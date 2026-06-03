Aston Martin revela una decoración para Mónaco... ¡que cambia de color!

"De la roca a la pista de carreras", define Aston Martin sobre su nueva decoración para el GP de Mónaco, en unión con su patrocinador Maaden. Un diseño para el AMR26 de Fernando Alonso y Lance Stroll, añaden, "inspirada en la transformación, los materiales y la artesanía".

El Aston Martin AMR26 tendrá zonas con un material especial que cambia de color, el Rojo Andrómeda, lo que creará un efecto iridiscente que se verá de una manera u otra según desde dónde se mire y según cuánta luz le dé. Lo que Aston explica como "una experiencia visual inmersiva e interactiva que se siente dinámica incluso cuando el coche está parado", gracias al vinilo con acabado satinado.

Decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco Foto de: Aston Martin

El equipo promete que el coche parecerá cambiar de color según avance en pista, por ejemplo al entrar y al salir de una curva, y que con ello pretende hacer una "metáfora visual perfecta de la transformación". Esa pintura ya luce en los hiperdeportivos de producción limitada de Aston Martin, el Valour y Valhalla.

El vinilo con acabado satinado que cambia de color crea una experiencia visual inmersiva e interactiva que se siente dinámica incluso cuando el coche está parado.

Los nuevos colores del Aston Martin están inspirados en los minerales y metales fundamentales para Maaden, patrocinador de la escudería, con tonos que recuerdan al oro, el cobre, el aluminio y el hierro.

Un atrevido diseño que ha supuesto todo un reto para Aston Martin, dado que afecta en el peso del monoplaza y tiene que cumplir con unos estándares dedurabilidad y resistencia al calor.

Aston Martin espera que este diseño también suponga un cambio en su temporada 2026, aunque no esperan grandes avances hasta que por un lado entre en juego el ADUO del que se aprovechará Honda y, por otro, lleguen las importantes actualizaciones aerodinámicas.

Sin embargo, la naturaleza del Circuito urbano de Montecarlo junto al trabajo en la gestión de energía, que afecta directamente a la manejabilidad, hace a Aston Martin tener motivos para pensar que, al menos, pueden abandonar la última posición que tienen en el mundial de constructores y que sufren Stroll y Alonso en el mundial de pilotos.

Decoración especial de Aston Martin para el GP de Mónaco Foto de: Aston Martin