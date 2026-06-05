Ferrari muestra su candidatura en la FP1 de Mónaco F1; Alonso, susto y muro

El Gran Premio de Mónaco 2026 arrancó con mucha acción en la pista desde el primer minuto de actividad, ya que el trazado de Montecarlo es realmente único, los equipos necesitan encontrar una configuración bastante concreta y los pilotos tienen que ir ganando poco a poco confianza con sus coches.

Como era de esperar, tras algún roce leve con los muros, la FP1 de Mónaco protagonizó la primera bandera roja del fin de semana tras un accidente de Isack Hadjar al chocar su Red Bull en la chicane de la piscina a falta de unos 25 minutos para el final, antes de que Fernando Alonso rompiese parte de su alerón delantero a la salida del túnel y provocase otra bandera roja en los últimos instantes de los Libres 1.

El resto de sesión se desarrolló sin problemas y al término de los 60 minutos de Libres 1, Charles Leclerc fue el piloto más rápido con un 1:13.978, por delante de su compañero Lewis Hamilton que se quedó a 0.226s y del Red Bull de Max Verstappen a 0.287s.

La cuarta y quinta posición fue para los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli a 0.559s y George Russell a 1.005s, con el McLaren de Lando Norris sexto a 1.313s.

Un sorprendente Nico Hulkenberg se coló en la séptima posición a 1.365s de distancia de la mejor referencia, por delante del MCL40 de Oscar Piastri [+1.587s]

El top 10 lo completaron Gabriel Bortoleto [+1.772s] y Pierre Gasly [+1.850s].

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Resultados de la FP1 del GP de Mónaco 2026 de la F1

Resumen completo de los Libres 1 de F1 en Mónaco 2026

La primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Mónaco arrancó con una pasada de frenada de Leclerc en Mirabeau. Desde el primer minuto, fueron muchos los pilotos que salieron al asfalto a rodar, todos ellos con los neumáticos duros.

Los favoritos no tardaron en ponerse al frente de la tabla de tiempos, con un 1:18.119 de Max Verstappen, que fue rápidamente rebajado por sí mismo hasta el 1:17 y luego por Lewis Hamilton hasta el 1:15.892.

Lance Stroll fue el único piloto que no salió a la pista durante los primeros minutos. En el garaje de al lado, Fernando Alonso dio unas pocas vueltas y regresó a boxes, mientras el resto de pilotos seguían acumulando rodaje.

Con Hamilton al frente, los Red Bull, Mercedes y McLaren se colocaron por detrás, aunque las diferencias aún eran grandes, superiores al segundo y medio.

Nico Hulkenberg al volante del Audi se metió entre los cuatro más rápidos tras 15 minutos de FP1, a menos de un segundo de la mejor referencia de Hamilton. Algo más atrás, Alex Albon y Sergio Pérez también sorprendían con la novena y décima plaza.

El siguiente piloto en liderar la tabla de tiempos fue Charles Leclerc, quien superó a su compañero de equipo por 0.557s con un 1:15.060. A su vez, Antonelli mejoraba para colocarse segundo a 0.376s, pero Hamilton se acercó todavía más a 0.182s.

Tras un breve paso por boxes, Alonso regresaba a la pista y se colocaba 15º con las gomas duras, a más de dos segundos de los pilotos de la parte alta de la clasificación.

Llegando a la mitad de la sesión, Hamilton protagonizó la primera excursión a Santa Devota tras una pasada de frenada, afortunadamente sin consecuencias. En ese momento, también muchos pilotos empezaban a regresar a boxes.

Con los neumáticos medios, Antonelli escaló al primer puesto con un 1:14.537, mientras que Russell solo podía ser cuarto a 1.082s de su compañero de equipo, antes de subir al tercer puesto a menos de medio segundo.

A 25 minutos para el final, llegó la primera bandera roja cuando Isack Hadjar perdió el control de su Red Bull en la chicane de la piscina y acabó chocando contra las barreras, dejando la parte trasera de su monoplaza totalmente destrozada.

Tras casi 10 minutos de parón, los Libres 1 se reanudaron con 17 minutos de acción por delante y fueron muchos los pilotos que salieron inmediatamente a la pista.

En estos últimos minutos de sesión, con prácticamente todos los coches sobre el asfalto, se empezó a ver uno de los grandes problemas que los pilotos tendrán mañana sábado en clasificación, especialmente en la Q1: el tráfico.

Sin embargo, Verstappen fue uno de los pocos que logró mejorar para colocarse tercero a 0.247s de Antonelli, que seguía en lo más alto.

Tras esa mejora del holandés, Hamilton escaló hasta el primer puesto con un 1:14.204, pero Leclerc mejoró todavía más y bajó el listón hasta el 1:13.978, con Antonelli 3º a 0.5s, antes de que Verstappen le robase ese tercer puesto a 0.287s del piloto monegasco.

En los últimos minutos de los Libres 1, Alonso tuvo un susto a la salida del túnel y acabó impactando contra el muro y, aunque por fortuna pudo regresar a boxes por sus propios medios, provocó la segunda bandera roja de la jornada para que los comisarios pudiesen retirar parte de los restos de su alerón delantero.

Aunque el semáforo volvió a ponerse en verde, los pilotos ya solo pudieron regresar a la pista para realizar las famosas simulaciones de salida.

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