El detalle que más impresiona a Red Bull del "excepcional" regreso de Hadjar

Tras su lesión en la muñeca, Isack Hadjar, desde luego, no volvió al volante del Red Bull en el circuito más fácil del calendario de la Fórmula 1. El Circuito Urbano de Bakú no solo conlleva un riesgo considerable de accidentes, sino que también cuenta con varios tramos muy técnicos alrededor del casco antiguo de la ciudad.

Se necesita confianza, pero Hadjar la tenía de sobra a pesar de haberse perdido tres fines de semana de carrera, ya que tras los entrenamientos había dejado claro que su muñeca no sería un factor limitante.

Hadjar se clasificó cuarto y luego realizó una carrera impecable para conseguir su segundo podio de la temporada y el tercero de su carrera en la F1. Su fin de semana de carrera en Bakú impresionó a Red Bull, tal y como reconoció Laurent Mekies al dirigirse a la prensa escrita tras la carrera.

"Creo que lo que ha hecho Isack este fin de semana ha sido excepcional realmente", dijo el director del equipo Red Bull. "En primer lugar, lo más importante es que enseguida se sintió bien en el coche, sin dolor. Eso significa que cada vez que nos reunimos en las últimas semanas y dijimos que esperaríamos a que Isack volviera al 100% porque obviamente esa era la prioridad, pues bien, eso es lo que ha pasado".

"Estaba en el coche y no sentía ningún dolor. No obstante, aunque no sintiera dolor, este no es un circuito fácil para volver, porque no hay margen de error", añadió.

El propio Hadjar era muy consciente de esto último y, por ello, fue construyendo su fin de semana de forma constante en uno de los circuitos urbanos más traicioneros.

"Ha ido cogiendo el ritmo, sesión tras sesión, con mucha calma y con mucha energía positiva", añadió Mekies. "Ya ayer, colocar el coche en cuarto puesto fue un resultado muy, muy bueno. Creo que hoy, el ritmo de carrera que ha mostrado con los neumáticos medios y blandos es algo que no habíamos visto antes".

"Así que, en el fin de semana de su regreso, ha vuelto a subir el listón. Nos decimos muy a menudo que le hemos visto aportar algo nuevo cada vez que salía a pista en la primera parte de la temporada y sigue haciéndolo", dijo el director del equipo.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Red Bull, impresionado por la madurez de Hadjar por radio

Aparte de su ritmo puro, hay otro aspecto que impresionó a Mekies: la forma en que Hadjar se comportó durante la primera tanda. Red Bull pidió al francés que cediera su posición a Verstappen, pero incluso cuando el cuatro veces campeón tuvo dificultades con los neumáticos medios, Hadjar mantuvo la calma.

"Y, además de eso, permítanme decir que también corrió de forma extremadamente inteligente con Max, mostrando mucha disciplina con sus neumáticos", dijo Mekies. "Eso nos permitió hacer un trabajo en equipo muy, muy sólido entre los dos y con el muro de boxes. En última instancia, eso ha dado el mejor resultado posible".

Esto pone de relieve que Hadjar también está progresando en ese sentido. Hay que recordar que en las categorías inferiores y durante su primer año en la F1, Hadjar solía dar la impresión de ser impulsivo por la radio, pero el sábado en Bakú fue todo lo contrario.

Por supuesto, tras varias vueltas, Hadjar preguntó si tenía vía libre para atacar —a lo que el equipo respondió que debía mantener una conducción limpia—, pero la comunicación por radio que precedió a esa pregunta fue reveladora. Cuando le preguntaron cuánto más rápido podría ir Hadjar en aire limpio, el piloto respondió: "Dos o tres décimas, pero, sinceramente, estoy contento de estar aquí".

En otras palabras, Hadjar no necesitaba recuperar la posición, lo que permitió maximizar el tiempo de carrera de ambos pilotos y, con ello, las posibilidades de Red Bull. Cuando Motorsport.com preguntó a Laurent Mekies sobre este momento en concreto, quedó claro que eso fue lo que más impresionó al director del equipo.

"Creo que estás dando en el clavo con los detalles correctos que te permiten comprender mucho mejor las imágenes", afirmó Mekies. "Te muestra lo inteligente que es este chico al pilotar, cuánta capacidad mental está desarrollando mientras está en el coche y también el control emocional que está logrando mantener".

"Son indicadores de los avances que ha logrado en todas estas áreas, además de haber ganado velocidad. Así que es precisamente esa trayectoria la que nos ha impresionado cada día desde que se unió al equipo, y probablemente también el año pasado".

"Y también por eso queremos ofrecerle el mejor entorno posible para que siga desarrollándose, porque ese avance fue realmente impresionante", añadió.

Proporcionarle ese mejor entorno posible incluye la renovación de contrato hasta 2027 y el momento en que se ha producido. Mekies reconoce que Red Bull lo hizo a propósito para quitar toda la presión de los hombros de Hadjar y, mientras se aleja al final de la rueda de prensa, Mekies se ríe: "¡Creo que Isack nos ha devuelto esa confianza!".

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images