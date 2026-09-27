Quartararo: "Yo intento ser lo más positivo posible, de las posiciones ya hablará Yamaha"

Fabio Quartararo solo tuvo esperanzas durante la mitad de la carrera de MotoGP en el Red Bull Ring. La Yamaha tuvo grandes dificultades en la pista austriaca, pero el francés había conseguido un meritorio noveno puesto en la clasificación, mientras que el resto de pilotos de la marca ocupaban los tres últimos puestos de la parrilla.

En la prueba larga del domingo domingo, el 'Diablo' ganó una posición en la primera vuelta, pero Dirección de Carrera le pidió que se la devolviera a Fermín Aldeguer, debido a un que le pasó excediendo los límites de la pista. Brad Binder también le rebasó, pero Quartararo se impuso a Fabio Di Giannantonio y ocupó la novena plaza durante unas diez vueltas.

El campeón de 2021 sufrió entonces un desgaste excesivo del neumático trasero y fue perdiendo posiciones, hasta cruzar la línea de meta en 17ª posición, fuera de los puntos, pero siempre por delante del resto de pilotos de Yamaha. Fiel al enfoque adoptado en Misano, intenta ver el lado positivo, empezando por su capacidad para luchar al inicio de la carrera.

"¿Qué queréis que diga?", preguntó Quartararo ante la prensa internacional, entre la que se encontraba Motorsport.com. "Nada. Solo intento dar lo mejor de mí y ya me lo esperaba. Lo he dado todo, he intentado mantenerme con Pecco Bagnaia en las primeras vueltas, pero sabía que iba a desgastar los neumáticos. Sabía que hoy sería difícil terminar en los puntos, así que hice todo lo que pude".

"Era difícil entrar en los puntos", añadió Quartararo en 'Canal+ Francia'. "Hice una buena salida y me dije: 'Venga, voy a intentar seguir a Bagnaia', que estaba delante de mí. Después, el neumático se desgastó muchísimo, pero ya me lo esperaba. Lo más importante es que me lo pasé bien en las primeras vueltas".

Fabio Quartararo no se mantuvo mucho tiempo por delante de sus rivales en el GP de Austria. Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Yamaha desgastaba mucho los neumáticos en carrera y Quartararo se sintió desamparado: "Me esperaba que fuera mucho peor ya en la clasificación. En la sprint y en la carrera, se ha visto que, con el paso de las vueltas, patinamos mucho. En la carrera corta, mi neumático estaba destrozado al final. No sabía qué iba a pasar el domingo, pero lo intuía".

Pilotar con moderación no era realmente una opción para Quartararo, ya que habría visto cómo sus rivales se le escapaban para acabar con un resultado final similar: "Prefiero divertirme durante diez vueltas y aguantar hasta el final. Prefiero atacar al máximo y, al menos, he disfrutado de la primera parte de la carrera, hasta que Di Giannantonio me adelantó".

Antes de fichar por Honda a finales de año, Fabio Quartararo se centra en su pilotaje, sabiendo que su moto ya solo mejorará ligeramente: "Yo sigo adelante, lo doy todo, eso es lo más importante. De las posiciones, ya hablará Yamaha. En cualquier caso, yo sigo siendo lo más positivo posible".