disfrutado de una clara ventaja durante esta temporada.

Stella asegura que Piastri mejorará si McLaren consigue que deje de "pensar" mientras está en pista, y admite que pilotar el MCL40 de este año todavía no resulta un proceso natural para el piloto de Melbourne.

"Creo que con Oscar tenemos que clasificar mejor, estar más cerca de las posiciones de podio desde el principio", empezó Stella. "En Monza fue tercero al final de la clasificación, pero de alguna manera acabamos saliendo sextos por la sanción por obstaculizar a otro piloto. Así que hay varias circunstancias sobre las que tenemos que tener un mayor control".

"Tenemos que ejecutar mejor y, al mismo tiempo, necesitamos conseguir una mayor sintonía entre Oscar y el MCL40, porque Oscar todavía pilota y piensa. Y cuando pilotas y piensas, todo se ralentiza; eres más lento como piloto a la hora de decidir qué hacer y, en última instancia, también eres más lento en términos de tiempo por vuelta".

"Así que creo que la hoja de ruta está muy clara respecto a lo que tenemos que mejorar y espero, como siempre digo, que consigamos solucionarlo y veamos a un Oscar más fuerte en la parte final [del año]".

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Piastri sufrió daños en el alerón delantero en la primera curva después de encontrarse con el Mercedes de George Russell, lo que provocó que uno de los elementos aerodinámicos quedara suelto y golpeando contra el endplate.

Stella explica que McLaren estaba preocupado por el impacto que aquello pudiera tener sobre los neumáticos delanteros de Piastri, pero el compuesto duro fue lo suficientemente resistente como para evitar que apareciera graining, por lo que no fue necesario cambiar el alerón delantero. Incluso consiguió adelantar a Arvid Lindblad después de su parada en boxes, pero posteriormente quedó atrapado detrás del Alpine de Franco Colapinto y terminó séptimo.

"Los daños en el alerón delantero le costaron a Oscar varias unidades de equilibrio aerodinámico", añadió Stella. "Así que definitivamente fue algo muy medible".

"En realidad, estábamos bastante preocupados por que aquello pudiera provocar mucho graining, porque el tren delantero perdió bastante carga aerodinámica. Pero, afortunadamente, los neumáticos duros fueron lo suficientemente duros y resistentes como para que no apareciera el graining, así que Oscar pudo mantenerse en carrera".

"En cuanto a Oscar, creo que su carrera quedó claramente comprometida no sólo por los daños en el coche, sino también por haber perdido más posiciones en la salida. Así que creo que, incluso sin esos daños, habría sido una carrera difícil en la que sacar más de la situación en la que se encontraba".

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