Repaso a la F1 2025: el mejor año de Verstappen pese a no ganar el título

Hay una opinión popular que dice que Max Verstappen ha realizado la mejor temporada de su carrera en la Fórmula 1 hasta la fecha, a pesar de que su racha de cuatro títulos consecutivos ha llegado a su fin. De hecho, así lo cree también el propio piloto.

"Sí, creo que sí", dijo Verstappen cuando se le preguntó después de Abu Dhabi si fue su mejor año. "No me arrepiento de mi temporada. El rendimiento ha sido bueno, he odiado este coche a veces pero también lo he amado otras veces y siempre intento extraer lo máximo de él incluso en los fines de semana más difíciles que hemos tenido".

Que Verstappen estuviese en la pelea por el título hasta la última carrera fue sorprendente, ya que Red Bull comenzó el año totalmente a contrapié, con un impredecible RB21 que era inestable y carecía de equilibrio en comparación con el cohete que tenía McLaren.

Pero incluso en esas primeras carreras en las que la escudería de Woking era dominadora, Verstappen sacó el máximo partido a su coche y consiguió un total de puntos que ningún otro piloto habría logrado. Su momento más destacado es, obviamente, la increíble vuelta que le dio la pole en Suzuka, ya que hasta entonces Lando Norris y Oscar Piastri habían estado marcando el ritmo.

Se hizo con la victoria, la primera de la temporada, antes de conseguir un segundo triunfo cuatro carreras más tarde en Imola, en la séptima prueba. Fue allí donde el tetracampeón del mundo se impuso gracias a un atrevido adelantamiento a Piastri por el exterior de Tamburello.

Estos resultados, sin embargo, no fueron suficientes para mantener a Verstappen en la lucha por el título, ya que McLaren se fue alejando cada. El holandés tampoco se ayudó a sí mismo en Barcelona, al chocar intencionadamente con George Russell y recibiendo una penalización de 10 segundos que lo bajó del quinto al décimo puesto, pero eso es sólo una carrera en un calendario de 24 grandes premios.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images vía Getty Images

Y hubo muchas otras razones por las que Verstappen no pudo luchar por el título al inicio, incluyendo la carrera Austria, por ejemplo, donde fue sacado de pista por Andrea Kimi Antonelli en la primera vuelta. El sufrimiento duró dos tercios de la temporada y no fue hasta la ronda 16 en Monza, donde Verstappen llegó con un déficit de 104 puntos con respecto al líder del campeonato Piastri, cuando las cosas empezaron a cambiar gracias a varias mejoras, sobre todo en el suelo, en el RB21.

Durante las últimas nueve carreras, Verstappen tuvo un coche capaz de desafiar al McLaren, lo que significó que los aficionados volvieron a ver al Verstappen que había arrasado con cuatro títulos, eliminando cualquier duda sobre si era el mejor piloto de la F1.

El piloto de 28 años ganó cinco de los siguientes ocho grandes premios, además de la sprint de Austin, para transformar su temporada. También le ayudaron los numerosos errores de McLaren, como el horrible fin de semana de Piastri en Bakú, el error de estrategia del equipo en Qatar y su doble descalificación en Las Vegas, todo lo cual contribuyó a que Verstappen llegara a la última cita de la temporada segundo y a solo 12 puntos del nuevo líder, Lando Norris.

Pero dominar el Gran Premio de Abu Dhabi desde la pole no fue suficiente para ganar su quinto título, ya que el tercer puesto de Norris le dio su primera corona. Sin embargo, eso no quitó mérito a la temporada que hizo Verstappen, ya que en el último tercio se produjo una de las mayores remontadas de la historia de la F1. Y si el holandés hubiera tenido éxito en Yas Marina, entonces habría pasado a la historia como una de los mejores títulos de la historia.