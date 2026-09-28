Citroen presenta la decoración para su Gen4 de la Fórmula E

Citroën abre un nuevo capítulo, pero con un aire de continuidad. La incorporación a la Fórmula E la temporada pasada fue el paso previo a la llegada del Gen4, el nuevo monoplaza de la categoría totalmente eléctrica que ha logrado atraer a nuevos fabricantes. Un año de aprendizaje de cara al próximo ciclo técnico, en el que la marca francesa, no obstante, ha cosechado algunos éxitos, entre ellos una victoria.

La continuidad reside en la alineación de pilotos, formada por el bicampeón del mundo Jean-Éric Vergne y Nick Cassidy, así como en la decoración, que retoma los colores de la temporada pasada.

El azul, el blanco y el rojo seguirán siendo el sello visual del proyecto, con los característicos 'chevrons' de Citroën siguiendo las líneas más esculpidas del Gen4 y convirtiéndose en parte integrante de la forma, no solo del diseño gráfico.

Se trata de un trabajo que surge directamente del equipo Citroën Design, el mismo que firma el diseño de los coches de serie. Sin embargo, hay un dato curioso: con el Gen4 también aumentará el peso de los monoplazas, algo natural dada la mayor capacidad de la batería y la búsqueda de un coche de alto rendimiento. Y con el paso a circuitos más tradicionales, la masa empezará a desempeñar un papel más importante.

Monoplaza de Fórmula E Gen4 de Citroën Racing Foto de: Citroën

En un monoplaza en el que cada gramo cuenta, el equipo ha trabajado para reducir el peso del vinilado (ya que muchos equipos no pintan directamente el carbono, sino que utilizan un vinilo), evitando capas superfluas y aprovechando precisamente el principio paramétrico de los chevrones para crear transiciones limpias entre los colores.

Reorganización de la estructura con figuras de la Fórmula E

La llegada de la nueva generación trae consigo también una evolución interna. Tras acompañar al equipo durante su primer año como directora general, Beth Paretta ha sido nombrada directora del equipo. Antes de incorporarse a Citroën, ocupó, entre otros, el cargo de vicepresidenta del área deportiva de la Fórmula E, trabajando en el seno del campeonato junto a equipos, fabricantes y la FIA.

Su trayectoria profesional incluye también diversos puestos de alta dirección en la industria automovilística, dentro del Grupo Volkswagen, Aston Martin y Fiat Chrysler Automobiles, donde se convirtió en la primera mujer en dirigir tanto una marca de alto rendimiento como la cartera global de automovilismo del grupo. La elección de Parretta tiene como objetivo dar continuidad tras el trágico fallecimiento de su anterior máximo responsable, Cyril Blais, ocurrido lamentablemente en julio.

Coche de Fórmula E Gen4 de Citroën Racing Foto de: Citroën

A su lado, Frédéric Espinos se incorpora a Citroën como director deportivo y subdirector del equipo. Presente en la Fórmula E desde los primeros días del campeonato, Espinos aporta una amplia experiencia deportiva y operativa.

Tras haber contribuido a los primeros años del campeonato desde dentro de la FIA, se incorporó posteriormente a la organización como director deportivo, cargo que ocupó durante varias temporadas. En 2022 se incorporó a ABT con motivo del regreso del equipo a la Fórmula E, donde ya había desempeñado el cargo de subdirector.

"Lo que más me entusiasma de este nuevo cargo es la oportunidad de unirme a un proyecto que tiene posibilidades reales de ganar. Llevo mucho tiempo en la Fórmula E y he visto el campeonato desde diferentes perspectivas, por lo que llegar a Citroën al inicio de la era GEN4 supone el reto adecuado en el momento adecuado", declaró Espinos.

Más de la Fórmula E: FÓRMULA E Así prepara Nissan el Gen4: desde tandas nocturnas con faros hasta el nuevo simulador