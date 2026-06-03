Cinco cosas que descubrir en el GP de Mónaco de F1 2026

La Fórmula 1 inicia la etapa europea de su temporada 2026 con el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana, que supone la sexta prueba del año.

Es el primero de diez grandes premios consecutivos en nuestro continente, y es en esta parte central del año cuando la temporada realmente toma forma y se pueden ganar o perder los títulos.

Así que aquí tienes cinco cosas a las que prestar atención durante el fin de semana de Montecarlo.

¿Es Ferrari realmente el favorito para la victoria en Mónaco?

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

Inmediatamente después del desastroso Gran Premio de Canadá de McLaren, el vigente campeón Lando Norris no tardó en señalar a Ferrari como el favorito para Mónaco. El británico recibió el respaldo de su jefe de equipo poco después, cuando Andrea Stella celebró su rueda de prensa.

"Cuando analizamos los datos de velocidad del GPS, vemos que el chasis de Ferrari es sin duda competitivo en las curvas, como en el primer sector", afirmó el italiano. "Y no se trata solo de un sector de baja velocidad, sino también de uno con pianos. Y, normalmente, estas características suelen dar sus frutos en un circuito como Mónaco".

McLaren tiene razón: cualquiera que analice los datos puede ver que Ferrari es, efectivamente, competitivo en las curvas de baja velocidad, mientras que el uso de los bordillos ha demostrado repetidamente ser uno de los puntos fuertes de la Scuderia en los últimos años. Además, Ferrari cree que sufrirá menos su déficit de potencia en el principado.

Durante la rueda de prensa posterior a la carrera en Canadá, Lewis Hamilton explicó cómo fue capaz de seguir el ritmo de los coches con motor Mercedes en las curvas, para luego ver cómo se alejaban en las rectas. El comentario provocó inmediatamente risas en la sala de prensa: estaba claramente motivado por razones políticas, ya que Ferrari ha estado impulsando de forma muy evidente la narrativa del ADUO estas últimas semanas.

En consecuencia, algunos de los comentarios de previos a Mónaco deben tomarse con cautela, pero los puntos fuertes de Ferrari son otra cuestión. Significan que el equipo de Frederic Vasseur parece, sin lugar a dudas, una fuerza a tener en cuenta en las calles del Circuito urbano de Montecarlo.

La lucha por el título de F1 no va como se esperaba, pero aún no es momento de que cunda el pánico para Russell

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Que Mercedes domine la temporada 2026 no ha sorprendido a nadie, pero lo que sí ha sido una sorpresa es el piloto que lidera la clasificación: Andrea Kimi Antonelli. El joven de 19 años, en su segundo año, está en el mejor momento de su carrera con cuatro victorias consecutivas en grandes premios, lo que le da una ventaja de 43 puntos sobre su compañero de equipo George Russell, que era el gran favorito en la pretemporada.

Pero el piloto de 28 años simplemente no ha tenido suerte desde su victoria en la primera carrera de Melbourne, con contratiempos en China y Japón, así como en Canadá la última vez, donde Russell sufrió una avería en el motor mientras lideraba. Se podría argumentar que la diferencia se debe más a la mala suerte que a que Antonelli esté superando a su compañero de equipo.

Y se ha hablado mucho de cómo Lando Norris remontó su desventaja de 34 puntos frente a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, en las últimas nueve carreras de la lucha por el título del año pasado, así que aún no es momento de entrar en pánico para Russell, con solo cinco rondas disputadas.

Pero necesita cambiar el rumbo cuanto antes, sobre todo cuando no hay garantía de que Mercedes continúe con su dominio. Como se ha explicado, Ferrari es posiblemente la favorita este fin de semana y, si la Scuderia está a la altura de las expectativas, la diferencia de puntos entre Russell y Antonelli no debería ser tan grande como si acabaran 1-2.

Así que es poco probable que Russell le arrebate el título de favorito a Antonelli en Montecarlo, pero hay que ir paso a paso, y el simple hecho de vencer al joven en el principado debería bastar para empezar a recuperar parte del impulso que lleva el adolescente.

- Ed Hardy

¿Seguirán los problemas de suspensión afectando a Verstappen y Red Bull en Mónaco?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images vía Getty Images

Cuando Max Verstappen reveló tras la clasificación en Montreal que Red Bull no había seguido sus indicaciones sobre la configuración, el holandés también destacó otro problema: a pesar de un reglamento completamente nuevo, los problemas de suspensión al pasar por baches y pianos siguen ahí.

Cuando se le preguntó por el Gran Premio de Mónaco durante su ronda de entrevistas con la prensa holandesa, Verstappen se rió: "Oh, sí, eso va a ser genial. ¡Creo que voy a pedir una espalda nueva!".

Puede parecer extraño que Red Bull siga adoleciendo de ese talón de Aquiles desde haec años a pesar del cambio normativo, pero Laurent Mekies ofreció una explicación: "Probablemente sería bastante fácil solucionar los problemas, pero el coche sería más lento. Así que lo que quieres es solucionar los problemas y mejorar el tiempo por vuelta".

Aunque la generación anterior de coches con efecto suelo, en particular, tenía que rodar extremadamente baja y rígida, aumentar la altura de la suspensión sigue pareciendo la sugerencia más obvia; pero, como señaló Mekies, es algo que haría que el coche fuera más lento.

