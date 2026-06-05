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Ferrari confirma su papel de favorito en el viernes de F1 en Mónaco; Aston, atrás

Doblete de Ferrari en la FP2 del GP de Mónaco de F1 2026, con Hamilton delante de Leclerc. Solo Verstappen se acercó. Aston Martin, muy lentos.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Ambiente

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

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Oscar Piastri, McLaren

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Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Franco Colapinto, esqui alpino

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Carlos Sainz, Williams

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Oliver Bearman, equipo Haas de Fórmula 1

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Pierre Gasly, Alpine

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Yates en el puerto

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Alexander Albon, Williams; Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lando Norris, McLaren

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Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Lando Norris, McLaren

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Lando Norris, McLaren

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Aficionados

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del viernes de F1 en el GP de Mónaco 2026 de la F1
66

Los Ferrari llegaron al GP de Mónaco con el cartel de favorito y, a tenor de lo visto este viernes, sus rivales tenían motivos para verles por delante. Lewis Hamilton acabó con el mejor tiempo del día, con Charles Leclerc detrás de él, en una FP2 donde los del Cavallino habían sido también muy rápidos incluso con medios mientras otros llevaban blandos.

Apunta:

Max Verstappen se estableció como máximo rival de Ferrari, a 57 milésimas de Leclerc y a 0.168s de Hamilton, los tres un escalón por delante de Mercedes, donde George Russell esta vez batió a Andrea Kimi Antonelli.

Volvieron a sorprender los Audi con su decoración en homenaje a Tazio Nuvolari, colándose en el top 10 y de hecho muy cerca del mejor de los McLaren, Oscar Piastri, que solo fue seis milésimas mejor que Nico Hulkenberg, mientras que Isack Hadjar, con el segundo Red Bull, fue una milésima más veloz que Piastri, por lo que hubo tres pilotos separados por solo 0.007s.

Con el otro coche Papaya, Lando Norris no rodó con neumáticos blandos después de un extraño problema en su coche, que se paró en pista cuando aún quedaban más de tres cuartos de hora. 

Carlos Sainz terminó delante de Alex Albon, 12º y 13º, mientras que Franco Colapinto, que tocó el muro de la curva 1, estuvo detrás de Pierre Gasly, 11º el francés, 15º el argentino. Por su parte, Sergio Pérez (18º) y Fernando Alonso (20º) sí fueron más rápidos que Valtteri Bottas (21º) y Lance Stroll (22º).

Alonso no tuvo susto como el de la FP1, que así explicó Aston, pero su AMR26 siguió sin ser competitivo, y se mostraba muy rígido y poco dinámico en mano de sus dos pilotos.

Por su parte, el viernes de Pérez acabó sobre llamas, o al menos con una llama saliendo junto a sus neumáticos delanteros, en los frenos.

 

Resultados de la FP2 del GP de Mónaco 2026 de F1

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 36

1'13.026

   S  
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 36

+0.111

1'13.137

 0.111 S  
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 35

+0.168

1'13.194

 0.057 S  
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 35

+0.379

1'13.405

 0.211 S  
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 35

+0.503

1'13.529

 0.124 S  
6 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 24

+1.061

1'14.087

 0.558 S  
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 31

+1.062

1'14.088

 0.001 S  
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 34

+1.068

1'14.094

 0.006 S  
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 35

+1.333

1'14.359

 0.265 S  
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 37

+1.430

1'14.456

 0.097 S  
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 37

+1.471

1'14.497

 0.041 S  
12 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 34

+1.486

1'14.512

 0.015 S  
13 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 39

+1.574

1'14.600

 0.088 S  
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 37

+1.722

1'14.748

 0.148 S  
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+1.732

1'14.758

 0.010 S  
16 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 36

+1.759

1'14.785

 0.027 S  
17 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 35

+1.819

1'14.845

 0.060 S  
18 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 31

+2.090

1'15.116

 0.271 S  
19 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 8

+2.248

1'15.274

 0.158 M  
20 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 30

+2.268

1'15.294

 0.020 S  
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 28

+2.733

1'15.759

 0.465 S  
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 27

+3.148

1'16.174

 0.415 S  
Ver resultados

Resumen de la FP2 del GP de Mónaco 2026 de F1

La pista comenzó a llenarse de coches nada más arrancar la FP2, aunque esta vez, a diferencia de la mañana, lo hicieron con neumáticos medios.

Desde el principio hubo los clásicos sustos en el circuito urbano, tanto de problemas de tráfico como de roces con los muros. Aunque Norris empezó marcando el ritmo, rápidamente los Ferrari incrementaron el ritmo y Leclerc y Hamilton, separados por solo 66 milésimas, dejaban un doblete en los primeros minutos, antes de que Antonelli les dividiera y Verstappen, con un 1:14.008, les superara.

Poco tardó Hamilton en reaccionar, bajando a 1:13.729 casi al instante, metiendo casi tres décimas al holandés. No hubo tiempo para respuesta cuando a Lando Norris se le quedó detenido el McLaren y le obligó a irse recto en la chicane tras el tunel, donde aparcó y se bajó, provocando un Virtual Safety Car que duró varios minutos mientras los comisarios retiraban el monoplaza.

 

Hubo de nuevo bandera verde con 42 minutos en el reloj, y Leclerc y Hamilton continuaron mejorando, llevándose el monegasco la primera plaza con un 1:13.613 que dejaba a 58 milésimas a su compañero.

Verstappen y Antonelli pusieron gomas blandas antes del ecuador de la sesión, pero en su primer intento no pudieron con los Ferrari pese a tener neumáticos más rápidos. Sí lo consiguió a la segunda Verstappen, aunque luego Hamilton, de nuevo con medios, se quedó a solo 82 milésimas de su marca.

Solo en su sexta vuelta Russell pudo superar a los Ferrari, después de que Antonelli se fuera largo y Piastri rozara el muro. Cuando los Ferrari montaron blandos, y después de una vuelta de preparación, Leclerc bajó a 1:13.137, aunque solo 57 milésimas mejor que Max, antes de que Hamilton pusiera un 1:13.026.

Franco Colapinto tocó el muro de la primera curva, teniendo que volver a boxes para que el equipo examinara si había daños en la suspensión. Russell mejoró para ser cuarto, a casi cuatro décimas de Leclerc.

Quedaban cinco minutos cuando del Cadillac de Sergio Pérez empezó a salir humo y luego directamente fuego de los frenos. Y a partir de ahí, con bandera roja, nada cambió, aunque se reanudó la sesión al final para que los pilotos hicieran prácticas de salida.

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