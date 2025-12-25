Repaso a la F1 2025: la vida en Ferrari, una "pesadilla" para Hamilton

"Es una pesadilla, llevo un tiempo viviéndola", fue el franco resumen que hizo Lewis Hamilton de su temporada 2025 en la Fórmula 1, pues fue el año en el que posiblemente rindió peor. El siete veces campeón del mundo terminó sexto en la clasificación general, 86 puntos por detrás de su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc y, por primera vez desde que se unió al Gran Circo en 2007, no consiguió anotarse un podio dominical en toda una campaña.

Desde luego, el piloto de 40 años no se imaginaba así la campaña, su primera viviendo los colores de la Scuderia, sobre todo porque empezó relativamente bien. Una vez que todo el mundo superó la emoción de su exitoso traspaso de Mercedes y se puso manos a la obra, Hamilton fue rápido desde el principio, cosechando una victoria al sprint desde la pole en la segunda cita del curso, en Shanghái.

El británico comentó que ese fin de semana estaba "sintiendo de verdad" el SF-25, y que su victoria silenció en cierto modo a los críticos, que no habían hecho más que alzar la voz desde que comenzaron sus problemas al inicio de la era del efecto suelo en 2022.

Pero resultó ser una anomalía; el Ferrari de 2025 carecía de ritmo general y sus pilotos luchaban por conseguir regularidad, ya que un cambio completo de la suspensión resultó contraproducente. Eso sin mencionar el proceso de adaptación de Hamilton, que optó por un cambio de vida tras 12 temporadas batiendo récords con las Flechas Plateadas. "Llegué con la mente muy abierta", dijo en mayo. "No sabía lo difícil que iba a ser. Sabía que iba a ser difícil. Pero es tan desafiante como podría serlo en todos los frentes".

Así que, con Hamilton necesitando tiempo para adaptarse, no es de extrañar que Leclerc tuviera un punto más que su compañero de garaje, teniendo en cuenta que el joven de 28 años lleva en el equipo desde 2019 y forma parte de la gran familia Ferrari desde 2016. Por lo tanto, el monegasco fue capaz de maximizar lo que tenía, mientras que Hamilton simplemente siguió lidiando con un obstáculo tras otro. Tampoco ayudó que Ferrari detuviera todo el desarrollo del coche a mediados de 2025 para prepararse para el inminente cambio de reglas de la F1 del próximo año.

La victoria al sprint en Shanghái, un raro hito para Hamilton este año Foto: Bryn Lennon - Fórmula 1

Por lo tanto, el inglés tuvo que conformarse con lo que le dieron -un coche construido sin ninguna de sus aportaciones- y básicamente se quedó atrapado sufriendo en la zona media. El estado de forma de Hamilton a finales de primavera y principios de verano fue bueno, cuarto en Austria y Silverstone y tercero en la sprint de Miami, pero todo empeoró a partir de agosto.

Tuvo un accidente en Zandvoort, no ejecutó una orden de equipo en Bakú y se convirtió en el primer piloto de Ferrari a tiempo completo en sufrir tres eliminaciones consecutivas en la Q1, desde Las Vegas hasta Abu Dhabi. Y a lo largo de esos problemas finales, estaba claro que Hamilton sólo quería que la campaña terminara a través de sus cada vez más pesimistas encuentros con los medios de comunicación, en los que no daba más que unas pocas palabras por respuesta.

Esa negatividad irritó incluso al presidente de Ferrari, John Elkann, que fue decisivo para que Hamilton fichara por la escudería italiana. Fue un movimiento que se gestó durante años y Ferrari no puede permitirse el lujo de fracasar, ya que han pasado 17 años desde su último título de F1. Pero 2026 trae nuevas esperanzas, un nuevo ciclo reglamentario y un monoplaza de Ferrari en cuya construcción ha participado Hamilton. Y con el #44 seguramente más asentado en el equipo, el año que viene tiene que estar a la altura, de lo contrario volverán las preguntas sobre su futuro...