Al igual que Verstappen, el director del equipo se mostró convencido de que los problemas aún pueden resolverse en 2026 por otros medios, aunque sigue sin estar claro en qué plazo. En ese sentido, Mónaco supondrá una primera prueba.

Dado que adelantar es prácticamente imposible y todo se reduce al ritmo en la clasificación, será interesante ver cómo gestiona Red Bull dicha debilidad, y también cómo consigue que ambos pilotos tengan suficiente confianza al volante, algo que siempre se traduce en un mejor tiempo de vuelta en un circuito urbano.

Red Bull ha progresado claramente con el paquete de mejoras introducido en Miami, pero Mónaco plantea al equipo un reto muy diferente.

¿Una clasificación más normal sin gestión de energía?

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Chris Graythen / Getty Images

Los domingos en Mónaco son lo que son, así que ni siquiera estos coches ligeramente más estrechos y ligeros van a ser capaces de adelantar de repente, y la absurda obligación de hacer dos paradas también ha desaparecido.

Pero si hay algo que esperar con ilusión este fin de semana en Mónaco, es la clasificación. Los pilotos han manifestado repetidamente su preocupación por el hecho de que la clasificación ya no sea un espectáculo puro con los coches de 2026 debido a las exigencias de gestión de energía y las complejas técnicas de conducción necesarias para optimizar los tiempos por vuelta, aunque los cambios aplicados en Miami hayan mejorado ligeramente la situación.

Pero si hay un circuito en el calendario donde la clasificación podría recuperar su antigua gloria, ese es Montecarlo. El circuito urbano, con sus continuas paradas y arranques, cuenta con numerosas zonas de frenada y curvas para recargar la batería, y no tiene suficientes rectas largas para desplegar toda esa energía.

"Creo que Mónaco va a ser, de hecho, una de esas carreras en las que estos coches podrían rendir muy bien", afirmó el ganador de 2024, Charles Leclerc. "En primer lugar, ahora tenemos coches más ligeros, lo que en un circuito como Mónaco tiene sus ventajas, y creo que el aspecto eléctrico va a tener mucho menos peso en Mónaco, simplemente porque recargaremos bastante en todas las curvas".

No solo el sábado volverá a ser la prueba definitiva para pilotos y máquinas, como se supone que debe ser la clasificación, sino que debería haber muchas menos quejas por parte de los pilotos sobre las normas de 2026, lo cual —aunque la mayoría de las quejas tienen su fundamento— también resultará refrescante de leer y escribir.

Pero aún así, se esperan problemas de tráfico en la clasificación

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images vía Getty Images

Stirling Moss recordó una vez, con un brillo en los ojos, cómo concertó una cita mediante gestos con las manos durante una serie de vueltas en Mónaco con una joven que le había llamado la atención entre el público.

Hoy en día es muy improbable que algo así ocurra; quizá por eso Lance Stroll ni siquiera intentó esgrimirlo como excusa por haber obstaculizado a Pierre Gasly en la clasificación del año pasado.

Es habitual en los grandes premios modernos que los pilotos se quejen de que otros coches les frenan en las vueltas de preparación o de enfriamiento, y más aún en las estrechas calles de Mónaco, donde hay poco margen de maniobra y no se puede concentrarse en la pista que hay delante y mirar por los retrovisores al mismo tiempo.

Este será el primer Gran Premio de Mónaco desde 2014 con más de 20 coches en la parrilla, y es probable que veamos diferencias de ritmo similares a las de aquella carrera. Casi seis segundos separaban al Mercedes del poleman Nico Rosberg del Caterham del colista Marcus Ericsson.

El coche de delante ni siquiera tiene que ir despacio en la trazada; incluso una fracción de segundo puede arruinar una vuelta. Eso puede hacer que la Q1 sea aún más tensa y provocar eliminaciones inesperadas como las de Sergio Pérez y Fernando Alonso en 2024 (aunque esta temporada, dada la competitividad de los coches en los que compiten, una eliminación en la Q1 sería bastante menos sorprendente para ambos, desgraciadamente).

Imagina cómo era en la época de una parrilla de 26 coches, vista por última vez en 1995. En aquella época, antes de la regla del 107%, el tiempo de la pole position de Damon Hill era 9.5s más rápido que el del eterno colista Taki Inoue.

En aquel entonces, la clasificación se dividía en dos sesiones de una hora —el jueves y el sábado— y el mejor tiempo global de un piloto contaba para su posición en la parrilla. Aunque eso, en teoría, ofrecía más oportunidades de evitar el tráfico, la evolución de la pista hacía que la mayoría de los pilotos marcaran sus mejores tiempos el sábado. No Inoue, por supuesto: hizo un trompo y caló al final de la sesión del jueves, y luego fue golpeado por el coche de seguridad mientras su Footwork era remolcado.

Se podría argumentar, pues, que los pilotos rara vez lo han tenido tan fácil en Mónaco como hoy en día, especialmente con el seguimiento por GPS. Como opinó hace unos años Keke Rosberg, en 1982: "Antiguamente había 26 pilotos en la parrilla, y la mitad de ellos eran lentos —no solo media docena…".

Así que ponte cómodo, abre una bolsa de palomitas y espera a que empiecen las quejas.