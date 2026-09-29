Hadjar: "Espero usar un poco más la cabeza la próxima vez que haga boxeo"

Isack Hadjar se fracturó un hueso de la muñeca mientras entrenaba durante las vacaciones de verano de la Fórmula 1, lo que le obligó a perderse el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort y obligó a Red Bull y Racing Bulls a reorganizar sus alineaciones de pilotos.

La incertidumbre sobre si volvería o no dio pie a numerosos titulares en las semanas siguientes, ya que se saltó los dos siguientes grandes premios en Monza y Madrid, siguiendo la recomendación de recuperarse al máximo de Marc Márquez —un hombre al que no le es ajeno que varias partes de su cuerpo estén sujetas con clavos de acero—.

El tema de cómo se lesionó Hadjar también fue objeto de intensas especulaciones. En Zandvoort se supo, a través de fuentes cercanas al equipo, que se había lesionado practicando boxeo, aunque el propio corredor francés no lo confirmó abiertamente hasta después de subir al podio en Bakú, el pasado fin de semana.

"Ya ha pasado un tiempo", dijo sobre su convalecencia en la rueda de prensa posterior a la carrera de Azerbaiyán. "Me pareció que había tenido como todo un parón invernal, que no es precisamente lo que uno quiere en plena temporada. Así que, sí, sin duda lo echaba de menos".

"Ya sabes, la adrenalina, esas vueltas de la Q3, la reanudación de la carrera... Y sí, es bueno volver a luchar con los demás pilotos. Es lo que me encanta hacer. Así que espero usar un poco más la cabeza la próxima vez que vaya a boxear".

Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Hasta ese momento, el galo había evitado hablar de cómo se produjo la lesión. Cuando se le preguntó en la rueda de prensa del miércoles si el equipo le había prohibido practicar boxeo durante sus entrenamientos en el futuro, Hadjar se limitó a decir: "La próxima vez tendré más cuidado".

Ni él ni la escudería de las bebidas energéticas habían revelado detalles de la lesión, lo que dio pie a una gran cantidad de rumores que especulaban sobre qué podría ser. El miércoles, en Bakú, Hadjar la describió como "una pequeña fractura en la parte exterior de la muñeca, un proceso bastante largo". Esto contradice las afirmaciones generalizadas de que Hadjar tenía fracturado el escafoides, ya que este se encuentra en la parte interior de la muñeca, detrás del pulgar.

Las lesiones de muñeca suelen tardar más en curarse porque esa zona está en constante uso, lo que somete a los huesos del carpo a tensión incluso cuando no se realizan actividades intensas, como la práctica deportiva. Esto dificulta enormemente el proceso de curación e incluso puede impedir que las fracturas se suelden correctamente; de ahí que se recomiende a los deportistas que se abstengan de entrenar durante ese tiempo.

El plazo habitual de recuperación consiste en mantener la muñeca afectada en una férula durante seis semanas, por lo que Hadjar ha vuelto al cockpit en la primera oportunidad realista. Es probable que siga sintiendo molestias durante varias semanas.

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