Aston Martin se defiende tras el fiasco de Bakú: "Las mejoras sí funcionan"

Aston Martin llegó al Gran Premio de Azerbaiyán 2026 con un gran paquete de mejoras centrado en la reducción de peso del AMR26, pero los resultados en la pista volvieron a ser nuevamente decepcionantes: en la clasificación, Fernando Alonso logró el mejor resultado con un 19º puesto, mientras que en carrera ambos pilotos abandonaron.

Sin embargo, el jefe de rendimiento de Aston Martin en pista, Mike Krack, explicó tras la carrera de Bakú que no hay que sacar conclusiones de una manera tan simplista.

Cuando le preguntaron si las mejoras habían funcionado, dijo: "Sí, creo que sí. Al final, en la pista lo que haces es simplemente validar las pruebas que haces en casa con la simulación. Así que todo lo que hemos traído funciona".

Acto seguido, Mike Krack quiso poner en perspectiva todo lo que rodea al rendimiento de un equipo a lo largo de un fin de semana, lo que altera todos los diagnósticos.

"Siempre tenemos que distinguir las cosas. A veces piensas que eres menos competitivo o más competitivo. Y a menudo lo relacionas directamente con piezas nuevas o antiguas.

Pero no debes olvidar que el equipo con el que te comparas también está cambiando su coche. Así que te comparas con ellos y no siempre sabes si mejoras vas más despacio".

"Y hacer ese ejercicio lleva bastante tiempo. Se hace en la fábrica, obviamente no en la pista. Así que siempre hay que analizar todo con cuidado", dijo.

El luxemburgués quiso poner un ejemplo concreto de lo sucedido en Azerbaiyán, ya que Williams, que en las últimas carreras había estado al nivel o cerca de Aston Martin, pareció dar un buen salto adelante durante el fin de semana de F1 en Bakú.

"Te daré un ejemplo. Mira a Williams. Si siempre te comparas con ellos, piensas que ahora hemos ido mucho más despacio. Pero quizá nosotros seamos iguales y ellos hayan mejorado. Así que siempre tienes que ver si ellos han mejorado y decir: '¿Hemos mejorado nosotros?', '¿Hemos mejorado ambos?'".

"Y ese tipo de análisis y estudio lleva mucho tiempo. Y hay que hacerlo con cuidado", dijo.

Finalmente, Mike Krack quiso zanjar el debate de las actualizaciones con un mensaje positivo: "Sin ninguna duda creo que las partes que hemos traído son mejores".

El equipo de Aston Martin F1 en la parrilla de salida de Bakú Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images