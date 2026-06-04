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A qué hora son los libres de F1 en el GP de Mónaco 2026 y cómo ver

Mira y apunta a qué hora son los Libres 1 y Libres 2 del GP de Mónaco 2026 de la F1 en Montecarlo, asó como la forma de verlo por la TV.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Peter Fox

¡La Fórmula 1 llega a Europa y lo hace con su gran premio más especial! La máxima categoría del automovilismo aterriza en Mónaco, donde este viernes se disputarán las primeras dos sesiones de entrenamientos libres. Apunta los horarios para la FP1 y la FP2, así como la forma de verlas en la televisión.

A qué hora son los Entrenamientos Libres 1 (FP1) de F1 en Mónaco:

  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 en el GP de Mónaco en España: viernes a las 13:30h
  • A qué hora es la FP1, Entrenamientos Libres 1 de F1 en el GP de Mónaco en horario local: viernes a las 13:30h.

Anteriormente, los primeros libres en Montecarlo se disputaban el jueves en lugar del viernes debido a una festividad local, pero desde hace varios años el GP de Mónaco se adaptó al formato del resto de eventos del calendario para que la FP1 y la FP2 fuesen el viernes.

En España y en Mónaco, ya que comparten horarios, los Libres 1 arrancarán a la 13:30h del mediodía y, con 60 minutos de duración, deberían terminar a las 14:30h.

En México, la FP1 de Montecarlo iniciará a las 05:30h de la madrugada, en Venezuela o Chile a las 07:30h y en Argentina o Uruguay será a las 08:30h.

A qué hora son los Entrenamientos Libres 2 (FP2) de F1 en Mónaco:

  • A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Mónaco en España: viernes a las 17:00h
  • A qué hora es la FP2, Entrenamientos Libres 2 de F1 de Mónaco en horario local: viernes a las 17:00h

Los segundos entrenamientos libres en Mónaco serán más tardíos y empezarán a las 17:00h de la tarde, el horario habitual en las carreras en suelo europeo, con la bandera a cuadros prevista para las 18:00h.

Para los países de Latinoamérica los horarios de la FP2 ya serán más cómodos: 09:00h en México, 11:00h en Venezuela o 12:00h en Argentina o Uruguay.

Horarios completos del fin de semana:

Cómo se puede ver por la TV el viernes de F1 en Mónaco 2026

  • Cómo se puede ver por la TV la FP1 y FP2 de Mónaco F1 en España: DAZN F1

Para ver la Fórmula 1 de forma legal en España esta temporada hay que tener contratado el canal DAZN F1, que está disponible en su propia plataforma a diferentes precios dependiendo del paquete que se adquiera (19.99€ en estos momentos), y puede sintonizarse en cualquier dispositivo que tenga acceso a internet.

Para los fans de Latinoamérica, casi todos deberán sintonizar ESPN a través de Disney+, aunque hay algunas excepciones: en Argentina también está la opción de FOX Sports, mientras que en México la FP1 y la FP2 de Mónaco podrá verse en Izzy o Sky Sports F1. Obviamente, en estos países también está la opción de F1 TV, el servicio oficial de la máxima categoría del automovilismo.

¿Por qué los libres en Mónaco son especialmente importantes?

Debido a la cercanía de los muros, las características únicas del trazado de Montecarlo y a la importancia de la clasificación por la baja probabilidad de adelantamientos, las tres sesiones de entrenamientos del GP de Mónaco podrían ser consideradas las más importantes del año.

Los equipos necesitan configurar sus monoplazas a la perfección, pensando más en la vuelta de clasificación que en el ritmo de carrera, mientras que los pilotos necesitan ir ganando confianza con sus coches poco a poco para llegar a la Q1, Q2 y Q3 y estar 100% preparados para sacar el máximo partido a sus coches aproximándose a los muros.

Más sobre Mónaco:

Cómo llega el mundial de F1 2026 al GP de Mónaco 2026 de la F1

Clasificación de pilotos:

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 131
2 United KingdomG. RussellMercedes 88
3 MonacoC. LeclercFerrari 75
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 72
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 58
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 48
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 43
8 FranceP. GaslyAlpine 20
9 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 16
11 ArgentinaF. ColapintoAlpine 15
12 FranceI. HadjarRed Bull 14
13 SpainC. SainzWilliams 6
14 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 5
15 BrazilG. BortoletoAudi 2
16 FranceE. OconHaas F1 1
17 ThailandA. AlbonWilliams 1
18 GermanyN. HulkenbergAudi  
19 FinlandV. BottasCadillac  
20 MexicoS. PérezCadillac  
21 CanadaL. StrollAston Martin  
22 SpainF. AlonsoAston Martin  

Clasificación de constructores:

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 219
2 ItalyFerrari 147
3 United KingdomMcLaren 106
4 AustriaRed Bull 57
5 FranceAlpine 35
6 ItalyRacing Bulls 21
7 United StatesHaas F1 19
8 United KingdomWilliams 7
9 GermanyAudi 2
10 United StatesCadillac  
11 United KingdomAston Martin  

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